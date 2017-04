Janet Briones: “Alejandro Toledo no debe esperar a que lo detengan”

La Procuraduría de Lavado de Activos tiene a su cargo varios casos emblemáticos que involucran a tres ex presidentes: Ollanta Humala, por el presunto financiamiento irregular del Partido Nacionalista Peruano; Alejandro Toledo, por el caso Ecoteva; y Alan García, por enriquecimiento ilícito.

Janet Briones, a cargo de este organismo, nos presenta un panorama sobre la situación de los ex mandatarios y sus esposas, quienes también forman parte de las pesquisas.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial determinó que la ex primera dama Nadine Heredia puede salir del país sin permiso judicial.

Espero que, con esta medida judicial, la señora Heredia no obstaculice la investigación del fiscal Germán Juárez. Ella tiene que seguir asistiendo a todas las diligencias fiscales a las que sea convocada.

Algunas voces consideran que Heredia podría fugar del país. ¿Qué opina?

No olvidemos que, como parte de las medidas restrictivas que le impuso el juez Richard Concepción Carhuancho, una vez al mes ella tiene que firmar el control biométrico en el Poder Judicial. Si Nadine Heredia decide viajar al extranjero y no regresar al Perú, solo complicaría su situación.

¿Cómo podría complicarla?

Se emitiría una orden de captura internacional.

La Fiscalía manifestó que hay nuevas pruebas en contra de Heredia. ¿Se podría solicitar una prisión preventiva?

Es una decisión que le corresponde al fiscal a cargo del caso (Germán Juárez).

¿Qué nuevas diligencias se han programado en el caso de los aportes irregulares del Partido Nacionalista?

Se realizará una audiencia fiscal para oír las escuchas telefónicas. Además, se está realizando una pericia a toda la documentación vinculada a los aportes del Partido Nacionalista Peruano. Hay que recordar que, según las declaraciones de los aportantes que figuran en el registro de la ONPE, un gran porcentaje negó haber entregado dinero para la campaña electoral de Humala y otro grupo dijo que el monto que entregó fue adulterado.

La ministra de Justicia ha informado que ya está en trámite la documentación para que el ex presidente Alejandro Toledo vuelva al país para responder por las investigaciones por corrupción que le sigue la justicia, esta vez por el caso Ecoteva.

Luego de que el Poder Judicial dictara la orden de detención para Toledo, el ex presidente debe ponerse a derecho y no esperar que se produzca una detención, porque solo empeorará su situación. La medida también alcanza a la ex primera dama, Eliane Karp, y otros.

Según la defensa de Toledo, él está a la espera de que el PJ resuelva su pedido para ser investigado en libertad por el caso de la Interoceánica.

Por el rango que ha tenido, es importante que responda a los cargos. La orden está ahí y en algún momento lo van a detener por alguno de los dos casos (Odebrecht y Ecoteva).

¿Y cómo van las investigaciones contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el congresista Kenji Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos?

En el caso de Keiko Fujimori, se siguen recopilando más pruebas. En el caso del congresista Fujimori, como es de conocimiento público, por pedido de la Procuraduría de Lavado de Activos, la Fiscalía lo incorporó en la investigación que se les sigue a sus hermanos Hiro y Sachie Fujimori por el caso Limasa. Próximamente, Kenji Fujimori tendrá que dar su declaración en la Fiscalía.

El ex presidente Alan García también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. ¿Qué avances hay?

Las diligencias continúan. Se han tomado algunas declaraciones y hemos solicitado algunas diligencias a la Fiscalía.

Doctora, cambiando de tema. ¿Qué opina del presunto plan que habría para asesinar al juez Richard Concepción Carhuancho, que dio a conocer Perú21?

Es preocupante. Considero que los jueces que tienen a su cargo casos emblemáticos deben contar con todos los recursos necesarios para que puedan realizar un buen trabajo. Y no solo me refiero a recursos económicos y logísticos, sino también a seguridad policial. ¿Cómo una autoridad se puede enfrentar a una organización criminal si no tiene o no cuenta con la protección adecuada? Concepción Carhuancho es un juez responsable y comprometido con sus casos.

La Procuraduría que usted dirige también fue víctima de amedrentamiento y reglaje de parte de la red criminal del hoy encarcelado Rodolfo Orellana…

Hace unos años, cuando estaba a cargo la doctora Julia Príncipe, toda la Procuraduría estuvo en la mira. A todos nos hicieron seguimiento por enfrentarnos a la red criminal de Rodolfo Orellana.

Fueron días difíciles…

Conforme van avanzando las investigaciones, pueden ir surgiendo represalias para tratar de entorpecer la investigación. Las amenazas no son solo a la autoridad, sino también a la familia. Hay que tener en cuenta que las organizaciones criminales tienen muchos recursos económicos y están bien estructuradas.

AUTOFICHA

“Soy abogada de profesión. Estoy a cargo de la Procuraduría de Lavado de Activos. Fui procuradora adjunta anticorrupción para los casos de Fujimori-Montesinos. Esta procuraduría entregó las agendas de Nadine Heredia al fiscal Germán Juárez, en agosto de 2015”.

“La Procuraduría de Lavado de Activos tiene en sus manos los casos Ecoteva, Martín Belaunde Lossio, ‘Peter Ferrari’, César Álvarez, Keiko Fujimori, así como el financiamiento del Partido Nacionalista, Fuerza Popular y el Apra”.

“La Procuraduría de Lavado de Activos defiende los intereses del Estado. En ese sentido, debemos tomar conocimiento de la existencia de bienes de origen ilícito y requerir al fiscal que inició el proceso para que pida al juez la adopción de medidas que cautelen los bienes”.