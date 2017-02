Gonzalo Torres: "Hay historia en los Barrios Altos y mira cómo está"

Mijail Palacios Yábar @mijailpy

Esta entrevista no tuvo mejor escenario: el antiguo hospital Real de San Andrés para españoles pobres, en el jirón Huallaga, a media cuadra de la plaza Italia, en el Centro de Lima. Un lugar con mucha historia que contar, casi en estado de abandono y que debe ser recuperado. Espacio donde fue presentado, esta semana, Los Barrios Altos. Un recorrido histórico, el primer libro de Gonzalo Torres, actor y conductor del buen programa de televisión por cable A la vuelta de la esquina. Pasado y presente en estas líneas.

Gonzalo, ¿cuándo entró en operaciones este hospital?

Se estableció en la segunda mitad del siglo XVI, justamente para los españoles que habían llegado a luchar por la conquista de este territorio, pero que también fueron parte de estas luchas civiles entre los mismos conquistadores y que luego cayeron en la pobreza. Este lugar ha permanecido en actividad, por lo menos, hasta los años noventa del siglo pasado, convertido en un colegio. Tiene una larga historia…

Por lo cual debe recuperarse…

No solo en este lugar sino en los alrededores de la plaza Italia se resume la historia de la medicina peruana desde los tiempos virreinales. Aquí no solo se atendió enfermos sino también fue un área de práctica de muchos doctores. Contiguo a este local existió la real academia de medicina San Fernando que estableció Hipólito Unanue. También hubo otros hospitales en la zona. Además, hay crónicas que relatan que debajo de este hospital donde estamos están enterradas las momias de los incas que fueron traídas desde el Cusco en la época de la extirpación de idolatrías.

Y ahora publicas tu primer libro, en el que precisamente escribes sobre Barrio Altos.

Este libro es un camino natural al trabajo que vengo haciendo desde hace 12 años en A la vuelta de la esquina. He ido recopilando historias, noticias, documentos, etc. En realidad, la propuesta nació de la Subgerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima. En este libro básicamente escribo sobre dos espacios y sus alrededores: la plazuela del Cercado y la plaza Italia. Es una revisión urbanística de cómo han ido cambiando y los usos. Se piensa erradamente que los Barrios Altos es un área homogénea, cuando en realidad el nombre nos indica que es un conglomerado de distintos barrios que se formaron en distintos tiempos, naciendo generalmente a raíz de monasterios, iglesias y plazas. Había, por ejemplo, el barrio de Santa Clara, Chirimoyo, Cercado, Santa Ana, Santa Catalina.

Es importante que, desde la gestión pública, se hagan esfuerzos editoriales como este, ¿no?

Estamos ahora, además, en un momento en que sí podemos pensar en la cultura como un eje central de nuestra vida como limeños y peruanos. Es una cuestión de voluntad política.

Llama positivamente la atención esta iniciativa, sobre todo viniendo de un concejo que ha sido cuestionado por abandonar buenas ideas que se venían desarrollando en otras gestiones.

Este tipo de acciones como Munilibro son continuidades. Hay una política cultural que se mantiene, sobre todo en el tema del libro. Hay muchas cosas en las que estoy en desacuerdo, pero la cultura no debe parar. Una cosa es hacer proselitismo con la cultura y otra seguir brindando cultura. Dar a conocer Barrios Altos y su problemática es, de alguna forma, hacer política desde la cultura. Es meter un poco de presión. La idea que subyace dentro de este libro es: hay historia en los Barrios Altos y mira cómo está.

Tienes un programa de historia en la TV y ahora el libro. ¿Qué tan cierta es la idea de que la cultura aburre?

Hay distintos tipos de cultura. Cada uno debe buscar con qué expresión cultural identificarse, con la que sintoniza. El tema con la cultura es que a veces nos exige ir un poquito más. Nos quedamos en nuestra zona de confort y no vamos un poco más allá. Para mí la cultura es un reto.

Pareciera que los temas culturales tienen mayor impacto que antes, pese a los inconvenientes que aún padecen.

La cultura felizmente no depende mucho de los estamentos oficiales para poder hacerse. Varios son los ejemplos de que la gente autogestiona sus proyectos y en espacios abiertos. Claro, eso no quiere decir que no se necesite el apoyo de los estamentos oficiales…

Se habla mucho de la ‘TV basura’, varios compañeros tuyos son parte de eso que se critica. ¿Qué hacemos con la ‘TV basura’?

Algunos compañeros míos han sido y ahora ya no son, en realidad (risas). Yo creo que también hay alternativas para ver. La TV es entretenimiento, pero tiene que autorregularse y tenemos que levantar la voz. El rol de la TV es educar y entretener. Sí hay un rol que la televisión no asume.

¿Y el Estado debe intervenir?

No soy partidario de la mano del Estado, pero sí debe estar para guiar y aconsejar.

¿Qué otros proyectos alistas?

En la nueva temporada de A la vuelta de la esquina viene un repaso sobre las décadas del siglo XX en Lima, analizaremos década por década. Posteriormente, hacer y dirigir teatro. También he estudiado dirección de teatro. Hace unos días tuve una llamada de Carlos Gassols para contarme que había escrito tres obras de teatro que tratan sobre Barrios Altos. Estoy ávido por leerlas y quizá dirigir alguna.

Autoficha

“Mi interés por Lima nace gracias a mi padre, que fue arquitecto y que me enseñó desde muy chico a ver la ciudad, saber que los restos que encontramos son parte de un proceso histórico y social, producto de nuestros antepasados, y eso me parece interesante honrarlo y aprenderlo”.

“De los historiadores que no conocí personalmente, el primero que me impactó fue José Gálvez, quien tiene unos libros maravillosos sobre una Lima que se fue y es con el primero que sintonicé. Posteriormente, he sido alumno de José Antonio del Busto”.

“El libro es gratuito. Esta serie de Munilibros data de la época de Alfonso Barrantes. Se trata de llevar esta cultura de manera llana, fácil, digerible y aterrizar un poco estas investigaciones que a veces tienen lenguajes técnicos. Se consigue en la biblioteca de la Municipalidad de Lima”.