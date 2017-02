Fátima Toche: Datazo varón

Hace un par de días se puso al descubierto la existencia de un grupo de Facebook llamado “Datazo Varón”. En dicho grupo exclusivo para hombres, se identificaron publicaciones en las que se habrían organizado eventos destinados al placer masculino en los cuales se convocaría a “anfitrionas cerveceras no mayores de 23 años, del Sur chico… con carrera trunca preferiblemente en comunicaciones, publicidad o diseño, así no tienen problema de no regresar a su casa el domingo”, aludiendo asquerosamente a la vulnerabilidad de chicas con estas características. Asimismo, se anima a los asistentes diciendo “Lobazos, para los que la quieren más fácil imposible, harta caperuza inconsciente lista pa’ meterla en un saco y llevársela sin preguntar”, insinuando una probable violación sexual.

Si estos eventos se realizaron o no, no lo sabemos aún, pero lo grave es que este tipo de lenguaje misógino y ofensivo se normalice y se valide en distintos espacios públicos y privados, más aun en un país donde en promedio 10 mujeres mueren mensualmente en un contexto de feminicidio. Mientras no se sancione penalmente la apología a la violencia de género solo nos queda denunciar públicamente estos casos.