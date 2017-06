Guido Aguila: "Podríamos investigar a sala de caso Madre Mía"

Este año, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) elegirá cuatro nuevos jueces supremos. El presidente de la institución, Guido Aguila Grados, nos explica qué novedades tendrá el proceso de selección y, además, asegura que podrían votar nuevamente para abrir un proceso disciplinario contra los jueces de la sala de César San Martín, que archivó en 2009 el caso Madre Mía, en vista de la reapertura en el Ministerio Público (MP).

¿Qué mecanismos ha adoptado el CNM para que haya jueces más competentes?

Los magistrados, en general, hemos hecho tres ajustes fundamentales. El primero es el examen por especialidad, lo segundo es que en la evaluación curricular hemos eliminado la ‘cartonitis’ y lo tercero es que las entrevistas son transmitidas por Facebook Live para que haya mayor transparencia.

¿Cuáles son los nuevos requisitos que se aplicarán para el examen de este año?

En el examen, la parte donde el magistrado desarrolla la política jurisdiccional y expone su propuesta de reforma valía 33%, mientras que el examen de conocimientos valía 66%. Teniendo en cuenta que la esencia del magistrado es procesar y sentenciar, ahora el 20% va a ser el tema de política jurisdiccional y el 80% va a ser el tema de conocimientos. El segundo gran cambio es que invitaremos a diversas instituciones para que postulen candidatos. Hasta el momento hay autopostulaciones y muchos juristas no quieren arriesgar su prestigio profesional a la posibilidad de no aprobar el examen. Otro tema que estamos discutiendo es que el examen tenga una base constitucional. Ahora solo se pregunta por especialidades.

Ustedes presentaron un proyecto ante el Congreso para cambiar la forma de elección de los magistrados del CNM. ¿Qué propuestas hay ahora?*

El proyecto al que te refieres fue presentado en setiembre de 2016. Nosotros mismos dijimos que la elección de los miembros del CNM es imperfecta, asimétrica. De los 7 integrantes solo el que representa a los abogados es elegido de manera universal, el de la Corte Suprema es elegido, en rigor, por 11, porque basta con mayoría simple de los 20 votos. En el caso del representante del MP, lo eligen 6 fiscales supremos, en rigor podría ser elegido solo con 4 votos. La propuesta es que estos representantes sean elegidos por todos los jueces y fiscales del país.

¿En el caso de los representantes de las universidades?

Tendrían que votar los decanos de las facultades de Derecho, los profesores principales de estas facultades y, además, no necesariamente tienen que elegir a alguien que haya pertenecido a la universidad pública y a alguien de la universidad privada. En el caso de los representantes de los colegios profesionales no abogados, también han entendido que tienen que elegir entre los no abogados y no es así.

¿En qué estado está esa propuesta en el Congreso?

Le hemos dado seguimiento en el Acuerdo Nacional por la Justicia. Esta propuesta está en la Comisión de Constitución junto con el proyecto que busca que el proceso de control disciplinario, que actualmente queda en el mismo PJ y MP, en determinado momento pase al CNM.

Respecto al caso Madre Mía y a la decisión de la sala de César San Martín de archivar el caso, en el año 2009, ¿por qué el CNM decidió no investigar a aquellos jueces?

Esto a veces se centra en una persona, pero el debate era si se iniciaba o no una investigación a la sala. Yo voté para que se investigue con otros dos consejeros, pero la mayoría votó en sentido contrario.

Los magistrados que decidieron no investigar arguyeron que el tema ya había prescrito, pero no hablaron del fondo del asunto.

Sí, tenían dos argumentos, el primero era de forma, que ya había prescrito porque esto viene del año 2009 y, para poder iniciar un procedimiento disciplinario, la ley solo te da 2 años. Y el otro argumento era que la propia Fiscalía Suprema había pedido el sobreseimiento.

El archivo…

Así es. Entonces, por el principio acusatorio, si el fiscal pide el archivo, el sobreseimiento, la sala (que presidía San Martín) no puede hacer nada. Esos eran los argumentos de los cuatro consejeros que lograron la mayoría.

Pero ahora la Fiscalía ha decidido reabrir el caso Madre Mía. ¿El CNM puede votar nuevamente para abrir un proceso disciplinario a los jueces de la sala?

Si se reabre el caso y hay actuaciones jurisdiccionales nuevas, ya no habría prescripción. Si en el nuevo proceso se dan indicadores de irregularidades, podríamos iniciar la investigación a los jueces de la sala que archivó el caso Madre Mía.

¿Entonces sí es una posibilidad que vuelvan a votar para abrir este proceso?

Sí, es posible, una vez que se reabra el caso, por las actuaciones que se hagan en esta reapertura.

¿Y de qué depende?

Puede haber una denuncia o el CNM puede decidir investigar de oficio, pero para eso debemos tener indicios de irregularidades en este nuevo proceso.

¿Van a esperar a que avancen las investigaciones en la Fiscalía?

Así es, y después de un tiempo podríamos iniciar una investigación a estos magistrados.

Más información:

“Soy presidente del Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM ) desde el 10 de noviembre de 2015, doctor en Ciencias Jurídicas por la U. do Vale do Itajaí (Brasil), magíster en Derecho Procesal por la U. de Rosario (Argentina), maestro en Derecho Constitucional por la U. Villarreal”.

“Hay tres etapas para la elección en el CNM : examen escrito, evaluación curricular y entrevista. En setiembre de este año se da el examen, que es la primera parte. Calculamos que en diciembre debemos tener ya cuatro nuevos jueces supremos”.