Félix Moreno: “Yo no voy a cargar con el muerto gratuitamente”

ACTUALIZACIÓN [14:50]

La entrevista realizada a Félix Moreno fue publicada el lunes 23 de noviembre del 2015. Compartimos nuevamente el material por considerar clave sus declaraciones ofrecidas en esa oportunidad y en el marco de los sucesos recientes.

NOTA ORIGINAL

Se defiende y niega todas las acusaciones en su contra. El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, quien es investigado por la Fiscalía, por la Procuraduría y por la Contraloría General por diversos delitos, no hace un mea culpa.

¿Los congresistas Mesías Guevara y Víctor A. García B. coinciden en que en el Callao se vive un panorama similar al de la región Áncash debido a la corrupción, el sicariato y mal manejo de fondos?

Guevara es de Cajamarca y García Belaunde de Lima. Por ello no conocen la realidad del Callao. Lo más probable es que se hayan dejado llevar por algunas declaraciones a las puertas de una campaña electoral.

Estas denuncias no son de hace unos meses… Las investigaciones fiscales y judiciales tienen varios años…

Son temas que se están investigando y se tienen que esclarecer. Hay un dicho que dice: “Todos somos inocentes hasta que no se compruebe lo contrario”.

Lo acusan de comprar jueces y fiscales para evitar que estas pesquisas sigan su curso…

A aquellos que dicen eso que me lo demuestren con pruebas. Eso es falso.

¿Le parece bien que el Gobierno Regional del Callao firme convenios con el Poder Judicial y el Ministerio Público?

Desde que tengo conocimiento, los municipios y gobiernos regionales siempre han firmado convenios con las instituciones del Estado. Por ejemplo, en la gestión regional de Rogelio Canches se firmó un convenio con la Fiscalía del Callao para la construcción de la sede, entre otras obras.

¿Con qué autoridad moral cree que esas entidades lo podrán investigar?

Nunca hubo problemas. Finalmente, la población es la beneficiada. No he construido nada.

La Fiscalía ha solicitado 11 años de cárcel para usted por el caso Corpac (construcción de la nueva sede)…

Estoy seguro de que el caso Corpac tiene que caerse. Cuando era alcalde del Callao, firmé un convenio (con Corpac y Finver) para la ejecución de esa obra (2010)… Al poco tiempo renuncié a la alcaldía. Lo que pasó después no puede ser tomado por el fiscal como un elemento para acusar.

Pero el Fondo Municipal de Inversiones del Callao (Finver) no concluyó la obra.

Eso no depende de mí, esa obra se hizo cuando ya no era alcalde.

Entonces, ¿quién responderá por los S/.31 millones que se gastaron en esa obra?

Que se investigue. Los responsables tienen que ser los que trabajaron en ese momento y los que paralizaron la obra.

¿No hay un mea culpa?

No me siento responsable de nada. Firmé el convenio de buena fe. Yo no puedo adivinar qué iba a pasar más adelante. Si la obra se paralizó o si la nueva administración ya no quiso construir no es mi culpa.

Entonces, la Fiscalía denuncia por denunciar…

En este caso sí, porque yo no he cometido ningún delito.

La Contraloría también ha detectado irregularidades en la obra de la Av. Gambetta…

Ese contrato se firmó cuando yo no era presidente regional. En todo caso, que se investigue a los funcionarios de mi gestión y de la anterior. Yo no voy a cargar con el muerto gratuitamente. Cuando entré, en 2011, ya se estaba empezando la obra.

¿Por qué la región invirtió S/.500 mil en la construcción de un spa del Ejército cuando hay tantas necesidades en el Callao?

Esa es la denuncia más descabellada de todas. La región no ha invertido ni un sol en esa obra.

Pero usted iba a supervisar la edificación en el Pentagonito.

Por mi cargo, frecuentaba a varios comandantes de la Marina de Guerra y del Ejército. Ellos eran mis amigos. Hasta me han condecorado.

¿Teme ir preso?

Yo no. ¿Usted teme ir presa? No voy a ir preso porque no he cometido ningún delito. Acá hay una mala fe de los fiscales. Haré mi denuncia en su momento. Yo no me escondo, pero que las investigaciones se hagan con imparcialidad. Ahí hay un tema personal por una fiscal que tiene un romance con una persona. Hay una mano negra en la Fiscalía. Aún no puedo precisar.

Sabía que Óscar Peña, a quien la región Callao le vendió el terreno de Oquendo presuntamente subvaluado, ha sido condenado a 4 años de cárcel por despojar de ese predio a un agricultor y a un empresario…

No sabía. No hubo subvaluación.

Según la Policía, en enero se registraron ocho asesinatos con arma de fuego. ¿Cómo explica que esta región sea una de las más violentas del país?

La inseguridad no es solo un problema del Callao, sino de todo el país. Por ser puerto, se han creado grupos de bandas conocidas y entre ellos se han creado conflictos, muerte y sicariato.

¿Y qué medidas permitirían controlar esta problemática en su región?

Hemos invertido en cámaras de video, en patrulleros. Hemos cambiado armas e incentivamos a los policías de cada comisaría.

Pero nada de esto pareciera funcionar…

Mientras no haya más policías, no podremos combatir la delincuencia, porque un sereno no tiene la facultad de intervenir.

AUTOFICHA

■ “Soy médico. He sido alcalde de los distritos de Carmen de la Legua en dos gestiones, del Callao y ahora soy gobernador regional. La Fiscalía me ha denunciado ante el Poder por el caso Corpac por colusión y, alternativamente, negociación incompatible en agravio del Estado”.

■ “La obra de la Costa Verde, que ejecuta la región Callao, se encuentra en un 30% y será entregada la primera semana de junio. Cambiará el Callao porque permitirá un crecimiento inmobiliario, hotelero y turístico. Se viene un gran cambio”.

■ “En cuanto a las denuncias a las autoridades del movimiento Chim Pum Callao, es porque tiene más de 20 años en el Perú y hay gente que nos quiere y reconoce nuestro trabajo, y otros que nos tienen odio y envidia. Hay muchas denuncias sin fundamento. Se tiene que investigar bien”.