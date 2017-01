Jean Paul Osores: Botiquín Post Año Nuevo

Se nos vino el nuevo año y tenemos que estar preparados para pasarlo bien de salud, sobre todo si la noche anterior hemos hecho algunos desarreglos con la alimentación, las bebidas y el sueño. Una de las primeras molestias después de una cena copiosa son los problemas digestivos: dolor abdominal, náuseas, diarrea o gases son frecuentes. Para ello existen los enzimáticos, los cuales ayudan a digerir más rápido la comida, de preferencia una cápsula antes y otra después de la cena, con eso descansaremos inclusive mejor. Después, para aquellos que se pasaron de copas, deben saber que un buen analgésico para el dolor de cabeza es el paracetamol, que en dosis de 1 gramo ayuda a aliviar esa terrible molestia después de una celebración; de preferencia que sea este medicamento, ya que los AINES pueden irritar la mucosa del estómago, lo cual puede llevar a gastritis y si la persona posee ya este antecedente, a úlcera péptica, la cual no solo da mucho dolor en la boca del estómago sino que además puede ocasionar un sangrado. Es importante saber también que la deshidratación producto del consumo excesivo de agua por el hígado, para metabolizar el alcohol, agrava el dolor de cabeza y los demás síntomas neurológicos. Se sabe que el complejo vitamínico B ayuda a que el hígado trabaje menos y esto colabora en no maltratarlo después de la ingesta alcohólica. ¿Qué debemos desayunar? Este punto es importante, dado que está descartado el consumo de cerveza o de ceviche, porque pueden incrementar la acidez del estómago, y el picante y el limón del ceviche también. Hidratarse con agua y bebidas de rehidratación oral es lo indicado, así como comer suave durante el día post Año Nuevo es lo mejor, fruta y ensaladas sería lo adecuado. Para aquellos que practican deporte, quizás si hay mucho calor no sería recomendable hacerlo en las primeras horas del día, mal hidratados y sin un buen descanso.

