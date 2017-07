Elías Rodríguez: "Del Castillo ha tenido actitudes infraternas"

La polémica por la elección interna en el Partido Aprista continúa. Su nuevo secretario general, el congresista Elías Rodríguez, defiende el proceso.

*Cuestionan el proceso por supuesta compra de votos. ¿Usted entregó dádivas?

En lo absoluto. Decir eso es un irrespeto y, hasta cierto punto, una maldad.*

- La gestión que fue removida con el voto militante duró 20 años y trajo consigo elecciones con resultados negativos. Yo considero que se abrió paso no a una renovación de cara o de nombre, sino a una corriente de bases. Mi lema era: “con la fuerza de las bases”.

¿Y no ayudó económicamente a esas bases para que vengan a Lima y voten por usted?

- Eso es falso. Sería humillarlos. Es el 24° congreso nacional del partido y todos los episodios son así, encrispados, apasionados.

Pero ahora hay una denuncia.

- No le encuentro un asidero a esa acusación. Esto de tener dos secretarios generales comenzó con Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, luego fueron Jorge del Castillo y Omar Quesada, y ahora nuevamente uno de los candidatos seguía siendo Jorge del Castillo.

¿Quería atornillarse?

- Él fue muy respetable en su época en el partido en los 90, por ejemplo.

¿Por qué ahora no?

- Es que todo se desgasta. Hubo procesos que no han funcionado. Cuando estás en un equipo de fútbol y los resultados no te acompañan, los entrenadores dan un paso al costado. Poner como pretexto que la militancia ha sido comprada es un argumento que no acepto.

¿Y que merece una sanción?

- La mejor sanción que pueden recibir las personas, en política sobre todo, es perder la confianza de su pueblo.

Del Castillo aparentemente no ha perdido respaldo. La acción ante el JNE para anular la elección en el Apra cuenta con el apoyo de más de 100 delegados.

- No sé si los cien que han firmado son delegados. Tenemos un congreso nacional con 339 acreditados, de ellos 224 votaron para elegirme a mí y al Comité Ejecutivo Nacional (CEN). El viernes hubo una elección y el sábado, otra. El viernes ganamos las cinco plazas para conducir el CEN.

¿Por qué la elección del secretario general se dio el sábado y no el domingo?

- La elección ha seguido los cánones que ha establecido el JNE y la ONPE. El triunfo es claro y contundente. Esta decisión (de elegir el sábado) la tomaron las personas respectivas, haciendo las consultas correspondientes.

¿No hay manera de que se declare la nulidad al proceso?

- Ellos pueden tener esas pretensiones, pero lo real es que ese viernes, ese sábado y ese domingo fueron días de expresión de las bases y se puede repetir cuantas veces sea.

¿Sí se puede repetir la elección entonces?

- No digo eso. ¿Solo porque el señor (Del Castillo) reclama anular el proceso, corresponde hacerlo? El proceso, para mí, está oleado, sacramentado y legalizado. Aquí no obedecemos a caprichos. Ellos están soñando porque no tienen el respaldo popular. Eso es claro.

¿Cómo hacer para integrar a este grupo que ha criticado fuertemente la elección?

- En el Apra me enseñaron los principios de fe, unión, disciplina y acción. No es aprista aquel que habla de otro aprista, y las discrepancias naturales se tienen que zanjar en el marco interno. Lamentablemente quien no ha respetado eso es una persona que ha gobernado el país. No debería perder esa experiencia ahora.

¿Del Castillo está perdiendo su reputación?

- Yo lo lamento. Lamento declaraciones así. Agradezco a Carlos Roca que, mostrando su aprismo, ya ha reconocido la elección de este CEN. Luciana León me llamó el domingo y fue clara. Me felicitó por el triunfo.

Pero León dijo que en el partido ahora “siguen los muertos vivientes” y que “han ingresado los ayayeros”.

- (Risas) Yo te aseguro que no se refería a mi persona.

Jorge del Castillo también dijo que la elección de Alan García como presidente del Apra fue una “payasada”.

- Tú no puedes catalogar de payasada a un sentimiento genuino, de gratitud, de aprismo. Primero está Haya de la Torre y después el líder es Alan García. Yo creo que es un hombre gravitante en la historia del Perú, en los destinos del Apra, y su consejo, su aliento, su visión, va a ser necesaria para relanzar al aprismo.

¿Usted quiere que Alan García postule en 2021?

- No he dicho eso en ningún momento. Eso lo decidirán las bases del partido.

¿No fue usted el candidato de Alan García a la secretaría del Apra?

- Yo he sido el candidato de las bases. He comprobado que lo que ocurre en La Libertad, ocurre en el otro extremo del Perú. No queremos que vengan de Lima y, con el dedo, pongan al ahijado, al sobrino, y que el aprista de base se vaya resentido. Mi paciencia tiene un límite, pero en este momento yo invito a Jorge del Castillo a que volteemos la página. Considero que nos hace muchísimo daño que tenga estas actitudes.

¿Infraternas?

- Ha tenido actitudes infraternas que ya deben zanjarse.

Autoficha

“He sido tres veces congresista por La Libertad. El 8 de julio último fui elegido como secretario general institucional del Partido Aprista Peruano ( PAP ). El secretario de política es Benigno Chirinos. Ya hemos tenido nuestra primera reunión en el Comité Ejecutivo Nacional ( CEN )”.

“La dirigencia anterior del Apra no dio ninguna rendición de cuentas de los procesos electorales, tuvieron a cargo unos padrones con enormes deficiencias y trataron de apalancar la candidatura de un persona que traicionó al partido (Cornejo)”.