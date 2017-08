Fátima Toche: MIMP en peligro

En reciente entrevista, la flamante ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señaló: “Yo no tengo un sesgo feminista, en verdad, creo que el machismo tampoco es bueno, yo siempre me he ido por la igualdad de oportunidades”. Y ante el comentario del entrevistador en el sentido de que una dosis de feminismo no le caería mal a este país, ella respondió: “¿Más?”. Resulta preocupante que la titular de la cartera, que debe velar por mejorar la precariedad en la cual las mujeres nos encontramos por la escalada de la violencia machista, crea que el feminismo es lo opuesto al machismo y que no lo necesitamos.

Señora Ana María Choquehuanca, el feminismo busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, no propugna la superioridad de un sexo, como sí lo hace el machismo. Si usted dice no tener sesgo feminista, debemos asumir que no cree en la igualdad y por tanto no sabemos qué hace una persona con dicho pensamiento liderando un sector tan sensible. Esperamos prontas explicaciones.