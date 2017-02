Daniel Salaverry: "Nadine Heredia pasará tiempo lejos de su familia"

Fabiana Sanchez @Fabianasd

La próxima semana, la comisión encargada de investigar los proyectos concesionados en el gobierno de Ollanta Humala presentará un preinforme sobre el Gasoducto del Sur. Al respecto, Daniel Salaverry, quien preside este grupo, señaló que se determinará la responsabilidad de funcionarios del más alto nivel.

¿Cómo van los avances de la investigación del Gasoducto del Sur?

Por ahora estamos trabajando en el Gasoducto del Sur y la Línea 2 del Metro de Lima, pero estamos priorizando un preinforme sobre el gasoducto que lo tendremos listo la próxima semana. Son más de 100 páginas, y creo que vamos a determinar responsabilidades políticas de funcionarios del más alto nivel y de quienes tuvieron las riendas de nuestro país en los últimos cinco años.

¿Se refiere al ex presidente Ollanta Humala y su esposa?

Nos referimos a todos aquellos que han tenido participación en la toma de decisiones respecto a ministros y miembros del comité (de Proinversión) que tuvieron a cargo el proceso. La documentación que hemos analizado nos da indicios suficientes para determinar que acá ha habido responsabilidades y vínculos muy estrechos entre Odebrecht y quienes tuvieron a cargo el proceso.

¿La ex primera dama, Nadine Heredia, tuvo alguna participación?

No puedo exponer las conclusiones y recomendaciones que daremos en el preinforme que estamos preparando, pero a título personal puedo darle una recomendación y es que yo que ella empezaría a poner en orden mis temas personales y familiares porque va a pasar una larga temporada lejos de su familia.

Ella no se ha ido del país, sigue acá…

De acuerdo con los indicios y las pruebas que han ameritado que el Ministerio Público le abra una investigación preparatoria que terminará en formalización de denuncia y finalmente en sentencia, debe poner sus cosas en orden. La FAO también debe ir pensando en un cambio en el puesto que ella ocupa ahí.

¿Hay pruebas entonces de su participación?

Tenemos versiones de que ella intervenía en las reuniones (del proyecto Gasoducto del Sur) y las dirigía, y armó todo lo que empezó con la colocación de (Eledoro) Mayorga como ministro de Energía y Minas, y luego Édgar Ramírez (ex funcionario de Proinversión).

¿En el preinforme también se menciona a Mayorga?

Él era socio del Estudio Laub & Quijandría, empresa que brindó servicio de asesoría y consultoría a Odebrecht, y él recién se desvinculó después de que juramentó como ministro. Además, nos parece sospechoso que faltando solo un mes para la entrega de la buena pro del proyecto, se haya designado a Edgar Ramírez, quien perteneció a la empresa Latin Energy, la cual tuvo contratos de asesoría y consultorías con Kuntur y Odebrecht.

¿Esto se habría planificado antes de que Humala entrara al gobierno?

El proyecto viene desde (Alan) García, pero en una modalidad distinta. Era una concesión con inversión privada y que iba a costar alrededor de US$1,300 millones. Es el gobierno de Humala el que modifica ese modelo, amplía el diámetro de la tubería, genera que se haga con recursos del Estado, y pase a costar más de US$7 mil millones. ¿Cómo armaron la estrategia y lo planificaron para que Odebrecht lo haga? Eso lo vamos a determinar. Ahora bien, me parece correcto que ahora este gobierno haya establecido la cláusula anticorrupción en los contratos.

¿Un punto a favor?

Lo que sí me sorprendió es por qué no se colocó inicialmente en la adenda del Aeropuerto Internacional de Chinchero esa cláusula especial. ¿Tendrá algo que ver que la hermana del premier esté vinculada a la empresa concesionaria? Eso es algo que deben responder.

¿No cree que el gobierno esté tratando de luchar contra la corrupción?

Lo que sucede es que este gobierno es un mar de contradicciones. Quieren luchar contra la corrupción; sin embargo, salen a respaldar a una ministra (Ana María Romero Lozada) que forma parte de un eje que ha recibido dinero de la corrupción, de Odebrecht, dinero mal habido.

¿Qué le falta hacer al presidente Kuczynski?

Le faltan acciones claras y decisivas. Él no va a dejar de caer en las encuestas, como lo viene haciendo, solo con mensajes a la nación. La población tiene que verlo de cerca, tiene que ver a un presidente que los apoya en los desastres naturales, que está con los damnificados y que no se vaya cinco días a Estados Unidos para recibir una condecoración, porque más parece que le importara eso que la gente. Esperemos que esto no siga así, porque en un año la aprobación a su gestión puede ser mínima.

¿Cree que el presidente podría terminar involucrado en el caso Toledo?

Esperemos que este viaje no sea para reunirse clandestinamente con (Alejandro) Toledo, pero sí, el mandatario le debe una explicación al país sobre su verdadera participación en el contrato de la Interoceánica, ya que no basta con decir que ‘encargué mi despacho’, pues esa es una estrategia que utiliza la gente que tiene muchos años en política, y lo hacen para no asumir ningún tipo de responsabilidad en estos actos.

Autoficha

“Soy padre de familia, trujillano, arquitecto e hincha de Alianza Lima. He sido presidente del club Carlos Manucci, así como regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Actualmente, me desempeño como congresista de Fuerza Popular por la región La Libertad”.

“Soy vocero alterno de FP y presidente de la comisión que investiga presuntos actos de corrupción en las obras licitadas en el gobierno de Ollanta Humala (Gasoducto del Sur, Línea 2 del Metro de Lima, contratos de gas de Camisea y Refinería de Talara)”.

“Presenté un proyecto para recuperar las playas afectadas por la erosión costera, así como el proyecto para que la Sunedu reconozca los títulos posgrado realizados en el extranjero. Además, la propuesta que declara de interés nacional la creación del distrito de Alto Trujillo que ya es ley”.