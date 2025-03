Guerra comercial: Trump versus el mundo

Sin ninguna duda el tema que domina el debate entre los analistas es la guerra comercial iniciada por Donald Trump.

Primero, una guerra comercial es un conflicto iniciado por un país, que le impone aranceles u otras barreras al ingreso de productos externos a uno u otros países. Las razones suelen ser dos: por un lado, proteger la industria interna al encarecer el ingreso de productos externos y, por otro, aumentar la recaudación tributaria, pues un arancel es un impuesto.

Segundo, desde que comenzó su gobierno, Trump ha amenazado y luego postergado algunos aranceles a México, Canadá, China y Europa. El desenlace es un aumento de la incertidumbre, pues las empresas no saben si finalmente se impondrán o no; o, si ya se impusieron, entonces si se eliminarán luego. Tomemos como ejemplo a Canadá. Estados Unidos le colocó aranceles a las importaciones de acero y aluminio de 25%, provenientes de Canadá. Este último respondió elevando los aranceles a las importaciones de equipos electrónicos y bienes de consumo provenientes de Estados Unidos en el mismo porcentaje (25%). Uno comienza y el otro responde. Eso es una guerra comercial.

Tercero, no es claro cuál es el objetivo de Trump, aunque dijo que Canadá debería ser anexada por Estados Unidos. De hecho, como cualquier estudiante de Economía sabe, los aranceles serán pagados por los consumidores estadounidenses. Las empresas que dependen del acero y el aluminio de los Estados Unidos subirán los precios de sus productos finales, pues ahora les resulta más caro importar ambos insumos. En simultáneo, Trump amenaza con más aranceles a otros productos y a más países.

Cuarto, la incertidumbre generada por las medidas —que algunas son amenazas y otras reales— es veneno para cualquier economía. La inversión se retrae, pues lo que ocurre es equivalente a manejar un auto y de pronto que aparezca una niebla que impida ver más allá de 10 metros; la respuesta es obvia: hay que desacelerar. Entonces, las empresas producen y ganan menos, y ello tiene un impacto inmediato en la caída de la bolsa, que ya ocurrió, y en la debilidad del dólar. Esto último explica la caída del tipo de cambio en Perú.

Quinto, es complicado proyectar qué hará Trump en los siguientes días. Lo que ha logrado hasta ahora es una zozobra a nivel mundial que no le hace bien a nadie. De mantenerse la misma tendencia, es necesario ajustar las proyecciones de crecimiento mundial hacia abajo. La razón que señaló Trump —que la subida de aranceles era por seguridad nacional— significa, llevada al extremo, que piensa que cualquier producto que importe del exterior debería producirse dentro, pues con ello Estados Unidos recuperará su liderazgo mundial. ¿Hasta dónde puede llegar la escalada arancelaria? No lo sabemos, pero ejercer el liderazgo a través de amenazas no creo que se acerque a la definición de liderazgo. ¿Pretende Trump que todas las industrias del mundo se instalen en Estados Unidos, pues, de acuerdo con lo que ha dicho, es la única forma de que no se les impongan aranceles? ¿Cuándo le tocará a Perú? Está claro que los tratados de libre comercio no son impedimento para sus medidas.

La desaceleración económica mundial afectará al Perú. ¿Cómo? Aunque todavía no está claro, por las idas y venidas de Trump, sí tendrá efectos. Por ejemplo, Perú cerró 2024 con una exportación récord de arándanos. Estados Unidos, que es uno de los países de destino, también los produce. ¿Podemos asegurar que en algún momento no colocará aranceles? No lo sabemos. Lo que sí es claro es que la dependencia del Perú a los Estados Unidos es menor si la comparamos con Canadá o México. En estos dos países, el 80% de su comercio es con Estados Unidos; en el caso del Perú, 17%.