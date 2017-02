Gunther Sanabria: “Extradición es la mejor vía para pedir a Toledo”

Alvaro Reyes @alvaroreyesq

Gunther Sanabria es un abogado peruano que radica en Estados Unidos desde hace más de 25 años. Como especialista en leyes de inmigración, analiza la situación del prófugo ex presidente Alejandro Toledo, denunciado por lavado de activos y tráfico de influencias en Perú por el caso Odebrecht.

Perú pide la detención del ex presidente Alejandro Toledo en Estados Unidos. ¿Es posible que suceda considerando los delitos que se le imputan?

El gobierno peruano puede hacer dos tipos de pedidos: uno sería el formal, que requiere todos los documentos necesarios y oficiales de los cargos; el segundo sería la solicitud de arresto temporal, que se basa en la urgencia del caso, en otras palabras para evitar que el fugitivo, en este caso Toledo, tenga la opción de fugarse de EE.UU. En este momento, el Perú no tiene las bases para pedir la detención temporal y no he sabido que hayan hecho la petición formal de la extradición.

Precisamente, el gobierno peruano busca la detención de Toledo con fines de extradición. De concretarse la captura, ¿EE.UU. podría extraditar al ex mandatario?

La extradición sería la vía más apropiada para que Toledo sea devuelto al Perú. Habría que tomar en cuenta el tiempo que el gobierno peruano se demore en enviar los documentos que sustenten las denuncias, específicamente la evidencia que se usaría en contra de Toledo.

¿Cómo procede Estados Unidos ante un pedido de extradición?

Lo primero que evalúa es si todos los pasos se cumplieron de acuerdo al manual estadounidense; después evaluará si los documentos dan suficiente información para concluir que existe causa probable para un arresto. Finalmente, EE.UU. tendría que admitir que los cargos que se le imputan a Toledo en Perú son cargos criminales en su territorio y que no estarían amparados por alguna de las excepciones en el tratado de extradición firmado por ambos países.

¿Qué tipo de delitos figuran en el tratado de extradición suscrito entre Perú y Estados Unidos?

Vale precisar que el tratado entre ambos países se firmó en 1899 y en 2001 hubo una renovación. El ex presidente George Bush fue el que suscribió el documento. El tratado de extradición señala que esta es una contribución internacional de las fuerzas legales de las dos naciones con respecto a ofensas serias, que se traducen en los delitos de terrorismo, crimen organizado y tráfico ilícito de drogas.

Quizá por la figura de crimen organizado se le pueda extraditar, porque a Toledo se le imputan los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

Tendríamos que ver cómo entienden las autoridades de EE.UU. lo del crimen organizado en este aspecto.

*¿El ser ex presidente del Perú beneficia en algo a Alejandro Toledo? *

Sí. Bajo esta figura, podría argumentar que los cargos que se le imputan están bajo la categoría de crímenes políticos. Otra opción a la que Toledo podría recurrir es la de alegar que los motivos de la extradición son de origen político por parte del partido que gobierna en este momento en Perú.

La persecución política es la defensa que usa Toledo desde que la Fiscalía lo denunció…

No es de extrañarse, porque esa es la excepción en Estados Unidos. Puede llegar a ser un recurso muy efectivo.

¿El asilo político para Toledo podría proceder?

Como residente, Toledo no tendría que aplicar por un asilo por razones humanitarias. Pero esto cambiaría si EE.UU. revoca su residencia por alguna otra razón. Entonces, para evitar o, por lo menos, demorar una extradición, Toledo podría hacer una petición por asilo.

Toledo, en estos momentos, es un prófugo de la justicia en Perú. ¿Esta situación no es suficiente para que Estados Unidos lo extradite?

EE.UU. no tiene la jurisdicción para arrestar a Toledo o detenerlo basándose únicamente en la orden de arresto del Perú. Para hacerlo, el ex mandatario tendría que haber sido encontrado culpable de los cargos. No creo que en el Perú uno pueda ser sentenciado sin estar presente en el juicio. Entonces, esta tampoco sería una opción.

Entonces, ¿a qué medida legal podría recurrir el gobierno peruano para hacer que Estados Unidos extradite a Toledo?

La única manera posible sería que el gobierno peruano siga los procedimientos descritos en el tratado de extradición, comenzando con la petición por escrito y no por una llamada telefónica al presidente Donald Trump.

Desde la Fiscalía peruana están confiados en que EE.UU. acceda a extraditar a Toledo porque no creen que allá se obvie el lavado de activos. ¿Podría ser suficiente esta denuncia?

Existe la posibilidad de que las autoridades admitan el pedido, pero el gobierno peruano tendría que enviar suficiente información para que se acepte en EE.UU. Ahora, los abogados de Alejandro Toledo podrían bloquear el procedimiento ante una corte federal y sería un juez federal el que decida si la evidencia, el sustento legal, es suficiente o no.

Autoficha

“Soy abogado peruano graduado en la Universidad de Florida, y soy especialista en leyes de inmigración y de crímenes. Además, tengo un máster en Leyes de Comercio Internacional. Si se busca que Estados Unidos extradite a un ex mandatario, debe haber un buen sustento legal”.

“Bajo el mandato de Donald Trump cualquier cosa puede pasar. No sería raro que algún tipo de reunión solucione el problema y se haga alguna detención provisional de Alejandro Toledo. Todo depende del crimen que se le impute en el Perú”.

“El presidente Toledo podría aplicar a buscar el asilo político porque ha sido presidente y está intentando probar su inocencia. Hasta que él no sea calificado como un gobernante que ha cometido crímenes contra la humanidad o de guerra, no va a ser deportado”.