Heidrum Friese: "Deberíamos tener fronteras abiertas para todos"

Carlos Viguria @cviguria

Heidrum Friese es una reconocida antropóloga alemana que estudia el fenómeno de la inmigración en Europa. Uno de sus planteamientos es que la situación de migrantes que huyen de sus países y mueren tratando de cruzar el Meditarráneo “no es una crisis. Este término ha sido usado de forma aberrante”.

*Pero la ONU ha señalado que es una de las peores crisis humanitarias desde la Segunda Guerra Mundial. *

- La humanidad siempre ha estado en movimiento. La sociedad es movimiento. Esta característica se ha convertido en un problema desde la creación de los Estado-Nación y la soberanía.

¿Todos los migrantes comparten la misma razón al huir de sus países a causa del terrorismo islámico?

- No, no es la razón principal. También existen razones económicas. Por pobreza. Por el cambio de perspectivas en su vida, como es el caso de muchos jóvenes del norte de África. Hay quienes buscan mejor educación porque en sus países no tienen ninguna posibilidad. No ven ningún futuro. Otros escapan por la existencia de conflictos armados. Existen muchas razones más.

Insisto en lo de la crisis. Reportamos usualmente que cientos y en días decenas de personas mueren tratando de cruzar el Mediterráneo y ello ha sido calificado como crisis.

- La crisis es porque a la gente no se le permite moverse libremente e ir adonde le plazca. Ese es el problema. Europa se ha vuelto una fortaleza. Y eso no es justo. Yo creo que deberíamos tener fronteras abiertas para todos y que Europa deje de comportarse como si fuera una fortaleza. Vivimos en globalización. La mercancía y la información pueden trasladarse libremente pero no las personas. Es injusto.

En Perú hubo grandes movimientos migratorios en los años 50 y 80. Ello generó, de alguna forma, un alto nivel de informalidad laboral, registral, empresas informales, etc. ¿Existe algo que Europa podría aprender de Perú sobre ello?

- La informalidad. Eso es muy interesante porque hemos iniciado proyectos de investigación sobre cómo usar la economía informal para integrar a los inmigrantes.

¿Cómo así es que la formalidad es un problema?

- Alemania es muy burocrático. Debes tener un papel para todo. Debes demostrar calificaciones para uno y determinado tema. Y eso no es fácil. En ese sentido, la burocracia alemana es horrible. En España, Italia es un poco más flexible. Sin embargo, hay quebrantamientos de derechos laborales porque los inmigrantes son ilegales. En ese sentido, se debería trabajar en mejorar estándares sociales, que incluya respeto a derechos laborales y que el sistema sea más movible. De lo contrario, la gente trabajaría por nada para sobrevivir. Y esa es una nueva esclavitud.

Mientras tanto, las migraciones continúan. ¿Qué cree que ocurra en adelante?

- Ese es un reto del futuro. La gente va a continuar movilizándose. La inmigración va a continuar. No se puede detener a las personas. La sociedad se basa en movilidad. Si no se crean nuevas políticas de movilidad, tendremos que lidiar con propuestas políticas como las de Le Pen o Trump (nacimiento de grupos populistas antimigrantes).

¿Y qué se puede hacer con quienes votan por candidatos populistas?

- Creo que se debe buscar alguna forma de integrarlos. De lograr una forma de sociedad activa. Es la sociedad civil la que resiste. Es una contrafuerza hacia el populismo. Se debe resistir a la culturización de conflictos. Porque estos son sociales, económicos, pero no culturales.

¿A qué se refiere?

- Los populistas siempre juegan en lo cultural para sus discursos. Que los inmigrantes son diferentes. “Antropológicamente diferentes”. Que no se podrán adaptar a la sociedad. Pero Alemania, por ejemplo, acogió a millones y millones de personas. Y así, es uno de los países más ricos. Pese a todo lo que ha pasado en su historia.

Respecto a ese pasado, tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha combatido el pensamiento nazi y sin embargo este pervive. En el Perú nos toca afrontar el tema del terrorismo a través de Sendero Luminoso, el que ha sido derrotado hace algunos años, pero todavía persiste a través de otros grupos como el Movadef en su intento de renacer. ¿Cómo se afronta la radicalización?

- No creo que deba ser con educación para empezar. No confío en ello. Muchas de las personas radicalizadas son muy educadas y usan a otros que no lo son. Para ser honesta, no tengo una respuesta sobre el tema. Pero creo que la problemática se origina por reconocimiento.

¿Y cómo se logra ese reconocimiento?

- Con mayor democratización. Con una cultura democrática. Y ello tomando en cuenta que vivimos en un mundo injusto. La radicalización es al final una pelea por reconocimiento. Porque exigen respeto de derechos. A que el sistema los considere pues viven en pobreza. Sin medicina, sin agua. Esa radicalización es parte de esta injusticia. Es lo que ocurrió en Alemania también en los años sesenta. Primero se radicalizaron y eventualmente se volvieron terroristas. Esa es mi opinión personal.

Autoficha

“Soy antropóloga y profesora de comunicación intercultural en la Universidad Técnica de Chemnitz, en Alemania. Investigo sobre identidades, fronteras y prácticas transnacionales y movilidad, hospitalidad y antropología digital enfocados en países del Mediterráneo”.

“Existe mucho racismo en Alemania y está creciendo. Han surgido varios movimientos antiislámicos. Son neonazis. Son partidos populistas que representan el 7% o 12% de la población. Mucho importa lo que ocurra en las elecciones de este año”.

“Existe una paradoja en Alemania. Izquierdistas y liberales están tratando de pensar sobre quién votar y lo harán por Angela Merkel. Y solo para que no entren partidos populistas. Y lo hacen con la idea de rescatar a Europa y la democracia. La presencia de partidos neonazis no es fácil”.