En vísperas de cumplir 9 meses de gestión, el primer ministro Fernando Zavala hace un repaso sobre lo que implicará la reconstrucción de las zonas devastadas, el desempeño ministerial, su relación con la oposición y la polémica desatada en torno al decreto legislativo sobre violencia de género. Sobre esos y otros temas habló el premier en entrevista con Perú21.

¿Cómo avanza el proceso de reconstrucción?

-Hemos diferenciado tres etapas: una de respuesta rápida, una segunda de rehabilitación y lo que significa la reconstrucción. En algunas zonas como Piura seguimos en respuesta temprana que es básicamente el esfuerzo del gobierno en salvar vidas. La segunda fase, que ya hemos empezado en la mayoría de las zonas y que se prolongará por lo menos 90 días, es la rehabilitación…

La tercera es la reconstrucción y ahí han surgido discrepancias entre los ministros de Defensa y Economía sobre el costo que demandará…

-No hay discrepancias. Todavía no tenemos una cifra final. El ministro de Economía y algunos analistas han hablado de 3 mil millones de soles; sin embargo, ese tema está por definirse, no tenemos una cifra final porque todavía el desastre no ha terminado.

Thorne señaló que los ministros tienen un mandato que obliga a cada uno a trabajar en su propio ministerio. Dio la impresión de que criticaba la intromisión de Nieto…

-No lo vería como un conflicto. Todavía no tenemos una cifra final, la tenemos que discutir en el Consejo de Ministros. Cuando la tengamos la vamos a anunciar, esa va a ser la base del plan de reconstrucción que por lo menos se va a ejecutar en tres años.

¿Hubo falta de previsión? Humala habló de 3 mil millones de soles para prevención pero no se utilizó todo el dinero…

-Nosotros llegamos en julio de 2016, el presupuesto ya estaba en ejecución. No nos hubiera pasado algo de la magnitud que nos ha pasado si realmente en gobiernos anteriores, en gobiernos locales, hubieran hecho un buen trabajo de previsión. Definitivamente no estábamos preparados para lo que ocurrió.

Antes de la emergencia se habló de la necesidad de un refresco ministerial, ¿se ha evaluado el tema?

-A nosotros, como dice el presidente, nos gusta consolidar el trabajo que hacen los diferentes sectores. Como él también dice, no es que tenga una silla que no se puede mover, en su momento se harán los cambios si necesitamos ajustar algunos temas.

Las críticas a algunos ministros partieron incluso del oficialismo, ¿la evaluación a los ministros es constante?

-Es permanente. Yo como primer ministro con el presidente hacemos sí evaluaciones más formales cada seis meses para ver cuáles son los objetivos, qué hemos avanzado y dónde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos.

¿Hay la posibilidad de incluir a miembros del partido de gobierno en el gabinete?

-Hoy día no se ha visto ningún cambio de ministros, todos están enfocados en el trabajo y sí tengo que felicitar al equipo de ministros que ha tenido en estos meses un rol muy importante en la atención temprana al desastre.

Usted ha exhortado al fujimorismo a reconsiderar su postura respecto del decreto legislativo sobre violencia de género, ¿ha buscado un acercamiento a dicho bloque?

-Nos han preocupado observaciones a algunos decretos. Nos hemos acercado para explicar por qué se dieron estos y por qué son importantes para lograr seguridad o hacer mejoras administrativas. Esos decretos son parte del plan de gobierno, están dentro de las facultades, son constitucionales.

¿Si el Congreso rechaza su pedido, el Ejecutivo presentaría un proyecto sobre el tema?

-Habría la posibilidad, pero confío en que habrá una revisión.

Alberto de Belaunde responsabiliza directamente a Keiko Fujimori, ¿comparte esa opinión?

-No lo sé. Lo que sí hago es un llamado a que lo revisen. Las facultades eran expresas en este tema, lo dice la comisión técnica que evalúa los decretos.

¿Ve un afán obstruccionista de parte del fujimorismo?

-No diría obstruccionista pero sí he visto una revisión que, en algunos casos, va más allá de lo que hubiéramos pensado que era el control legislativo. Yo participé en el tema de facultades legislativas cuando trabajé en el Ejecutivo — en el 98, 99 — y no vi una revisión de esta naturaleza.

¿Demasiado rigurosos? ¿Cómo lo calificaría usted?

-No diría rigurosos, pero creo que van más allá de lo que debe ser una comisión revisora que debe decir si los decretos están dentro de las facultades delegadas y si son constitucionales. En este caso de crímenes de odio tenemos la facultad, si no están de acuerdo deberían presentar un proyecto de ley y derogar la norma, pero no irse contra la norma que es constitucional y está dentro de las facultades.

¿En estos meses ha habido algún contacto del gobierno con la señora Fujimori?

-Son los contactos que hemos visto y que son públicos.

¿Han buscado otro tipo de acercamiento?

-No. Tenemos la coordinación directamente a través del Congreso que es donde se tienen que hacer las coordinaciones.

Autoficha

“Tengo más de ocho meses como primer ministro. Es un cargo complejo, pero siento que tengo un buen equipo que me está ayudando. Los retos son aún mayores, pero eso a lo único que nos lleva es a poner más horas de trabajo para cumplir los objetivos. ¿Aspiraciones políticas? No”.

“Ha habido dos elementos: el caso Odebrecht y los desastres, que, en términos prácticos, lo que han hecho es aumentar los objetivos del gobierno. (…) en ambos hemos reaccionado como tiene que reaccionar un gobierno”.

“Es lamentable, terrible, haber tenido un ex presidente que parece estar envuelto en un caso de corrupción. Eso nos tiene que llamar la atención a fortalecer las instancias de fiscalización y transparencia en las decisiones y hacia eso estamos abocados en este gobierno”.