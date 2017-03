Patricia Quispe @pquispev

El congresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril no cede terreno en su defensa del liderazgo de Keiko Fujimori sobre su partido. En ese afán, revela también sus reservas sobre el accionar de Kenji Fujimori.

¿Insiste en la creación de una comisión especial para la reconstrucción?

El presidente planteó que se nombre un zar de la reconstrucción, no estuve de acuerdo y planteé la creación de un organismo con autonomía económica y administrativa. Ahora proponen que sea el primer ministro, es lo correcto porque tiene injerencia directa sobre los fondos de los ministerios y podrá articular la reconstrucción que debe durar 5 o 6 años.

¿Cuál será el rol de Fuerza Popular en este proceso?

Nos ponemos a disposición del país y vamos a apoyar al Ejecutivo en todo lo que sea necesario. Tenemos que trabajar unidos, no hay lugar para divisionismo, banderas políticas ni ideológicas.

¿Keiko Fujimori se pondrá a disposición del presidente?

Keiko está desde un inicio a disposición del país. Ha estado en Piura, Lambayeque, trabaja en apoyo a los que más lo necesitan.

¿No hubiera sido mejor ponerse a disposición del Ejecutivo que sabe qué es lo que se necesita y dónde?

Son maneras de apoyar. Nosotros entendemos que quienes más conocen los problemas de cada jurisdicción son los alcaldes; coordinamos directamente.

Kenji Fujimori entregó donaciones directamente a la primera dama; se habló de rivalidad con su hermana Keiko…

Yo descarto que haya una división en el fujimorismo. Cuando Kenji va y hace un donativo es válido, nosotros preferimos dar apoyo directamente; los dos buscamos el mismo objetivo.

¿Y por qué es el único legislador que se sale del esquema fujimorista?

Fuerza Popular es un partido democrático. Cada congresista tiene su forma de pensar y expresarse, pero un tema determinado se lleva a la bancada, tomamos un acuerdo y todos seguimos esa línea; no hay ninguna división.

¿Y no hay rivalidad por el liderazgo del partido?

Tenemos al líder histórico que es Alberto Fujimori y nuestra lideresa es Keiko Fujimori, no hay otro liderazgo.

¿Usted no le reconoce liderazgo a Kenji Fujimori?

Él obtuvo una gran votación, no lo podemos negar, pero de ahí a tener un liderazgo dentro de Fuerza Popular… todavía no ha consolidado un liderazgo por múltiples razones. Acá quien está engrandeciendo el partido es Keiko. Cuando asumió la línea directriz en FP, sacamos 13 congresistas, luego 37, ahora llegamos 73 al Parlamento.

Pero también perdieron dos elecciones presidenciales, ¿no creen necesario formar otros líderes?

Cuando hablamos de perder las elecciones perdemos de vista lo más importante: el crecimiento sostenido que viene teniendo Fuerza Popular. En las últimas elecciones hubo muchas dudas sobre el resultado, pero seguimos trabajando para llegar al gran objetivo que es la presidencia en 2021 bajo el liderazgo de Keiko.

¿Siendo un partido democrático como señala no abren las puertas a otros candidatos?

La posibilidad de nuevos candidatos siempre se da y siempre está abierta. Si me preguntas a mí, te diré que la candidata inmediata debe ser Keiko y si tengo que votar, yo votaré por ella.

¿Kenji podría postular?

Él y cualquier otro miembro del partido.

Si él desea postular, ¿esperaría que tenga una participación partidaria más activa?

El liderazgo no es algo que se impone, emana fruto de un trabajo de mucho tiempo. No solamente se trata de asistir sino de ver cómo solucionar los problemas, tener siempre claras las metas. Para mí, Kenji es un congresista de la bancada que ha tenido alta votación, pero nosotros tenemos una sola líder y es Keiko.

¿Respalda el proyecto sobre medios de su bancada?

Ha habido sobrerreacción de cierto sector de la prensa. Hablamos de un proyecto de ley, no de una ley. Yo estoy de acuerdo con que las personas con sentencia firme no puedan ocupar cargo de directores, editores, etc.

También se propone que los investigados tengan esa prohibición…

Estoy de acuerdo. ¿Una persona investigada por corrupción va a informar con veracidad, objetividad e imparcialidad? Creo que no, corremos el riesgo de que la información sea sesgada. Esta prohibición debe darse cuando ya hay la convicción, con pruebas, para hacer la denuncia pertinente ante el Poder Judicial.

¿Dónde queda el derecho a la presunción de inocencia?

La Constitución dice que toda persona tiene derecho a la libertad de información. ¿Cuando hablamos de información hablamos de 30 dueños de medios o del país? Hablamos de millones de peruanos que tienen el derecho a ser informados con imparcialidad. A esos dueños se les conculca, de repente, el derecho a la presunción de inocencia frente al derecho a ser informado. ¿Cuál es más importante? Para mí pesa más el derecho a informarse de la población.

Autoficha

“Nací en Amazonas, pero a los siete años fui a estudiar a Trujillo. Soy químico farmacéutico de profesión. Mi primer periodo parlamentario fue por la región Amazonas, actualmente represento a Lambayeque. Soy presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso”.

“Este Congreso es de un nivel muy superior al anterior. Hay personas con las que podemos discrepar pero se puede conversar, hay mucho menos ruido político. Con Peruanos por el Kambio la relación es alturada dentro de nuestras discrepancias”.

“No entiendo a los periodistas, han pasado veintitantos años y siguen con la misma cantaleta. A los nuevos fujimoristas nos quieren apabullar, estigmatizar. ¿Qué responsabilidad tenemos de lo malo que pasó en los 90? Yo soy Héctor Becerril y respondo por mis actos”.