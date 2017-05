Fernando Rospigliosi: "PPK no tiene audacia pese a que la situación es peligrosa"

El Gobierno no tiene manejo político e insiste en sus errores, por ello peca de soberbio, sostiene Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior y ex colaborador de PPK durante la campaña electoral. Da una mirada a los gobiernos que no terminaron su mandato en América Latina.

¿Estamos ante una crisis política grave?

-Sí. El presidente Kuczynski ha recibido el peor golpe de su gobierno con la forzada renuncia de Martín Vizcarra. Además están desorientados, no tienen claro qué hacer para salir de esta situación. Mi impresión es que esto seguirá deteriorándose en los próximos meses.

¿Cuál es la causa del deterioro? ¿Qué es lo difícil, no tienen equipo?

-Son varias cosas, tienen una mayoría opositora muy fuerte y agresiva en el Congreso, como no ha ocurrido en los últimos gobiernos desde la restauración de la democracia. Cuentan con 72 congresistas que están golpeando. También está el hecho de que el Gobierno no tiene un manejo político y eso porque PPK lo ha moldeado a su imagen y semejanza. Vale decir: tecnocracia empresarial. Lo cual está bien, pero no funciona en una situación política complicada y con una composición tan abrumadora de su gobierno con este perfil de personas. Peor aún si no tiene un partido y su bancada no solo es pequeña numérica y políticamente. No hay gente experimentada que ostente un manejo.

¿Los cambios en el gabinete han sido un desacierto?

-Total. Muestran que PPK y Fernando Zavala no quieren rectificarse. Se mueven en un círculo muy pequeño, a Martín Vizcarra lo reemplaza un ministro, Bruno Giuffra. Y a este lo releva Pedro Olaechea, congresista oficialista y amigo de PPK. Sigue en el círculo pequeño, no pueden abrirse ni mirar hacia afuera, a gente de otros sectores y que tenga capacidad política. Ambos ministros son muy buenas personas, pero tienen el mismo perfil tecnocrático empresarial que ha fracasado. Entonces esto tiene muy malas perspectivas.

¿Es decir?

-Que seguirán equivocándose políticamente como ha ocurrido con Chinchero.

¿La renuncia de Vizcarra fue precipitada?

-Precipitada por los errores políticos del Gobierno. Se embarca con la adenda desesperado por destrabar las inversiones y comete una serie de errores en el camino y finalmente se dice que se pone en manos de la Contraloría, que harían lo que esta indique. Un error, la Contraloría no es vinculante y antes y después estuvieron en contra del informe de esta entidad. El MEF pretende refutar a la Contraloría. Si estaban en contra, por qué se ponen en manos de la Contraloría. Es inentendible. Son errores políticos –no solamente técnicos con el asunto de la adenda– y los han llevado a una situación muy complicada porque Vizcarra era un hombre muy importante para PPK. El primer vicepresidente y su hombre de confianza a quien encargó tareas desde el primer día con relación a los gobernadores regionales, Las Bambas, destrabar inversiones.

El presidente dijo que ahora Vizcarra tendrá más tiempo para trabajar en lo que le encargue.

-Está totalmente vapuleado y golpeado. No sé qué cargo pueden darle, ha quedado muy magullado.

¿Pudo el Gobierno tomar en cuenta las recomendaciones de Contraloría o rescindir el contrato como ocurrió con Odebrecht y el Gasoducto cuando no alcanzó el financiamiento?

-Mire, esto es un enredo burocrático total. La ministra de Justicia dice que el contrato sigue vigente, la adenda no, eso está bajo tierra actualmente. Pero yo me refiero a los errores políticos y Vizcarra cae por estos. PPK se ha disparado a los pies.

¿Qué otros ministros están débiles, el del Interior, Salud?

A Carlos Basombrío lo tienen en la mira. La renuncia de Vizcarra aumenta las posibilidades de censura a Basombrío. Si lo censuraban ya no podían repetirlo con el ministro del Interior semanas después. No sé cuál ha sido el criterio para decidir la renuncia de Vizcarra.

Hay preocupación por la inseguridad ciudadana.

Pero no es un motivo para censurar. Si evalúa a todos los ministros del Interior, encontrará problemas. No hay una justificación, pero todo indica que lo van a censurar. Estamos hablando de política. Hay un choque entre el fujimorismo y el Gobierno, y este último no está haciendo mucho por cambiar.

¿Debe tender más puentes con el fujimorismo?

-Han intentado y no les ha funcionado.

Pero el propio presidente dijo hay que voltear la página y comenzó un intento de ahondar la división en el fujimorismo, el negado indulto.

-Eso fue un gran error. Lo cometen porque no tienen un criterio político adecuado. Dan ese paso pretendiendo arrinconar al fujimorismo y dividirlo o acentuar su división. Pero no piensan el siguiente paso, qué sucede si la ley de arresto domiciliario no sale. Y ahora tienen una oposición más agresiva. Se equivocaron, creyeron que era una solución intermedia.

¿Se equivoca el premier cuando dice que el Congreso comete abuso de poder?

-No saben de política, ese es el problema. Si tuvieran una posición clara, ya sea de confrontación o de apaciguamiento, podría explicarse. Pero cada uno va diciendo lo que le parece sin pensar qué viene después y cómo van a sustentar o defender sus posiciones, con qué fuerza.

La bancada de PPK tiene disputas internas.

-Claro, porque otra de las consecuencias del nombramiento de Pedro Olaechea como ministro es que varios congresistas que quieren ser ministros ahora tienen campo abierto para empezar a presionar para ello. Esa bancada se va a convertir en un problema más que una solución. Kuczynski cerró esa puerta al inicio diciendo que ningún congresista sería ministro. Ahora la abrió.

El congresista Pedro Olaechea tenía buena relación con el fujimorismo ahora en el ministerio.

-No es un tema de buenas personas que tendían puentes, la política no es así. Es un asunto de fuerzas, cuál tienes tú, cuál el otro, qué ofreces tú, qué el otro. Qué puedes negociar con ellos. Y uno de los problemas que tiene el Gobierno es que depende mucho de su popularidad, de cómo le vaya en las encuestas. Todo indica que va a seguir cayendo en los próximos meses. Las últimas encuestas muestran que después de la subida por El Niño se había estancado o empezaba a caer. Probablemente esa tendencia se siga manifestando lo cual lo coloca en una situación más difícil todavía.

Los cuestionamientos a la ministra de Salud son fuertes. El dengue avanza, escasean las medicinas.

-Ese es otro blanco del fujimorismo. Esos problemas han existido en otros gobiernos y no necesariamente han llevado a una interpelación. El humalismo tenía la primera mayoría en el gobierno anterior. Pero ahora no es así. Con la actual mayoría fujimorista, cualquier cosa puede dar motivo o pretexto para interpelar o censurar.

¿Hay que hacer otro tipo de política entonces?

-Así es, no se puede pensar que porque se tiene el Ejecutivo se cuenta con el poder absoluto. Al no tener políticos experimentados, sus problemas se van a profundizar. Seguirán siendo presionados por la oposición, perdiendo puntos.

¿Perdiendo ministros?

-Quizá, no es improbable. Es un círculo vicioso que los lleva hacia abajo. Este año tenemos un enfriamiento de la economía, se proyecta un crecimiento de 2.7%, y la reconstrucción de El Niño es muy complicada.

¿No cree que Pablo de la Flor tenga éxito?

-Todos queremos que lo tenga. Pero no solo depende de él porque la maquinaria del Estado es muy lenta y muy corrupta. Tendrá serios problemas para avanzar con la rapidez necesaria. Eso dará lugar a que la gente esté descontenta y que proteste inevitablemente. Más aún en este contexto de la crisis generada por Lava Jato, las denuncias que vienen y el papel que está asumiendo la Contraloría.

Si observa, Toledo desconoce a la justicia peruana, Humala lo mismo y algunos ministros cuestionan la legitimidad de la Contraloría.

-Bueno, diez funcionarios acusados penalmente no es cosa de broma. Como dice Aldo Mariátegui, será más difícil y engorroso que algún funcionario se atreva a firmar papeles que puedan comprometerlo. La inversión pública está cayendo, se requiere porque la privada ha descendido considerablemente, con este tipo de cosas es difícil que la inversión pública pueda repuntar. Todos los funcionarios saben que una denuncia penal te friega la vida. No solo te vas del puesto sino que tienes que pasarte años en los tribunales que son impredecibles y pagando tu defensa. Eso de que el Estado la paga es un cuento.

De la Flor dijo que trabajaría de la mano con la Contraloría…

-Vamos a ver si es de la mano o es el abrazo del oso.

¿Considera, como dijo el premier, que el fujimorismo está obstruyendo?

-Están tratando de que al Gobierno no le vaya bien. Lo tienen constantemente contra las cuerdas. Igual los ministros que desfilan constantemente, son vapuleados y amenazados. Han censurado a uno ya.

¿La interpelación es una manera de obstruir?

No, siempre y cuando sea una interpelación. Pero si viene con una amenaza de censura y ponen en la lista a varios ministros, sí lo es.

¿Es un derecho del Congreso el control político como dice el fujimorismo?

Pero también es una manera de frenar al Gobierno. No están interesados en que les vaya bien. Ahora, el Gobierno debió identificar esto desde el primer día. Sabían que tenían una mayoría opositora que no era suave.

El fujimorismo insiste en afirmar que han aprobado todas las leyes del Ejecutivo.

-No es verdad. Le dan las facultades extraordinarias cuando al Gobierno no le iba tan mal en las encuestas. Cuando el Gobierno empieza a tener dificultades, actúan diferente. Les han negado una docena de leyes.

El Ejecutivo no protestó.

-Ya no puede hacer nada, el Congreso tiene la facultad de derogar o modificar decretos legislativos. La cosa empeorará cuando la popularidad del gobierno baje, la mayoría parlamentaria se sentirá con más poder para seguir golpeando.

¿Esa no es la política como dice usted?

-Sí, por eso digo que el Gobierno no hace política.

¿El Gobierno es o no soberbio?

-Es soberbio, claro que sí. Creen que están haciendo todo excelentemente y no es verdad. La prueba es que les va mal. Tienen que hacer política y no quieren rectificar.

¿No ve voluntad de rectificación?

-Hasta ahora no, está clarísimo. Los cambios que hemos tenido lo indican. No tienen un rumbo. A veces llena de elogios al Congreso y a veces se ponen agresivos. Ejemplo: en la reciente entrega de patrulleros, el presidente dijo que el ministro del Interior estaba actuando maravillosamente y que la oposición… ladraba. Si quería hacerle un favor a Basombrío, fue todo lo contrario. PPK irritó a la oposición. No entiendo, si dijeran ‘vamos a sacarle la mugre a la oposición, hacer cuestión de Estado, disolver el Congreso’, bueno van por ahí. Puede gustarte o no pero es un rumbo. Pero no es así, el Gobierno irrita y luego retrocede.

¿Cómo sería un acercamiento con la oposición?

Tiene que haber una transacción. En política se ofrece algo que el otro necesite y tú dárselo. Qué cosa, no lo sé. Eso debe verlo el Gobierno. No se trata de que la gente es buena y te da lo que tú quieres por el bien del país. En todo el mundo no es así. El problema es que el Gobierno no tiene mucho que dar porque cada vez es más débil y precario. Su destino está en cuestión.

¿Está diciendo que no termina los cinco años de mandato?

Es una posibilidad por supuesto. No ha visto lo ocurrido en Brasil. Ya no hay golpes de Estado, pero tenemos 15 presidentes derrocados en los últimos 20 años en Latinoamérica. Se tumban a los presidentes. No se descarta eso en el Perú, por favor. No necesariamente va a ocurrir, pero está planteado desde el primer día por la precariedad del Gobierno. Además no se ha reforzado, se va debilitando. La situación cada vez se le complica más al Gobierno.

¿Descarta un golpe de Estado? Humala manipuló el Ejército, nombró al comandante general de manera irregular.

No creo que haya esa posibilidad. Es verdad que Humala puso a la cúpula del Ejército que tiene serias acusaciones de corrupción y de incompetencia y que este gobierno no ha movido a nadie. Tampoco ha hecho caso a lo investigado por la comisión Bernales ni ha corregido la desinstitucionalización del Ejército que dejó Humala. Pero los militares no se mueven hoy por política sino por intereses crematísticos.

Irrita a buena parte de la oposición el uso de ‘trollers’ por el Gobierno. Sindican a una empresa a cargo de parientes del ministro de Cultura y esta ha sido contratada por el Ministerio del Interior para el “servicio de monitoreo de redes”.

¿Un error?

Me parece un error. Hace varios meses se denuncia que esa empresa organiza un grupo de ‘trollers’ para atacar a los que critican al Gobierno. De hecho existen los ‘trollers’, no sabemos si los maneja esa empresa o no. El Gobierno modificó las disposiciones sobre el trabajo de parientes en el Estado, el impedimento era hasta el cuarto grado de consanguinidad y pasó al segundo. Solo hermanos e hijos, ya no primos, lo que es por lo menos sospechoso. Otro error político del Gobierno. Es imprudente que el Miniter los contrate en medio de este ambiente. Es posible que la publicidad de la PCM contrate a este tipo de agencias a través de algunos ministerios.

¿Esto requiere una explicación pública?

Pienso que sí, ya hay demasiadas críticas y algunos indicios que muestran que se están haciendo cosas desde ahí. El Gobierno debe dar una respuesta pública. De lo contrario acumula situaciones que lo perjudican.

¿El fujimorismo está dividido en su opinión?

No sé si dividido pero es obvio que hay facciones. Kenji se pasa enviando tuits divergentes al pensamiento de su bancada. Eso no implica que se vayan a dividir, votar diferente en el Congreso.

¿El Gobierno cree que el enfrentamiento contra el fujimorismo rinde?

Creo que no tienen idea, no saben adónde van. Van zigzagueando, tonteando, eso está claro.

¿La salida de dos ministros en un año es mucho?

Tres, olvida al ‘ministro del amor’. Dicho sea de paso el actual ministro Jorge Nieto dijo que había sido víctima de un reglaje, que había gente en el Estado haciendo eso y que mostraría las fotos. No ha mostrado nada, el premier lo contradijo y afirmó que eran empresas privadas, cosa que tampoco se demostró. La denuncia de Nieto fue gravísima y quedó en nada. Eso demuestra la impericia política de esta gente.

Podrían salir más ministros.

Han salido tres en menos de un año, pueden venir otros. Esto para un gobierno que tenía la ilusión de mantener su gabinete los cinco años. Está claro que el presidente no tiene mucho liderazgo. No es un político curtido, otras son sus cualidades. Debió complementarse con gente distinta a él. Es otra de las fuentes de sus problemas.

PPK debió tomar una alternativa audaz e indultar a Fujimori

¿El bajo crecimiento será un problema para el Gobierno?

No solo son las cifras macroeconómicas pobres, también el empleo crece muy poco. Los ingresos y la inversión privada no crecen y la pública no avanza como debería. A la gente no le está yendo bien. Los próximos meses serán conflictivos, eso es peligrosísimo para un gobierno precario y que depende mucho de su popularidad. El futuro es oscuro. Una manera de salir del enredo era que PPK tomara una alternativa audaz, radical e indultara a Fujimori. Tenía riesgos pero podía cambiar el rumbo político. Pero PPK no tiene audacia política pese a que la situación es muy peligrosa.

¿Duda de la continuidad de este gobierno?

Se requieren tres cosas para que caiga un gobierno: escándalos, protestas masivas que usualmente se producen cuando la situación económica va mal y mayoría en el Congreso. Esa es la experiencia en América Latina.

¿Qué gana el fujimorismo con adelanto de…?

No es cuestión de la voluntad de Keiko Fujimori, si la situación se pone así, se irá a eso. Claro no es seguro, incluso lo de la mayoría congresal no es indispensable, mire a Fujimori, a Dilma.

¿Hay ambigüedad frente a la extradición del Toledo?

Lo que es sorprendente es que no se haya contratado un abogado en EE.UU. que gestione la extradición. La ministra de Justicia dijo que están evaluándolo, pero está demorándose demasiado y da que pensar. Se presta a críticas y a sospechas.

Toledo recordó en una entrevista que Kuczynski presidía Proinversión y que vio el proyecto de la Interoceánica.

Toledo busca disipar su responsabilidad echándosela a otros, al actual presidente. Pero quien recibió 20 millones, según los coimeros, fue él. Está amenazando a PPK, quizá no sabe nada y lo usa para diluir su responsabilidad. Veremos qué dicen las delaciones de los brasileños cuando lleguen al Perú.

¿Humala está liquidado?

Totalmente. Pero junto con Nadine Heredia han tenido la increíble habilidad de estar libres cuando han cometido una serie de delitos, desde violaciones de DD.HH., compra de testigos, recibir dinero ilegal, de Venezuela, de Brasil, etc. Es indignante que sigan libres. El sistema judicial es un desastre. Y PPK prometió cambios.

¿Con la información sobre Lava Jato que vendría en junio se acentuará la precariedad?

Podría venir si se llega a un acuerdo. Quizá complique a más personas y esto tenga un efecto fuerte, paralizar inversiones, etc. Solo se conoce lo de Odebrecht y hay cuatro compañías más, pero esto no va a parar. Lo que sabemos nos llega de afuera, acá no se avanza nada.

¿Es pesimista?

Sí, a mi pesar porque todos estamos en este barco y pagamos las consecuencias de los problemas. Lamentablemente falta política y estrategia. Se dejan llevar por las circunstancia y actúan reactivamente.

¿Y la izquierda?

Como siempre, dividida.

Datos

Fernando Miguel Rospigliosi Capurro estudió Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue asesor de la campaña de Perú Posible en el año 2001.

Luego se convirtió en ministro del Interior del primer gabinete de la gestión del ex presidente Alejandro Toledo.

Entre 1968 y 1980, Rospigliosi militó en Vanguardia Revolucionaria. Además, fue investigador del Instituto de Estudios Peruanos y miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos.