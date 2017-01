Enrique Cornejo: “Que Alan García regrese y diga su verdad”

Patricia Quispe @pquispev

No se anda con rodeos. El ex ministro aprista Enrique Cornejo deslinda con el escandaloso pago de coimas de la empresa Odebrecht, conmina a su otrora jefe Alan García a regresar al país y acusa ser víctima de un cargamontón liderado por el propio ex presidente.

Un sector de la población no cree en su deslinde respecto de Jorge Cuba y el pago de coimas por parte de Odebrecht.

Entiendo la preocupación de la población, sus suspicacias y sus dudas, yo también las tendría si estuviera en su pellejo, pero no he tenido, no tengo ni tendré relación con actos irregulares, coimas y otros delitos. La pregunta lógica es cómo pudo ocurrir eso sin que el ministro supiera…

Poco creíble dada su cercanía con Cuba. Ahora se conoce que tenían una sociedad en la entidad Nueva Política.

Eso fue luego de las elecciones municipales, una ONG para hacer estudios, pero no funcionó. (…) Nunca tuve la más mínima sospecha de que (Cuba) estuviera en actos ilícitos, siento que he sido traicionado por personas a las que les di mi confianza.

¿Siente lo mismo sobre sus compañeros de partido que han tenido ácidas críticas contra usted?

Sí, por supuesto que sí. Yo me siento traicionado y una víctima dentro del Apra al ver que algunos dirigentes no hicieron en su momento lo que hoy me piden hacer: dar un paso al costado. Cuando surgió el tema de los ‘narcoindultos’, ¿alguien dio un paso al costado? Cómo no me puedo sentir traicionado cuando soy víctima de este proceso de apedreamiento político, cuando en mi caso ni se me ha incluido en ninguna investigación ni se me ha dado ninguna referencia del Ministerio Público, con el que voy a colaborar plenamente.

¿Quién cree que está detrás de este cargamontón?

Alan García, no tengo ninguna duda, porque conociendo el modus operandi de algunos dirigentes, que no dicen una sola palabra ni dan un paso a la izquierda o a la derecha sin consultarle, sería muy difícil que ahora actúen libremente. Además, las declaraciones están concatenadas. Dirigente uno dice: ‘Cornejo debe dar un paso al costado’; dirigente dos: ‘Que Cornejo explique los hechos’; dirigente tres: ‘No puede ser que Cornejo no sepa’ y, al mismo tiempo, dicen: ‘Pero, por si acaso, García no tiene nada que ver’; está claro el direccionamiento. El partido está capturado por una cúpula que se va a resistir hasta el final a que iniciemos un proceso de renovación, porque saben que tendríamos que limpiar al partido de estas prácticas y plantear un esquema que tenga como primer tema la lucha contra la corrupción.

¿Ese es el propósito de García, impedir la renovación?

No me queda ninguna duda.

¿Y cree que él está al margen de esta denuncia de pago de coimas por Odebrecht?

Yo solo hablo por Enrique Cornejo, de los demás no puedo dar ninguna afirmación.

Mulder dice que pone las manos al fuego por el ex presidente…

Allá Mulder. Yo pongo las manos al fuego por Enrique Cornejo.

¿Mantendrá su candidatura a la Secretaría General?

Dar un paso al costado sería aceptar una responsabilidad y aceptar que los dirigentes que nos llevaron a la situación en la que está el partido tienen razón, eso no lo voy a hacer.

¿Cree que García le teme al liderazgo que Ud. cosechó en las elecciones municipales?

No le gustó, definitivamente.

¿Ha pensado en renunciar al partido?

No es mi pensamiento porque el Apra me ha dado muchísimo. (…) A pesar de todo lo malo que hemos hecho, y me incluyo, el Apra sigue estando vivo, pero la institucionalidad está debilitada.

¿Qué pasará si el ex presidente García sigue liderando el Apra?

Desaparecerá. Sería muy triste…

¿Le interesaría competir con él en 2021 por la Presidencia?

No está en mi cabeza. En la cabeza de ellos parece que sí y me ven como un problema.

¿Postulará a la Alcaldía?

Sí. En la calle, la gente lo pide. Pero si la dirigencia actual o sus métodos quedan y el congreso no tiene visos democráticos, no seré candidato de Lima por el Apra y veré qué hago; no puedo ser candidato en una condición que yo mismo he discutido.

¿Eso lo animaría a una candidatura independiente?

No está en mis objetivos, pero en política uno tiene que evaluar las cosas en función a las circunstancias. Ahora mi pensamiento es ayudar al partido…

Más que al partido tendría que ayudarse Ud., que está en una situación delicada…

De la cual saldré airoso, no solo porque tengo la verdad sino porque no tengo vinculación con las coimas. Aquí deberían estar (regresar) los ex presidentes que están en investigación para que digan su verdad: Toledo, García. La situación lo exige para que no haya suspicacias. Espero que cuando salga el tema de la Interoceánica, que ocurrió en julio de 2005, haya los mismos apremios del Ministerio Público y no haya diferencias entre uno y otro caso. La verdad, si la queremos, tiene que venir para todos, caiga quien caiga. Todos debemos estar aquí a dedicación exclusiva para responder, y espero que todos salgan a hablar y digan su verdad, si la tienen.

Autoficha

“Fui ministro de Transportes y de Vivienda en el segundo gobierno aprista y candidato a la Alcaldía de Lima en 2014. Soy rector de la Universidad Simón Bolívar. Tengo 36 años de profesor universitario ininterrumpidos. Enseño en San Marcos y en Centrum Católica”.

“Si tengo un activo en mi vida es mi reputación. Para mí eso es más importante que cualquier candidatura, en eso me diferencio de muchos políticos, también de algunos apristas que andan calculando el tema para ver si pueden ser candidatos”.

“Me gustaría que Castañeda vuelva a ser candidato a la Alcaldía de Lima en 2018 y sacarme el clavo. Él ha hecho dos obras que hacen el día y la noche: las escaleras en los cerros y los hospitales de la Solidaridad, pero su gran problema es no haber hecho un plan estratégico para Lima”.