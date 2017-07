Javier Velásquez Quesquén: "Ejecutivo no volverá a imponer un contralor"

El principal impulsor de la remoción de Edgar Alarcón como contralor general fue el congresista Javier Velásquez Quesquén. En esta entrevista, comenta lo que se viene luego de declararse su vacancia en el Congreso.

¿Se cierra un capítulo de crisis con la remoción de Alarcón de la Contraloría?

-Se cierra una crisis política promovida desde el gobierno, que les ha costado el cargo a dos ministros y en la que hay otros que están en cuestión. Espero que se pueda reorientar la acción del gobierno hacia lo más importante y fundamental, que son las medidas que permitan recuperar la capacidad productiva del país.

¿Qué perfil debe tener el nuevo contralor general?

-Primero, lo que manda la Constitución, cuando dice que el presidente propone al contralor y el Congreso lo designa, es que ambos poderes se pongan de acuerdo en una persona que no sea vinculada ni al gobierno ni a la oposición, sino que sea un contralor del Estado peruano. Ese no es trabajo solo del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso, que ha dejado de ser mesa de partes del Ejecutivo. Si ellos nos envían una propuesta débil, nosotros vamos a devolvérsela.

¿El Ejecutivo debe evaluar a sus candidatos con las bancadas del Congreso?

-Tiene que haber una coordinación previa. Ellos proponen, no imponen. Al final de cuentas, quien tiene la sartén por el mango es el Congreso, porque es el que designa. Si al Congreso no le alcanzan una propuesta que calce con los requisitos que establece la ley del Sistema Nacional de Control, la va a devolver. Aquí no priman las consignas del gobierno.

¿Cuando se eligió a Alarcón, el Ejecutivo coordinó con el Congreso?

-No, la presentó nada más, y como el nacionalismo tenía aliados como los independientes, Acción Popular y Alianza para el Progreso, juntaron sus 15 votos e impidieron la evaluación de este señor y lo impusieron. Eso no puede volver a suceder.

Difícil que el Ejecutivo se imponga porque, como dice, el Congreso es quien tiene la sartén por el mango…

-Sí, pero ellos son los que proponen a los candidatos, de tal manera que habrá que ponernos de acuerdo en nombrar a una persona de intachable trayectoria. No sería la primera vez, también nos hemos puesto de acuerdo en los directivos del Banco Central, en los miembros del Tribunal Constitucional. Así se va a dar solución a la crisis.

¿Cuándo debería el Ejecutivo coordinar estas propuestas?

-Mañana (hoy) sale la resolución legislativa que remueve al contralor y declara la vacancia. A partir de allí, el Ejecutivo está notificado, tiene expedito su camino para alcanzar la propuesta. Ojalá que sea pronto para devolverle la institucionalidad a la Contraloría.

¿Hay plazo fijo para ello?

-No, pero creo que la crisis amerita que hagan la propuesta y que la Comisión Permanente se reúna lo antes posible.

¿Debe haber una reestructuración de la Contraloría?

-Yo espero que el nuevo contralor haga una reestructuración principalmente de los cargos de confianza, como las gerencias. El señor Alarcón viene de adentro de la institución. Ahí hay toda una burocracia que caminaba al ritmo y al son que le imponía el señor Alarcón. No podemos dejar las cosas como están. El nuevo contralor debe emprender una reorganización que no afecte el desarrollo institucional y que garantice que se van a agilizar los procesos.

¿Alarcón podría continuar en otro cargo en la Contraloría?

-Lo que ha hecho el Congreso es removerlo, pero él es un trabajador de carrera y no podemos meternos en un tema interno, administrativo, de la Contraloría. Si el nuevo contralor lo considera así, le puede retirar la confianza.

¿Qué opina de la posibilidad de que Alarcón se mantenga en la Contraloría?

-Personalmente, creo que el señor, por decoro, no debería trabajar en la institución.

¿Por qué la Comisión Permanente no envió a la Fiscalía lo actuado por el grupo que investigó al contralor?

-Porque esa comisión valoró elementos éticos y la Fiscalía no ve ese tipo de temas.

¿No es porque no quisieron que las denuncias del contralor sean vistas en Fiscalía?

-No, para nada. El señor Marco Arana puede hacer (la denuncia) solo. Yo hice el pedido de la remoción solo. Si hay argumentos, el fiscal lo tomará en cuenta.

El Frente Amplio presentó un pedido para que se cite al premier Fernando Zavala y explique la conversación que sostuvo con Alarcón, lo que fue difundido en un audio.

-La presidenta del Congreso es la única que puede convocar a la Comisión Permanente a un pleno extraordinario. Yo creo que el ministro tiene que venir al Congreso a dar una explicación.

¿En el audio ve un interés particular del premier por el tema Chinchero?

-No, no me precipito. Solo que este tipo de reuniones son irregulares y, por ello, tiene que dar una explicación. Que vea que el control político lo hace el Congreso, que no se va a quedar dormido ante hechos de esta naturaleza. Que venga el premier (al Congreso) no supone que se le vaya a censurar.

Autoficha

Soy congresista de la Célula Parlamentaria Aprista, de la cual también soy vocero titular. Represento a la región de Lambayeque. He sido presidente del Congreso de la República y presidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno de Alan García”.

“Jorge del Castillo tiene una reconocida trayectoria partidaria, Mauricio Mulder también, pero mi apreciación personal es que hay que dar espacio a nuevos cuadros en la dirigencia del Apra. Si no tienen experiencia, la tendrán en el camino”.