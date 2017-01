Fernando Cáceres: Reforma laboral: Ganar el centro

“Una de las novedades de la norma es el establecimiento de severas sanciones disuasorias por infracciones a las normas laborales al incrementar en hasta diez veces los montos que se venían imponiendo…”, expresó en tono amenazador el gobierno de Ollanta Humala al crear la Sunafil (2013). Ante lo cual muchas mypes simplemente deben de haberse reído…

El efecto disuasivo de cualquier sanción depende del monto de la multa esperada y la probabilidad de detección. Por más alta que sea una multa, si la probabilidad de detección es baja, no habrá desincentivo. Y esto es válido frente a cárteles de precios (Indecopi), daños al medio ambiente (OEFA), o infracciones laborales (Sunafil).

Sin embargo, mientras el Indecopi y el OEFA han avanzado en incrementar la probabilidad de detección de infracciones (expandiendo su alcance regional e implementando mecanismos de reducción/exoneración de multas frente a reportes voluntarios de infracciones), la Sunafil se ha estancado por la falta de liderazgo y de recursos.

Además, dado que el 95% de trabajadores informales labora en empresas de menos de 10 trabajadores (Grade), no bastará con incrementar la probabilidad de detección, hay que lograr que más mypes se formalicen.

Para ello, deberían implementarse acuerdos de formalización tributaria y laboral, como en Chile y Colombia, a fin de lograr acuerdos con las mypes para formalizarse en determinado tiempo, sujeto a un trabajo de capacitación y asesoría del gobierno.

Si la Sunafil implementa un mecanismo de reporte voluntario de infracciones y programas de formalización para mypes, no faltará quienes acusen al gobierno de estar ‘fomentando la impunidad’. No dejen que esto los disuada. Frente a un reto como este, no se puede actuar ahora pensando solo en flexibilidad ni solo en seguridad laboral. Si se focalizan en convencer a los que están al centro, se avanzará.