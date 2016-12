Fernando Cáceres: Desabastecimiento crónico

Contribuyentes por Respeto (CpR) realizó un taller con 16 lideresas de 8 asociaciones de pacientes. Cuando uno los escucha hablar sobre su día a día lidiando con el Estado para obtener medicamentos, advierte que la mayoría cree que el origen de los problemas de desabastecimiento son las mafias y la corrupción existentes en las entidades públicas. En corto, los usuarios creen que las farmacias de los hospitales hacen un “negociazo” con sus medicamentos.

La historia del ex asesor del presidente no hace sino alimentar esta percepción. Y si bien la existencia de mafias que hurtan medicamentos para venderlos en el mercado negro no se descarta, gran parte de los problemas de desabastecimiento se origina en un sistema defectuoso de compras, que necesita ser corregido.

Según una investigación de CpR, uno de los principales defectos del sistema estatal de compras de medicamentos es que el Estado carece de data de los pacientes por enfermedad a nivel nacional, lo cual evidentemente genera problemas al calcular las necesidades. Por lo mismo, se recurre a muchas compras de pequeña escala anualmente (alrededor de 15% del total de compras), a fin de “tapar los huecos” generados por la mala estimación de la demanda en las grandes compras.

Por último, desde el 2015, Essalud y el SIS compran a gran escala por separado, perdiendo poder de negociación frente a los proveedores, y la oportunidad de comprar más medicamentos por el mismo presupuesto. Según información de Digemid del 2012, se estima que las compras de gran escala permiten ahorros que llegan hasta el 38% del valor referencial del mercado, lo cual se perdería paulatinamente.

Recientemente, el Poder Ejecutivo ha anunciado que se revisarán las sinergias entre Essalud y el SIS. Bien harían los ministros de Salud y Trabajo en poner el foco en el sistema de compras de medicamentos.