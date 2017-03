Fátima Toche: Solidaridad

Tragedias como las que estamos viviendo en el país pueden sacar de nosotros, como ciudadanos, lo mejor o lo peor. Depende de nosotros de qué lado de la historia queremos estar.

Si bien todos sufrimos en mayor o menor medida las situaciones de emergencia, es evidente que hay prioridades que atender. La gente que lo ha perdido todo y además no tiene luz ni agua potable deberían ser objeto de nuestra mayor atención y solidaridad. Lamentablemente, por información falsa, tendenciosa y un falso sentido de urgencia, mucha gente ha optado, de manera egoísta e irresponsable, por acaparar productos de primera necesidad y agua como si no hubiera un mañana. Hay información proporcionada por canales oficiales que recalcan que en Lima no hay escasez de alimentos, y que las restricciones en el suministro de agua, si bien son muy molestas, son temporales pues no radican en falta de recurso hídrico sino en tiempo adicional que necesita la planta de procesamiento de la Atarjea en procesar el agua. Calma y solidaridad.