Francesco Petrozzi: "No siento que PPK haya manoseado el indulto”

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Un orgulloso Francesco Petrozzi comienza hablándonos de lo que para él es “la partida de nacimiento” de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP): su nueva ley. No pudimos soslayar conversar con él sobre el fenecido proyecto de ley que hubiese beneficiado al ex presidente preso Alberto Fujimori.

¿Qué cambiará a raíz de la ley de la BNP?

-La BNP será prácticamente un ente autónomo, con su propio presupuesto. Me enorgullezco en decir que ha salido una ley no declarativa de la Comisión de Cultura. La Biblioteca va a ser el referente de todo el sistema nacional de bibliotecas. Todos los pueblos, los colegios del Perú, deben tener una biblioteca.

¿Hay un diagnóstico de ese déficit a nivel nacional?

-Tenemos muchas bibliotecas en el Perú, pero lo que tenemos que hacer es repotenciarlas.

¿No hay información para que sean visitadas?

-Eso es lo principal: falta información para que la gente quiera leer. La campaña tiene que ser mediática, con ayuda de todo lo que tengamos en el Estado.

¿Qué otros proyectos está promoviendo en Cultura?

-Me están pidiendo ahora una ley similar para el Archivo General de la Nación. Y el próximo proyecto mío que va a ser votado en el hemiciclo será la Ley del Conservatorio Nacional de Música, que intenta convertir al Conservatorio, que ya existe, en universidad.

¿Y por qué lo quiere convertir en universidad?

-Muy simple. No todos los artistas van a ser estrellas del escenario. Muchos serán docentes, investigadores. Cuando le puedas entregar un título de máster, de doctores, le vas a mejorar la vida.

Si me permite, quería abordar temas políticos. ¿Qué opina del archivo en la Comisión de Justicia del proyecto de Roberto Vieira para dar arresto domiciliario a presos enfermos mayores de 75 años?

-Una ley no puede tener nombre y apellido. Desgraciadamente, y mirémonos a los ojos, este proyecto lo tenía. Por eso se archivó.

¿Entonces está de acuerdo con el archivo?

-Yo estoy de acuerdo con que se hagan leyes para todos. Si surge una iniciativa para mandar a las personas de más de 75 años a cumplir prisión domiciliaria, está bien, pero que sea sin nombre ni apellido. Vamos a volverlo a presentar, vamos a reformularlo.

¿Sí es necesario legislar sobre ese sector de personas?

-Es un muy bonito tema que a mí me sensibiliza mucho y me interesa que se legisle sobre él. Sí.

Congresistas de su bancada han mencionado que este tema debe ser visto solo por el Ejecutivo, porque las personas presas, enfermas, con más de 75 años, son pocas.

-Traigamos esto al Congreso, pero traigámoslo para todos. No hagamos de esto un tema político, por favor. Avancemos.

¿Entonces el Congreso sí debe legislar sobre ello?

-Nosotros, por supuesto.

Usted escuchó las declaraciones de Kenji Fujimori antes del archivo del proyecto Vieira. ¿El mensaje de decir que Fuerza Popular debería luchar más por la libertad de Alberto Fujimori está dirigido a la bancada?

-Primero tengo que decirte que el sentir de Kenji es el de un hijo.

Pero no es el mismo sentir de Keiko, ¿o sí?

-Decir que Keiko no quiere que su padre salga de la cárcel es, por lo menos, una maldad. Esta señora no solo es hija, es madre. Puede darnos clases de amor filial. Yo sé que Alberto Fujimori no quiere el arresto domiciliario.

Si Keiko quiere que su padre esté libre, y Alberto Fujimori no quiere el arresto domiciliario. ¿Debemos entender que si Keiko llega a ser presidenta lo indultará?

-Yo pienso que no va a indultar a su padre porque a su padre lo va a indultar el presidente Kuczynski. Él es un hombre ultrasensible, porque además es músico, es maduro, está por encima del bien y del mal, y él lo indultará.

No me respondió la pregunta.

-A ver, repítela (risas).

¿Keiko, de llegar a ser presidenta, indultará a su padre?

-Yo creo que si Keiko llega a ser presidenta todo se resolvería por la vía judicial. Pero el presidente del Perú es Kuczynski, y yo siento que este es el momento. Él mismo dijo que había que pasar la página. Yo pienso que una parte muy importante para eso es el indulto de Alberto Fujimori.

¿Y no cree que el presidente Kuczynski ha manoseado el tema del indulto? Eso dicen colegas suyos, de su bancada.

-No siento que el presidente haya estado manoseando el tema. Sí siento que hay fricciones que se podrían evitar. Después de lo que nos pasó con las lluvias tenemos que concentrarnos en avanzar, todo lo demás es subjetivo: las discusiones, peleas, acusaciones… Por favor, ya basta. Las elecciones ya terminaron.

¿Por qué me dice que las elecciones ya terminaron?

-No, nosotros sentimos eso con ese tipo de posiciones de “te indulto”, “no te indulto”… Avancemos. Cada uno está en donde debe estar. El pueblo decidió. Si hay una oposición responsable y colaboradora, somos nosotros.

Autoficha

“Soy congresista de Fuerza Popular, presidente de la Comisión de Cultura. Hice el colegio en el Maristas. Ingresé a la U. Ricardo Palma a estudiar Economía, pero me presenté luego a la U. Lima para estudiar Derecho. En el medio me gané una beca para estudiar canto en Alemania”.

“He tenido muchas citas con Salvador (del Solar) para hablar del proyecto (de la BNP ) y creo que le complace mucho que ya esté listo. También tuve reuniones con el ministro Nieto. Debo decir que ambos son grandes socios para el diálogo”.

“La ley del mecenazgo, de la que tanto habla la gente, en realidad no existe. ¿Te imaginas cuánto se podría aumentar el presupuesto en Cultura si nosotros a las grandes mineras, a las grandes multinacionales, les permitiéramos decidir gastar sus impuestos en Cultura?”.