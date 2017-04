Jean Paul Osores: Domingo antiestrés

Este domingo podemos poner en práctica diferentes técnicas de relajación y antiestrés para prepararnos para empezar la semana pilas y con energía. La alimentación debe ser a base de productos caseros y de alto valor biológico, frutas, verduras, carbohidratos complejos no pesados, como la papa, el camote, proteínas derivadas del pescado de fácil digestión o claras de huevo excelentes por su albumina y bajas calorías, asimismo la hidratación constante, poner en práctica el hábito de tener a la mano una botella o vaso de agua a la vista. Los estiramientos al menos 15 minutos al inicio del día y al fin del mismo son parte de la rutina que combatirá el estrés, los estiramientos para el cuello, pectorales, tríceps, bíceps, cuádriceps, isquiotibiales, gemelos son básicos. Estos deben de preferencia ser acompañados de respiraciones completas, dando un tiempo largo a la inspiración y otro a la espiración, por lo menos unas 50 veces mientras se van estirando los distintos grupos musculares. Recordemos que la respiración es inconsciente y muchas veces en el día no la completamos al 100%, si durante algunos minutos la volvemos consciente, lograremos no solo oxigenar el cerebro de una manera más eficiente sino además estirar los músculos de la cavidad toráxica, dando una sensación de confort inmediata. Las caminatas o ejercicios al aire libre o en contacto con la naturaleza nos ayudarán a mejorar nuestra circulación y además sudaremos para poder abrir nuestros poros y eliminar calor, ese empujón en nuestro metabolismo nos ayudará a quemar grasa y, como todo ejercicio, a producir neurotransmisores de la felicidad, como la serotonina y dopamina. Por último, sabemos que el sueño es necesario y el mejor recuperador energético, una buena ducha o tina caliente nos ayudará a relajar nuestros músculos, pero además a conciliar más rápido y en forma profunda el sueño, un buen set de música es excelente para acompañarnos durante todo el día, preparemos uno. Tomémonos unos minutos para poner en práctica estos consejos para sentirnos mejor.

