Diethell Columbus: ¿Y el resto del país, qué?

La propuesta del 28 de julio pasado sobre la necesidad de crear una autoridad que regule el transporte público de la caótica capital y la provincia constitucional del Callao no es para nada novedosa. Han pasado 6 años desde la primera vez que escuché esa misma iniciativa capitalina y, al parecer, al día de hoy las dudas sobre su funcionalidad se mantienen vigentes.

Al igual que en 2011, la atingencia a esta propuesta es que no se entiende la necesidad de crear una autoridad solo para Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, cuando el problema del transporte público es común en todo el país.

En este orden de ideas, conviene preguntar lo siguiente: ¿Acaso el jefe de Estado supone que solo Lima y el Callao merecen una solución al problema del transporte público? ¿La idea es incrementar la burocracia estatal y crear tantas autoridades de transporte como provincias existan? ¿Se eliminará la Sutran o se mantendrá un régimen de duplicidad de funciones?

Por otra parte, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, al igual que lo hizo la ex alcaldesa Susana Villarán, propone que el servicio de transporte público de Lima y Callao sea subsidiado directamente por el Estado, es decir, que todos los peruanos tendremos que solventar parte de los costos del transporte de los limeños y chalacos. ¿Y qué hay para los piuranos, cajamarquinos, arequipeños, cusqueños, etc.?

Como a cualquiera de ustedes, me interesa que se impulse una reforma real que ordene y modernice el servicio de transporte público. Empero, legislar solo en beneficio de un grupo podría generar resentimiento en aquellos que, con justa razón, puedan pensar que para el Gobierno Nacional, más allá de Lima y el Callao, el resto del país no existe o no le interesa.

Ojalá se enmiende esta atolondrada propuesta y se trabaje algo más estructurado que beneficie a todos los usuarios del transporte público a nivel nacional y no solo a limeños y chalacos.