Fernando Zavala inicia su segundo año en el premierato con un gabinete remozado en el que defiende la participación de Fiorella Molinelli. Asimismo, anticipa que coordinará con el titular del Congreso, Luis Galarreta, para que el trabajo funcione.

Ha incomodado a la oposición la designación de Fiorella Molinelli en el MIDIS, ¿Por qué nombrar a una persona que está cuestionada por el caso Chinchero?

- Hay que ver los antecedentes de Fiorella Molinelli antes de emitir un juicio así. Es una persona con 18 años de experiencia en el Sector Público, tiene un doctorado en administración pública, fue una de las personas que lideró el plan de gobierno del presidente Kuczynski en temas económicos y sociales; creemos que ha venido cumpliendo una buena labor en el viceministerio de Vivienda. Entonces, cumple todos los requisitos, la denuncia que tiene es injusta y estamos seguros que será archivada.

Pero es una denuncia en trámite, ella no ha sido absuelta.

- El funcionario público, en general, es plausible de denuncias. Cuando estuve en el Ministerio de Economía también las tuve y salí con ellas. Lamentablemente estamos acostumbrados a permanentemente ser denunciados, muchas veces injustamente. Esta es una investigación preliminar que no está diciendo que ella es culpable. La adenda no se puso en marcha, no se desembolsó recursos; ella tiene toda la capacidad para ser ministro.

Pero avaló con su firma la adenda, ¿no se está abriendo el Ejecutivo un nuevo flanco innecesariamente?

- No lo creemos así, Nosotros consideramos que hemos hecho las cosas bien. Ella es una persona que tiene las capacidades para llevar al MIDIS a otro nivel.

¿Habrá más cambios?

- Estos son los cambios que tenemos.

Ha habido también cuestionamientos a las ministras de Justicia y de Salud, ¿están en evaluación?

- Muchas personas pueden cuestionar muchas cosas. Ahora, hay que ver si tienen fundamento o no. Nosotros hemos hecho una evaluación y creemos que tenemos el equipo para entrar al segundo año y estamos seguros que será mejor que el primero.

¿Qué le suscita la elección de Luis Galarreta en la presidencia del Congreso? Ha ofrecido una relación cordial e institucional. ¿Cree que bajará la tensión en la relación con el Ejecutivo?

- Ha habido una reunión muy importante entre el presidente y la lideresa de Fuerza Popular(FP). Keiko Fujimori. Creo que ha sido un momento de distensión importante luego de meses de tensión. Eso ha abierto las puertas a un trabajo cordial entre el Ejecutivo y FP; eso tampoco significa que no vamos a discrepar en ciertas políticas pero abre la posibilidad de discusión que no se dio en el ritmo que hubiéramos querido en el primer año. Lucho Galarreta es la persona que han decidido poner en el Congreso y mi rol es coordinar con esa persona y que el trabajo funcione.

¿Espera que baje su tono crítico y confrontacional?

- Como él ha dicho, tenía un rol de vocero y yo también tuve discrepancias con él por esos comentarios. Él ha dicho que hoy tiene un rol diferente y nosotros le damos la confianza. Creemos que va a buscar la armonía que tiene que establecerse entre el Ejecutivo y Fuerza Popular.

¿Le da entonces el beneficio de la duda a Luis Galarreta?

-Siempre lo damos, aunque algunos no nos lo dan a nosotros.

¿Se reunirá con él?

- Definitivamente, me he comunicado con él, nos reuniremos la próxima semana.

¿Se implementará una mejor estrategia política y comunicacional en este segundo año de gobierno?

- Hemos tenido una interesante reacción frente al Fenómeno del Niño y tuvimos la apertura en los medios para mostrar lo que hacíamos. Hemos seguido dedicándole igual de tiempo a otros temas. Sin embargo, no hemos podido comunicar lo que estábamos haciendo. Viajamos a las regiones dos o tres veces por semana pero hay la percepción de que no lo hacemos. Creemos que el tema comunicacional será fundamental en el segundo año para mostrar lo que ya venimos haciendo.

¿Ud. le dedicará más tiempo a la vocería política?

- Sí, voy a tener más presencia en los medios, pero también vamos a fortalecer la vocería desde los ministerios. Tenemos que tener una presencia más fuerte de ministros en los medios de comunicación en Lima y en las regiones contestando también las inquietudes y observaciones.

Autoficha

“Seguiré desempeñando el premierato y el cargo de Ministro de Economía, (…) el plazo lo determina el presidente. Quizás el reto más importante en el segundo semestre es la reactivación de la economía y el trabajo de reactivación de los distritos afectados por el Fenómeno del Niño”.

“Estamos en el proceso de recuperación económica para crecer por encima del 4%. Tenemos todos los programas sociales trabajando de manera muy eficiente, las exportaciones ya están en símbolo positivo, el turismo está creciendo al 7%”.