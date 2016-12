Diego Salazar: El año que no quería irse

Lo obvio, lo inmediato, lo fácil, es pensar que en unos años cuando echemos una mirada atrás recordaremos el 2016 como el año en que empezó la Era de Donald Trump. Ese enunciado por sí solo ya es lo suficientemente terrorífico: el líder del mundo libre, el hombre más poderoso del planeta, es ahora un supuesto billonario de dudosa reputación con un pasado de estrella de reality show de serie B y un presente de tuitstar vengativo y rencoroso. Que este haya sido el año en que la nación más poderosa de la historia decidió poner su futuro –y con ello el nuestro también– en las diminutas e histéricas manos de Donald Trump bastaría para convertir el 2016 en el Año del Miedo.

Pero en realidad, ese hecho no alcanza para resumir, no alcanza siquiera como botón de muestra de la incertidumbre y ansiedad con que el 2016 nos obsequió.

Pero en realidad este año, el Año Que No Parece Terminar Nunca, se ha empeñado en darnos motivos para quedarse en nuestro recuerdo para siempre.

Sería ocioso ponerme a enumerar ahora todos y cada uno de los personajes y acontecimientos que han marcado para bien y para mal, y de seguro para sorpresa de todos, este odiado y obstinado 2016.

Han sido tantos los muertos, los desastres, los imprevistos, los lamentos, que en Perú21 decidimos dedicar siete suplementos especiales, en lugar de uno o dos como es habitual, a recordar e intentar resumir y explicar todo lo ocurrido en estos 366 días.

Espero que les sirvan de algo. Y termino con la única certeza de este 2016: que este 31, el Año Que No Quería Irse se marchará de una vez y para siempre.