Fabiola Valle @valmenfa

Dos órganos de justicia se han enfrentado por el caso Nadine Heredia. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, exhortó a los fiscales a respetar los fueros de los magistrados. “Los jueces no van a resolver en función de lo que decida la Fiscalía”, remarcó el titular de la Corte de Suprema. Aclaró que no tiene simpatía ni antipatía por la pareja Humala-Heredia, investigados por lavado de activos. Acá sus opiniones y recomendaciones en este y otros casos emblemáticos.

Se generaron entredichos con la Fiscalía por la decisión de la Sala Penal de Apelaciones para que la ex primera dama Nadine Heredia salga del país sin permiso judicial…

Tiene que quedar en claro que cada institución hace un trabajo diferente. El Ministerio Público es parte del proceso y el juez, no. La Fiscalía quisiera que todos sus pedidos sean aceptados por el juez, pero no siempre es así. Un juez no es una mesa de partes de la Fiscalía.

¿A qué se refiere con eso?

Un juez es un tercero imparcial que tiene que escuchar a las dos partes. Lo que está pasando en la (Segunda) Sala Penal Nacional es que un fiscal (Germán Juárez, a cargo de investigar a Heredia) ha cuestionado su decisión. Que no le agrade el resultado es cosa de la Fiscalía y la respeto, pero no puede ir en una línea de enfrentamiento. Al final de cuentas, todos formamos parte del sistema de administración de justicia. No es un buen mensaje a la ciudadanía ver a los jueces en confrontación con los fiscales. Quien tiene la decisión final es el juez. Hago un llamado a los fiscales a que no propicien políticas de confrontación porque eso hace mal.

La Fiscalía dice que presentó los elementos necesarios para que proceda su pedido (que Heredia pida permiso a un juez para salir del país)…

Y la Sala Penal dice que la responsabilidad es de la Fiscalía por no haber presentado los elementos necesarios. Cada uno tiene una versión.

Y han advertido que si Heredia viaja al extranjero y no regresa al Perú, será responsabilidad del Poder Judicial…

Esa es una apreciación subjetiva porque en todo caso la Fiscalía debió pedir prisión preventiva y, por lo que he escuchado, ellos han pedido comparecencia restringida. La decisión del juez puede ser criticable o no, pero no por eso van a desobedecer. Eso sería eliminar el Estado de Derecho de un país.

De acuerdo con sus declaraciones, como que “Humala no podría ser acusado de corrupción de funcionarios…”, ¿tiene simpatía por la familia Humala-Heredia?

Repito, yo no soy abogado de nadie, ni de Ollanta Humala ni de Nadine Heredia, ni de Alejandro Toledo. No tengo simpatía ni antipatía por ninguno de ellos. Ahora hago una labor administrativa. Fue una declaración académica. Mis palabras fueron sacadas de contexto.

Cambiando de tema, ¿cómo va el pedido de detención del prófugo ex presidente Toledo por el caso Odebrecht?

Estamos a la espera de que el departamento de Justicia de Estados Unidos se pronuncie.

¿A qué se debe la demora?

La demora no está en el lado peruano. No podría decir que es responsabilidad de los fiscales o de los jueces porque ellos han cumplido con su parte. Nosotros no tenemos autoridad para decirle a un juez norteamericano “resuelva esto en 24 horas”. Solo le podemos invocar que tenga la responsabilidad de atender nuestro pedido y lo califique.

Según la defensa del ex presidente Toledo, él insiste en que el Poder Judicial resuelva su pedido para ser investigado en libertad por el caso Interoceánica…

No tengo nada en contra de Toledo. Le recomiendo como ciudadano que, habiendo sido presidente de la República, colabore con la justicia y no esté amparándose en la extradición. Él aún no ha sido condenado, su situación puede variar.

¿Variar? ¿De qué depende?

De su comportamiento, de las circunstancias. Incluso podría aspirar a ser colaborador eficaz.

¿Colaborador eficaz?

Ahora, según ley, los cabecillas de organizaciones criminales también pueden tener ese rango. Si fuera el caso de Toledo, podría reducir su pena.

¿Cómo va el tema de la reforma judicial?

El Poder Judicial siempre estará en permanente reforma. No es verdad que solo cuando se da una ley se pone en marcha. Las reformas obedecen a necesidades del momento o de la época. Actualmente, tenemos en marcha dos reformas: una es la procesal penal que implica aplicar el Código Procesal Penal del año 2004 y que empezó a implementarse en el 2006 en Huaura. Han pasado 11 años y esto aún no culmina. Aún falta implementarla en Lima. Se prevé que culmine en julio de 2018.

¿De qué depende?

De la voluntad política del Gobierno y del presupuesto. Se requieren 1,500 millones de soles. No es posible que existan dos modelos procesales en el país. Con el antiguo código, el juez investigaba. No se puede confundir el papel del fiscal y del juez.

Tras conocerse el plan para asesinar al juez Richard Concepción, ¿ya cuenta con seguridad?

Desde hace un buen tiempo tiene seguridad. Hemos pedido ahora que se redoble.

Autoficha

Nací en una campiña de Huancabamba, en Piura. Soy abogado. Estudié en Chiclayo en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. En 1985 fui diputado por Lambayeque, en el primer gobierno de Alan García. En el 1996, fui vocal superior de Lambayeque. Ahora soy presidente del Poder Judicial.

“En mi pasado, he sido un hombre de izquierda, pero como juez no puedo mezclar la política con la judicatura. Nunca nadie me ha señalado por mis simpatías o antipatías políticas. Actualmente, hay un uso abusivo de la prisión preventiva”.

“El Poder Judicial necesita que la sociedad civil se involucre en temas de la administración de justicia. Por eso, hemos convocado a personas del mundo intelectual, empresarial, ambiental, entre otros. Sus recomendaciones no son obligatorias, pero serán bien recibidas”.