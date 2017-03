Elidio Espinoza: "PPK es el llamado a liderar reconstrucción”

Carlos Castillo @cdcastillin

En medio de la emergencia que vive Trujillo, su alcalde, Elidio Espinoza, nos concede una entrevista para exponernos su punto de vista sobre los desastres naturales y la corrupción, y responder críticas presidenciales a los gobiernos municipales.

Señor alcalde, ¿cómo está Trujillo? ¿Cuánto demandará reconstruir la ciudad?

En Trujillo estamos viviendo la peor tragedia de, por lo menos, los últimos 20 años, y esto no termina, estamos con la amenaza de que continúe. Se están haciendo todos los esfuerzos posibles desde varias áreas: limpieza de las calles, llevando ayuda a las zonas más afectadas, reabriendo el tránsito, recogiendo la basura acumulada y otros. Somos conscientes de que lo que estamos haciendo ahora no cubre las demandas, pero debemos seguir luchando, empujando el coche con la población y no dejarnos amilanar.

¿Usted está a favor de que el Gobierno Central declare la emergencia nacional?

Para mí, ya estamos en emergencia nacional. Hay puntos del territorio peruano que están en esa situación. Es verdad que estos fenómenos de la naturaleza se presentan en diferentes magnitudes en cada región. Creo que la declaratoria formal es una decisión que debe evaluar el Gobierno Nacional.

Yo le preguntaba esto porque, hace algunos días, el presidente Kuczynski dijo que no declaraba la emergencia nacional para no abrir la puerta a la corrupción en los municipios…

Ojo que yo no creo que se pueda generalizar. Lo rechazo tajantemente. Que me disculpe, puede ser el presidente de la República, pero no puede meter a todos los alcaldes en el mismo saco. Algunos de nosotros hemos tenido una trayectoria de servicio al Estado y no vamos a permitir que nos confundan con otras autoridades que sí han tenido problemas con la corrupción.

Para usted, ¿depende de los alcaldes que se declare la emergencia nacional?

Por supuesto que no. Que no nos culpen de las decisiones. Se lo pongo como una analogía, hay un ex presidente que está preso, otro que está prófugo, otros dos procesados y el actual en tela de juicio. Miremos en el espejo y no señalemos diciendo: “Los alcaldes corruptos”. Merecemos respeto quienes hemos combatido a ese flagelo y caminamos con la frente en alto.

¿Es difícil combatir la corrupción desde un gobierno municipal?

En general, la lucha contra la corrupción es muy difícil porque es un flagelo que se ha ramificado, es tan corrupto el que da como el que recibe, las leyes son claras y deben cumplirse. La suma de esfuerzos de todos es la mejor herramienta contra la corrupción y también ayuda mucho la prensa.

¿Hace bien el presidente Kuczynski al pedir en Piura a la población que revoque a su alcalde?

Mire, estamos ante una situación muy difícil, de emergencia, y nosotros, como autoridades nacionales o provinciales, no podemos estar entrando en este tipo de confrontaciones que no contribuyen. Estos son los momentos en los que debemos estar unidos. Más tarde, cuando ya pasen las emergencias, el pueblo nos juzgará.

El gobierno está evaluando la posibilidad de designar a un zar de la reconstrucción. ¿Cree que esa medida sea favorable?

La mejor reconstrucción se hace a través de los canales directos y confiando en las autoridades y en el manejo correcto de los recursos. También debemos decir que no estamos de acuerdo con quienes quieren aprovechar la desgracia y ganarse algo indebidamente. A estas personas les tiene que caer el peso de la ley, sea quien sea.

¿Quién debe asumir el liderazgo de la reconstrucción?

Yo lo que creo es que el presidente Kuczynski es el llamado a liderar este proceso de reconstrucción en coordinación con los otros poderes. Es el jefe de Estado. Esa es la única manera de que el Perú salga de estos conflictos. Algunos piden que sea un empresario, otros que sea un funcionario, pero el presidente tiene experiencia en esos dos sectores. Yo no creo en los llamados zares. Históricamente son instituciones que ya no existen y en el Perú no funcionaron.

¿Usted respalda a las voces que han planteado al gobierno la posibilidad de que Lima renuncie a la organización de los Juegos Panamericanos 2019 para destinar esos recursos a la reconstrucción?

Yo siempre he tenido una idea: si tenemos los recursos invertidos en los bancos como un soporte a la economía, ¿por qué no los utilizamos? ¿Qué resulta más beneficioso para el país: que ese dinero en el banco gane utilidades o atender las demandas de la población tras esta desgracia? El presidente ha señalado que hay recursos tanto para atender la emergencia como para financiar estos juegos; entonces, hay que creerle. Es la responsabilidad del Gobierno Central.

¿Cuánto cree que demorará la reconstrucción del país?

Depende de muchos factores, y lo primero es el factor económico, que permite contar con los técnicos y la maquinaria necesaria. Si tienes los recursos, se hará en el corto plazo, pero conociendo la realidad peruana, me parece que esto se va a realizar por tramos.

Autoficha

“Soy alcalde provincial de Trujillo desde enero de 2015. Mi mandato acaba en diciembre de 2018. También soy coronel en situación de retiro de la Policía Nacional, abogado de profesión registrado en el Colegio de Abogados de La Libertad y magíster en Investigación y Docencia”.

“He señalado claramente que no postularé a la reelección porque no creo en las reelecciones. Así lo he prometido y cumpliré. ¿Mi futuro político? Solo Dios sabe, por ahora estoy comprometido en afrontar esta emergencia con el pueblo trujillano”.

“Hace poco se archivó por cuarta vez la denuncia por el inexistente ‘escuadrón de la muerte’. Espero que esta vez se haga justicia y se cierre definitivamente ese capítulo. Yo no me escapé, como otros políticos, y afronté el proceso judicial porque confío en la justicia”.