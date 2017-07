Edmer Trujillo Mori: "Indulto a Alberto Fujimori no polarizaría al país"

El proceso de reconstrucción de viviendas en el norte del país, luego del devastador paso de El Niño costero, continúa. El ministro del sector, Edmer Trujillo, nos comenta los avances y las proyecciones en el tema. También expresa su postura sobre el eventual indulto a Alberto Fujimori.

¿Cuál es la participación del sector en cuanto al proceso de reconstrucción en el norte?

- Venimos trabajando en rehabilitación en la vivienda misma. Estamos terminando de instalar alrededor de 2,500 módulos temporales que fueron adquiridos hace ya algunos meses.

¿En qué regiones están instalados los módulos?

- Están en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima. Estamos adquiriendo 18,000 módulos temporales adicionales. La entrega se dará el 15 de setiembre porque estos módulos no existen en el mercado, tienen que fabricarse.

¿Hay una diferencia entre los módulos ya instalados y los que falta instalar?

- Los que están instalados fueron adquiridos antes que termine el desastre. Calculamos que al final de setiembre estarán instalados los 18,000 módulos.

¿Las personas que no están en módulos temporales cómo viven hoy en día?

- Muchos en casas de familiares, otros en albergues o en carpas.

¿En carpas? ¿Tanto tiempo?

- Bueno, no es tanto tiempo si miramos cómo se han dado los hechos y cómo se han ido generando los recursos… El diagnóstico nos muestra 40,906 viviendas entre inhabitables y colapsadas. Entonces, tendríamos que adquirir 40,906 módulos, pero eso significaría recibir las últimas entregas en diciembre y no tendría sentido, porque en octubre ya debe empezar la construcción.

¿Y no se puede empezar la construcción antes?

- No, porque hay que seguir todo un proceso de adecuación normativa. El Gobierno Nacional va a subsidiar la vivienda a través de la ley que crea el Bono Familiar Habitacional, pero esa ley establece requisitos para ser beneficiario. Esos requisitos no están referidos a una emergencia, sino a una situación normal que busca resolver el problema de la vivienda en la población.

¿Cuándo estarán todas las viviendas construidas?

- Esperamos que a finales de 2018 o el primer semestre de 2019. Este año esperamos construir 4,000 viviendas.

El BCR dijo que se redujo la proyección de crecimiento del PBI de construcción de 1.9% a -0.7% para este año. Solo en abril la actividad constructora retrocedió 8%. ¿Cómo dinamizarla?

- Es obvio que la construcción en general ha bajado y esto está vinculado a la inversión, que hace casi cuatro años viene en una tendencia decreciente. La inversión pública ha tenido dificultades, como el cambio de gobierno, el fenómeno de El Niño, Lava Jato. Sin embargo, estamos haciendo esfuerzos para que esta tendencia cambie.

¿Qué esfuerzos?

- Por el lado de la inversión pública, básicamente. En mayo y junio hay una mejora importante, en julio será igual. Solo este ministerio ha transferido casi S/3,500 millones a los gobiernos regionales y locales, y nuestro seguimiento nos indica que casi el 70% está en proceso de ejecución.

El indulto a Alberto Fujimori está en el tapete hace mucho tiempo porque el presidente Kuczynski lo menciona. ¿Usted qué opina de ello?

- Qué te puedo decir yo cuando el presidente no requiere la opinión de ningún ministro. Esa es una facultad estrictamente del presidente de la República. Así que la decisión que él tome tendrá que ser respetada por todos.

¿No hay ministros incómodos con esa posibilidad?

- Esa es especulación de ustedes. La otra vez vi una columna que decía que Jorge Nieto estaba aspirando a la presidencia del Consejo de Ministros y no hay nada de eso. Hay una total armonía.

¿El indulto a Fujimori no divide al gabinete?

- En lo absoluto. No tiene por qué dividir, es una decisión del presidente y punto, se acabó.

¿Ve al presidente con la intención de indultarlo?

- Es irrelevante si lo veo o no. Finalmente, lo que cabe acá es que si el presidente considera pertinente usar su facultad constitucional, lo hará. Si no, no.

¿Es un tema que podría polarizar al país?

- No, yo no veo por qué tendría que polarizar. El ejercicio de una facultad constitucional no tiene por qué polarizar al país. Habrá gente que esté a favor y otros en contra, pero el presidente está en su facultad. Si el presidente hace algo que está en contra de la ley, ahí sí, pero el presidente está apegado a la ley.

¿Cree, como dijo la ministra Marisol Pérez Tello, que los indultos deben pasar, primero, por un arrepentimiento de los presos?

- Yo no soy especialista en temas judiciales, ella sí. Ella tendría que responder por lo que ha dicho. Yo no tengo una opinión formada sobre ese tema porque no estoy pensando en eso.

¿No le da importancia al tema del indulto?

- Es un tema importante para el país, todo el mundo comenta, habla, pero no es algo en lo que me detenga a pensar.

Autoficha

“Soy ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Soy licenciado en Ingeniería Sanitaria por la UNI , con estudios de maestría en Gestión y Auditorías Ambientales por la Universidad de Piura. Curso una maestría en Gestión Pública en la U. San Martín”.

“Va a haber un decreto de urgencia que se centrará en aplicar lo que hemos venido diciendo: si en un lote se destruyó una vivienda por El Niño costero, la vamos a reconstruir. Pero para ello hay que hacer una serie de adecuaciones normativas”.