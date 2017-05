El ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi piensa que el matrimonio Humala-Heredia tuvo injerencia en el sistema judicial antes de llegar al poder. Considera exagerado que se censure al ministro del Interior, Carlos Basombrío, por marcha del Movadef.

En su última columna en El Comercio dijo que Alan García conocía los audios que incriminan a Ollanta Humala. ¿Por qué los guardaría?

-¿Por qué los haría públicos? No tenía ninguna obligación. Si hubiese querido perjudicar a Humala, él hubiese podido ordenarle a la Policía que los filtre.

¿Cree que hay responsabilidad de la Fiscalía o el Poder Judicial por el ocultamiento de estos audios?

-No soy abogado, pero hasta donde he podido leer, el fiscal, que no estaba investigando ese caso pero tuvo acceso a esos audios, debió haberlo entregado a quien correspondía y no lo hizo. La compra de testigos es un delito.

Siguiendo esa lógica, ¿sería consecuente revisar el caso que fue archivado en 2009?

-Sin duda, porque, además de eso, han aparecido otros testigos, como el que presentó Beto Ortiz y el audio de Cuarto poder. Es evidente que lo que todos sospechaban es cierto, que Humala cometió crímenes siendo el capitán Carlos en Madre Mía. Creo que hay indicios que muestran que hubo manipulación del Poder Judicial y la Fiscalía.

Esto desbarata la tesis de que solo el Apra tiene simpatías dentro de la Fiscalía, ¿cierto?

-Así es. Digamos que en el Perú los políticos, cuando llegan al poder, siempre intentan manipular las instituciones judiciales, ya sea para librarse ellos de acusaciones o para acusar. El Apra, en efecto, ha sido uno de los partidos que más ha hecho en ese sentido. Pero está claro ahora que Humala y Heredia también lo hicieron.

Dijo que alguien se congració con el entonces candidato Humala dándole los audios. ¿Se puede saber quién?

-No.

¿Usted conoce su identidad?

-Dejémoslo ahí. Digamos que esos audios terminaron en La República, que fue un periódico amigo de Humala en la campaña. Y fue toda una maniobra, porque le hacen llegar los audios, pero no los que incriminaban a Humala. A partir de ahí hacen escándalo para poner el parche antes de que reventara el chupo.

Cambio de tema. En el Congreso se habla de interpelar al ministro Basombrío por la actuación de la Policía frente al Movadef. ¿Qué le parece?

-Primero tengo que dejar claro que tengo varios amigos en los cargos más altos del Ministerio del Interior. Ahora, creo que se puede interpelar a cualquiera, es una potestad del Parlamento, pero se está hablando de censurar al ministro por la marcha del Movadef. A mí me parece exagerado. Creo que hubo errores. Esa contradicción entre el ministro y el director de la Policía lo fue.

¿Y le parece que el tema se solucionaría solo con cambios en la Policía?

-No lo sé, el error ya se cometió.

Esto trajo al debate un tema cíclico, que es la apología al terrorismo. Se dice que la actual ley no sanciona a nadie por su redacción ambigua. ¿Usted piensa lo mismo?

-Me guío por lo que he leído, y los expertos dicen que no hay manera de sancionar. Se está presentando un proyecto que lo único que hace es poner sinónimos a la apología. Hay que tener en cuenta que los abogados que dirigen el Movadef tienen larga experiencia y se cuidan para no caer en los alcances de la ley.

¿Se debería limitar sus apariciones públicas o políticas?

-Esa es una opción pero, ¿cómo combatimos políticamente a este grupo que está captando algunos jóvenes?

Hay otros países, con plena democracia, donde uno es sancionado por reivindicar al nazismo o a Hitler.

-Claro, es un extremo. Pero hay otros ejemplos en los que se les integra al sistema. En Uruguay un ex tupamaro fue presidente, en Brasil una ex militante de una organización que practicó la lucha armada fue presidente…

El Apra mismo se supo levantar en armas.

-(Risas). Claro que sí, hay varios casos. ¿Por qué camino vamos?

¿Qué camino le agrada?

-No lo sé. Creo que hay que discutirlo. Repugna a la consciencia de cualquiera la integración de quienes cometieron estos crímenes. Pero creo que eso merece una discusión.

Hoy que tantos presidentes están siendo investigados, cuando no imputados, por ejemplo, Omar Chehade dijo el fin de semana sentirse estafado por Ollanta Humala…

-(Risas).

¿Usted qué siente por Alejandro Toledo?

-(Silencio). Me da pena que esté en esta situación. Él hizo bastante por recuperar la democracia, es evidente que jugó un papel destacado. Yo me sumé a su campaña en 2001 por eso. No me imaginé que fuera a hacer lo que hizo. Una cosa son sus comportamientos personales y otra es enriquecerse, como todo indica que ocurrió, con dinero público. Porque las coimas de empresas no las sacan de su bolsillo. Realmente es lamentable. No solo decepciona a los que estuvieron cerca de él, sino al país.

Autoficha

“Estudié Sociología en la Pontificia Universidad Católica y soy especialista en temas de seguridad ciudadana. Fui ministro del Interior en dos oportunidades durante el gobierno de Alejandro Toledo y también fui presidente del Consejo Nacional de Inteligencia”.

“El oficialismo ha sacado la situación de Alberto Fujimori para ahondar las discrepancias en el fujimorismo y para aprovechar eso, bajar la presión sobre el Gobierno, lograr aprobar cosas que necesitan en el Congreso, pero es una jugada muy peligrosa”.

“Recordemos que en 2015 Keiko Fujimori dio un vuelco hacia una posición más liberal y después retornó una posición más conservadora. ¿Qué es ella? No lo sé. Creo que, asesorada por algunas personas que creen que la ‘trumpización’ es el camino, adoptó ese punto de vista”.