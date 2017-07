Fátima Toche: Al natural

A raíz de la reciente polémica por una nota de este diario en la que se resaltaba el hecho de que Marina Mora saliera a la calle sin maquillaje, me permito poner a consideración un mecanismo para evaluar cuándo un punto de vista o aproximación noticiosa puede ser machista.

Esta herramienta la propone la escritora feminista Chimamanda Ngozi Adichie en su libro “Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo” y parte de la pregunta ¿puedo invertir “X” y obtener los mismos resultados? Por ejemplo, ¿hubiera sido noticia que un hombre, por más modelo o actor que sea, salga a la calle sin ningún retoque? Si la respuesta es no, entonces considerar una hazaña, casi un deporte de aventura, que una mujer salga sin maquillaje tiene un componente machista que muchas veces no percibimos. Lo mismo pasa con la ropa. ¿Un hombre es juzgado de la misma manera que una mujer respecto a su estilo o sus cambios de vestimenta? Si la respuesta es no, entonces centrémonos en los logros personales y/o profesionales de las personas antes que en su apariencia. No usemos un doble estándar.