La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad denunciar a Nadine Heredia por usurpar las funciones de su esposo, el ex presidente Ollanta Humala. Quien presidió la investigación, el fujimorista Héctor Becerril, asegura que está totalmente probada la comisión de este delito con documentos y testimonios.

En resumen, ¿qué elementos hizo concluir a Fiscalización que Nadine Heredia usurpó las funciones del ex presidente Humala?

—Se ha evaluado testimonios de invitados e investigados, se ha tomado en cuenta documentos que han sido enviados por las respectivas instituciones, algunos reportajes de televisión, medios periodísticos… Acá no se ha tomado ninguna conclusión por la sola versión de un invitado o investigado.

A Heredia también le imputan delito tributario y falsificación de documentos. ¿Cuál es el delito fuerte? ¿Usurpación de funciones no es complicado de probar?

—Para mí todos los delitos que hemos concluido son fuertes porque son ilícitos penales, están en el Código Penal, y todos están plenamente sustentados.

¿Son fáciles de probar para las autoridades judiciales?

—No son fáciles de probar; están probados. En mi comisión, están probados. Si hay algún delito que podría implicar a la señora Nadine y que no se podía corroborar con pruebas, no se ha incluido. Se incluyó todo lo que está plenamente demostrado.

¿El trabajo fiscal, entonces, debe ser menor?

—Simplemente llamará a las personas para corroborar lo que está en documentos. Lo difícil es tener una versión y conseguir la documentación, pero aquí todos los documentos los hemos conseguido nosotros.

A pesar de ello, a Heredia parece no preocuparle el informe. Su abogado, Wilfredo Pedraza, ha dicho que “no nos parecen graves las denuncias de Fiscalización”.

—Respecto a las graves denuncias sobre lavado de activos, a las otras once denuncias que tiene y al tema Madre Mía, siempre Pedraza, la señora Nadine y el señor Humala han dicho que no les preocupa. Este ya es un mensaje de la boca para afuera. El señor Pedraza, con sus declaraciones, está mostrándose como un abogado poco serio porque no tiene el informe final ni los actuados y dice que el informe no es contundente. Es que él se deja llevar por su corazoncito.

¿La comisión solo buscó tener resultados políticos y no técnicos, como señala el abogado Pedraza?

—Yo rechazo tajantemente que esto sea solo un informe político. En el Congreso se hace una investigación política, pero también se hace el informe en base a pruebas contundentes que, en este caso, tuvo la comisión.

Ex ministros como Pedro Cateriano y Carlos Herrera Descalzi también protestaron. Dijeron que los argumentos por los que los sindican son absurdos.

—El señor Herrera Descalzi le sigue mintiendo al país. Respecto a la laguna de Parón, la señora Heredia le envía un documento al ministro en setiembre donde le conmina que le dé cuenta de ello, de la situación, de forma inmediata. Supuestamente esa carta de la señora Nadine incluía un informe de la Comisión Episcopal, pero eso es totalmente falso porque ese documento recién llega en octubre. El ex ministro miente. Lo que pasa es que él cree que yo no tengo la documentación pertinente.

En el caso de Cateriano, él dijo que el audio de la ‘luz verde’ fue investigado dos veces en Fiscalía y no se le encontró responsabilidad penal.

—Ahí también hay una gran mentira. Él pide que se haga un peritaje al audio que presentó un programa dominical. Obviamente, ese audio estaba editado y eso concluye la Policía. Lo que nunca envió Cateriano fue al máster o audio original. Esa fue una trampa. Le mintió groseramente al país y lo sigue haciendo.

En el caso de la ex ministra Carolina Trivelli, ella dice que nunca la escucharon en la comisión. ¿Es así?

—Aquí hay un mal entendido. Yo no he sacado del informe ni a Ana Jara ni a Trivelli. El informe también recomienda que se haga una acusación constitucional contra ambas.

¿A Ana Jara no la habían sacado del informe?

—No. A ambas ya no las pudimos citar porque el tiempo nos ganaba, pero llegó documentación en la última semana sobre correos donde están coordinando el viaje de la señora Nadine Heredia a Brasil mucho antes de que la señora Dilma Rousseff envíe, vía Cancillería, la invitación. Entonces, obviamente, ellas se han subyugado.

¿No es irregular que no se haya escuchado a Trivelli en la comisión?

—No porque yo no estoy sentenciando, estoy recomendando y ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará y planteará a la Comisión Permanente hacer o no la acusación.

Cateriano dijo que inhabilitarlo a él y a Humala “sería un atropello más del fujiaprismo”. ¿Qué le responde?

—Eso del ‘fujiaprismo’ ha sido su caballito de batalla durante todo el gobierno pasado, pero este informe ha sido aprobado por unanimidad. Hemos trabajado seriamente y, cuando lea el informe y los actuados, se dará cuenta de que hay asidero total en lo que estamos planteando.

Autoficha

“Soy congresista de Fuerza Popular y presido la Comisión de Fiscalización. Todos los partidos políticos representados en el Congreso han aprobado por unanimidad el informe que acusa a la señora Nadine Heredia, no solo lo hicimos el aprismo y el fujimorismo”.

“Todas las acusaciones constitucionales que recomendamos pasan a la Subcomisión del Congreso y ahí se evalúa la pertinencia o no de la acusación. Eso regresa a la Comisión Permanente y si esta la aprueba, recién va al Pleno del Congreso”.

“Tú liquidas a alguien que tiene vida. ¿El nacionalismo tiene vida política? No. Por voluntad del pueblo, ya no existe. Personas como la señora Nadine Heredia, tomando como cómplice a personas como el ex ministro Pedro Cateriano, se encargaron de liquidarlo”.