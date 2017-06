Javier Velásquez Quesquén: "Thorne debe renunciar o será censurado” [ENTREVISTA]

El vocero de la bancada del Apra, Javier Velásquez Quesquén, opina sobre los dos ministros más cuestionados en los últimos días: Carlos Basombrío, de quien dice que no debe ser censurado, y Alfredo Thorne, del cual pide su cabeza.

Ciertos parlamentarios se han expresado pidiendo la renuncia del ministro del Interior, Carlos Basombrío. ¿Cree que debe renunciar?

Es democrático que algunos parlamentarios consideren que debe renunciar. Nosotros, como partido, siempre vamos a apoyar cuanta interpelación se presente, pero de ahí a ir a una censura, tenemos nuestros reparos. En los 10 meses, casi 11, que tiene el señor ministro al frente del sector, ha habido avances evidentes.

¿Usted sí cree que hubo avances en seguridad?

Claro, de repente son insuficientes, porque el problema de la inseguridad no se elimina con un decreto. Pero creo que la censura se plantea cuando sucede un hecho grave que ponga en cuestión la política pública. Algunos parlamentarios dicen “el avance del Movadef”, bueno, hay que dejar que el ministro lo explique.

¿Ve que hay un rebrote del terrorismo en el país?

Yo sí creo que el terrorismo está consolidándose nuevamente en universidades y en las calles.

¿Por culpa del ministro?

No, no. No personalicemos. Yo creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad. Por cada hecho no se puede pedir la cabeza de un ministro. Nosotros votaríamos por una censura si sucediera un hecho grave.

En caso de que se plantee la censura, ¿no votarán por ella?

Por lo menos, eso es lo que hemos hablado (en la bancada). No vamos a ir a la aventura de interpelar y luego censurar. Hay que respetar a quienes piden su renuncia. Esta es una democracia, vivimos en la etapa de la razón, no de la rabia. Hoy (ayer) el presidente ha tendido puentes con la oposición.

Después de que hace un par de días dijo que había “saña” en la intención de interpelar a Basombrío…

Así es. Estas son marchas y contramarchas del gobierno producto de su improvisación y de su visión sesgada del desarrollo del país. Cuando los ministros y el gobierno escamotean su presencia en el Parlamento, me parece poco democrático, refleja la visión empresarial que tienen, creen que son un directorio y que abajo de ellos están los empleados que deben hacerle caso. No, el Congreso es el contrapeso. Yo lamento que, en algunos sectores del gobierno, la intolerancia y la hipersensibilidad quieran caricaturizar este ejercicio.

Esa es su posición sobre Basombrío. ¿Cuál es su postura de lo que sucede con el ministro Thorne?

Como ya se ha demostrado que el audio no está editado, yo creo que es muy reducido el espacio que le queda para defenderse. Querer condicionar la entrega de recursos a cambio de la decisión de la Contraloría me parece absolutamente reprobable y, creo, el ministro no está calificado para estar en el cargo.

¿Debe renunciar?

Yo sí creo que debe renunciar.

¿De lo contrario, hay que interpelarlo?

Si no renuncia, yo creo que el Parlamento, al hacer su control político, puede dictar las medidas correctivas.

¿Censura?

No queda otra cosa. Debe renunciar o será censurado. Si el audio no está editado, yo no veo cómo puede justificar su accionar en la Comisión de Fiscalización, adonde va a acudir.

¿Y cree que también debe afrontar consecuencias el premier Zavala por la gestión del aeropuerto de Chinchero?

Yo no voy a caer en la especulación de pensar que Martín Vizcarra y Alfredo Thorne fueron tontos útiles de Zavala en el caso Chinchero. Lo que sí creo es que la gestión del primer ministro empezó con buenos bríos y logró cosas importantes, pero ahora el gobierno está prácticamente parado. Cada día, los índices de crecimiento a la baja son más elocuentes. Chinchero es la mejor muestra de marchas y contramarchas, y eso no es culpa de la oposición. Creo que le está faltando oxígeno al ministro Zavala, pero eso se puede subsanar.

¿Cómo?

Va a ser muy difícil que el presidente Kuczynski consiga alguien a quien le tenga tanta o más confianza que a Fernando Zavala. Eso me preocupa. Por eso creo que, siendo el coordinador de todos los ministros, es más importante hacer cambios sectoriales. El soroche está en la puerta del gabinete, tienen que hacer sus ajustes.

Por la cantidad de ministros cuestionados, el congresista Gilbert Violeta propuso un gabinete multipartidario y mencionó al Apra. ¿Cómo ve esa posibilidad?

Yo agradezco ese gesto, pero no estoy en condición de responderle porque no he hecho la consulta al partido. Lo que creo es que pensar en organizar un gobierno multipartidario para enfrentar al fujimorismo significa que estamos perdiendo la perspectiva. Más bien, el gobierno tiene gente al interior de su bancada que no está aprovechando, como Carlos Bruce, Juan Sheput, Mercedes Aráoz, Salvador Heresi… Sus razones tendrá el presidente para seguir teniendo un gabinete de perfil tecnocrático y empresarial. Aquí falta ejercicio político.

Autoficha

“Soy congresista y vocero de la Célula Parlamentaria Aprista. Es una propuesta viable que Mauricio Mulder sea candidato a la vicepresidencia del Parlamento en la lista del fujimorismo. Mauricio es un extraordinario parlamentario. Creo que es el mejor de este Congreso”.

“Si tenemos un acuerdo para acompañar en la Mesa Directiva al fujimorismo y allí ya ha estado Elías Rodríguez y Luciana León, tiene que haber una rotación. Creo que ahora le corresponde a Mauricio y le va a dar mucha sobriedad a la Mesa”.

“El 7, 8 y 9 de julio se eligen las nuevas autoridades del Apra. No me gustaría trazar un horizonte de cuál va a ser el destino del partido en 2018, cuando habrá nuevas autoridades, que serán las que tomen esta decisión. Yo no voy a seguir siendo dirigente. Bajaré al llano”.