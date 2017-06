El fuego cruzado entre el Ejecutivo y Fuerza Popular continúa, sobre todo por la próxima interpelación al ministro del Interior, Carlos Basombrío. El congresista Gilbert Violeta cree haber encontrado la fórmula para contener el poder del fujimorismo: establecer un gabinete ministerial multipartidario.

¿Coincide con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en que hay “saña” en querer interpelar a Carlos Basombrío?

—Lo que nosotros vemos, lo que ve la ciudadanía, es que hay una secuencia de interpelaciones sobre una cantidad importante de ministros que pareciera que, más allá de los aspectos técnicos que se pueda observar, hay una clara vocación política por tener a los ministros permanentemente ocupados en defenderse.

¿El fujimorismo solo interpela por interpelar?

—Parece que en el fujimorismo hay una estrategia por tener al gobierno permanentemente contra las cuerdas. Eso explica que tengamos interpelaciones anunciadas contra el ministro Thorne, Basombrío, Nieto, Patricia García… En fin. Nuestro sistema parlamentario supone que los ministros están casi siempre sujetos a responder porque van a las comisiones. Pero cuando ya esto pasa al Pleno y se plantea la interpelación, supone una carga política de otro nivel.

¿Que haya deseo de interpelar varios ministros, más bien, no habla de que están haciendo mal su labor?

—Yo no descartaría eso. En todo caso, la interpelación es un derecho del fuero parlamentario. Lo que no debería ocurrir es que, sin que se escuche a los ministros, haya voces que anuncian que estarían a favor de una censura.

Por eso, ¿hay saña del fujimorismo?

—Yo no quiero adjetivar el comportamiento del Parlamento. Yo defiendo el derecho del fuero parlamentario de interpelar ministros, pero creo que ese derecho debe ser usado con corrección. No se puede abusar de él.

¿El fujimorismo abusa de su poder en el Congreso?

—Lo está llevando al límite. La imposición de los votos los hace ver como un fujimorismo más allá de la línea de la tolerancia.

¿De la línea democrática?

—Sí, porque mire lo que ha pasado en la Comisión de Constitución. Un grupo de trabajo multipartidario trabajó durante 8 meses, encabezado por una congresista del fujimorismo, presentamos un proyecto; sin embargo, lo ponen a un costado y deciden debatir temas aislados. Eso demuestra que ellos tienen los votos para imponer una decisión.

Muy aparte de ello, ¿cree que se debe recomponer el gabinete ministerial?

—Creo que, aunque cambiarlos no es la fórmula mágica para resolver los problemas del país, el presidente debe establecer las metas de sus ministros y, cada julio, hacer un balance y evaluarlos.

¿Cambios recién en julio?

—Debería ser, pero no sé si le dé el oxígeno al gobierno para llegar a esa fecha. Lo que yo sí creo es que, si ganamos las elecciones sobre la base de una convocatoria mucho más amplia con diversas fuerzas políticas, en este momento, para darle mayor estabilidad política al país, el gabinete debería ser multipartidario.

Pero para darle estabilidad al país tendrían que invitar al fujimorismo.

—Sí, pero no creo que acepte porque la propia señora Keiko Fujimori dijo que de ninguna manera lo harían. Con excepción del fujimorismo, sí se podría invitar a Alianza para el Progreso (APP), el Apra, Acción Popular.

¿Qué ministros deberían ser cambiados?

—Yo no hablo de algún ministro en particular; hablo de un enfoque de lectura política sobre lo que creo que necesita el gobierno ahora.

¿Fernando Zavala debe irse?

—Creo que uno de los ministros que ha tenido mejor desempeño es el premier. Lo que quiero es pensar cómo ayudar a crear en el gobierno un equilibrio político más sostenido para que esta suerte de constante golpe que da el fujimorismo sea mejor contenido. El fujimorismo hace su trabajo, que es ser una oposición dura. El gobierno, consciente de eso, tiene que fortalecerse con los que se harían alianzas naturales.

Para controlar a quienes Juan Sheput, vocero alterno de su bancada, llamó “monos con metralleta”.

—Mira, nunca me voy a referir con adjetivos a mis colegas parlamentarios, a la clase política o a las personas en general. Ese no es mi estilo porque tampoco me agrada que se refieran así de mí.

¿Qué autocrítica hace de la vocería de la bancada?

—Elegimos a Carlos Bruce porque era quien tenía más experiencia parlamentaria en nuestro grupo y creo que, en general, ha trabajado bastante bien.

Hay una recomendación de Ética para suspenderlo.

—Pero eso es por un acto en su función individual como congresista. Alguna sanción seguro habrá y Carlos la respetará.

¿Han conversado con el fujimorismo para evitar la suspensión de Bruce?

—No habría porqué.

Digo, luego de la defensa de Bruce en el Pleno a dos congresistas fujimoristas que iban a ser suspendidos.

—Bueno, que yo sepa, Carlos no lo ha hecho (conversar con el fujimorismo).

Autoficha

“Soy congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) y presidente del partido. Integro el grupo creado en la Comisión de Defensa del Consumidor para revisar el alarmante caso de Pura Vida. En este tipo de casos todos actúan tarde y excluyen sus responsabilidades”.

“Estoy proponiendo una serie de reformas políticas e institucionales. Una de ellas es la que propone que el cargo de congresista no sea reelegible de manera indefinida. ¿Por qué? Para promover la participación en elecciones internas a nuevos cuadros”.