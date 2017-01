Enrique Cornejo: "El que recibió coimas es un sinvergüenza"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Lava Jato y las elecciones internas en el Partido Aprista, las dos batallas que deberá librar en el 2017 Enrique Cornejo. El ex ministro está convencido de que quienes lo relacionan a las coimas de las empresas brasileñas quieren desprestigiarlo con la militancia de su partido.

¿Puede moverse nuevamente la fecha de la elección interna del Apra?

El Apra es como un gran avión en vuelo, todos los pasajeros creen que tiene que aterrizar y cambiar de pilotos, pero ellos se han aferrado a la cabina. Quienes están hoy a cargo de esta elección, que son los miembros de la Comisión Política, están poniendo al partido en una tremenda encrucijada por apetitos personales.

¿Es la Comisión Política o el Tribunal Electoral del partido el que pone en esta situación al Apra?

No, no. Esta última convocatoria ha sido legítimamente convocada por cuatro miembros de la Comisión Política: (Mauricio) Mulder, (Javier) Velásquez, (Jorge) del Castillo y Fernando Vargas. Ya empezaron algunos de ellos a dar pretextos. Dicen que faltan recursos económicos para hacer el congreso.

Por los retrasos en la elección interna del Apra, ¿el respaldo que tenía usted de la militancia no se ha enfriado?

No solo no se ha enfriado; se ha reforzado. Hoy la inmensa mayoría de militantes están conmigo.

¿Por qué se fortaleció? ¿Porque creen que la dirigencia le está cerrando el paso?

Eso es más que evidente. Ni siquiera lo disimulan. No guardan las formas. Pero no se cumplió el objetivo de aburrirme.

¿Qué tan cierto es que quiere ser secretario general solo para asegurar su candidatura a la Alcaldía de Lima?

Cada quien proyecta en sus palabras su propia forma de pensar. Se miran al espejo y hablan.

¿Pero acaso usted no quiere postular a la Alcaldía?

Por supuesto, pero no voy a la secretaría por la Alcaldía, porque tranquilamente podría esperar a las elecciones del 2018, y dicen las encuestas que tengo una alta probabilidad de ganar.

¿Tarde o temprano será secretario general del Apra?

Es cuestión de tiempo. El día que haya una elección universal con el voto soberano y no manipulado de los compañeros en todo el país, ese día empezaremos la renovación del partido.

Jorge Villasante dijo que las elecciones del Apra lo benefician a usted. ¿Es cierto?

Lo que dice hay que leerlo así: Cornejo va a ganar; entonces, vamos a fastidiarlo para que esto se dé lo más lejos posible y se junte a la elección del municipio, o para que desista y se concentre únicamente en la municipalidad.

¿Está diciendo que, en efecto, sí lo benefician los comicios?

Me benefician porque tengo a la mayoría de compañeros a mi favor y lo que quieren ellos es enfriar ese proceso. No es que me beneficien porque haya algo orientado. Lo único que pido son elecciones limpias. Con elecciones limpias, nosotros ganamos.

En los últimos días, su nombre fue mencionado con el caso Lava Jato. ¿Relaciona esa vinculación con un ánimo de querer obstaculizar su candidatura en el Apra?

Pero por supuesto. Y el hecho de que el abogado del compañero Alan García sea uno de los que ha intentado involucrar mi nombre es un hecho lamentable, una equivocación tremenda, y lo que quieren es que yo no esté en la contienda electoral interna. Han debido usar otros métodos.

¿Cómo se defiende de esas imputaciones?

Mi nombre no está mencionado en ninguna investigación, ni en Brasil ni en Suiza ni en Estados Unidos, y no va a estar mencionado tampoco en el Perú.

Lo involucran al haber sido ministro de Transportes en el gobierno aprista.

Ah, bueno, pero el periodo de investigación es amplio. Allí hubo varios funcionarios y al único que entrevistan es a mí, será que soy el único que contesta, el único que tiene la conciencia limpia.

A propósito de ello, el único ex presidente que se pronunció sobre el caso fue Alan García. ¿Está confiado o demuestra preocupación?

Yo no puedo hablar por él. Hablo por mí y estoy absolutamente seguro de que, cuando den los nombres de los involucrados en estas coimas, mi nombre no estará allí.

¿Llegó a querellar a Juan Pari por difamación?

Esperaré los primeros días hábiles del 2017 y, si el señor Pari no tiene la molestia de rectificarse, le haré una querella por difamación, y la voy a ganar.

Mauricio Mulder dijo que pondría las manos al fuego por Alan García. Él integra la comisión Lava Jato. ¿Cree que adelantó opinión y debe retirarse de ese grupo?

Cada quien es dueño de sus palabras. Él tendrá que evaluar esa situación. Espero que esa comisión se preocupe por saber la verdad y no por hacer circos. Y espero que se asesore por técnicos.

¿Qué pasará si se comprueba que militantes del Apra recibieron sobornos?

Haya de la Torre decía que si un aprista comete un delito, debe ser sancionado doblemente. No solo por la sanción de ley, sino por traicionar los principios y valores del partido. El que haya cometido esto es un sinvergüenza.

Autoficha

“Fui ministro de Transportes durante el segundo gobierno de Alan García, del 29 de noviembre del 2008 al 28 de julio del 2011. Postulé a la Alcaldía de Lima por el Apra en el 2014. Creo que no se deben relacionar las coimas a las obras de los gobiernos. Hay que tener cuidado”.

“En el gobierno de Alan García no hubo convenios con empresas brasileñas en la Interoceánica. El tramo 1 fue con Graña y Montero, y el tramo 5 con ecuatorianos. Por lo tanto, la mayor parte de los US$29 millones corresponderían al gobierno de Toledo”.

“Si ha habido sinvergüenzas que han cobrado coimas en el Perú, ojalá que pronto sean capturados y castigados doblemente, porque no solamente es el delito de haber cobrado la coima, sino que han puesto en tela de juicio obras muy importantes y a mucha gente honesta”.