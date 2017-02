Claudia Izaguirre: Todo sobre el caso Odebrecht

El título de esta columna es también el del banner que en la página web peru21.pe lleva a ver todos los contenidos que el diario desarrolla para su plataforma digital sobre este megacaso de corrupción en el Perú y el mundo: la constructora brasileña Odebrecht repartió coimas a diestra y siniestra para ganar los concursos y licitaciones de grandes obras públicas en distintos países y gobiernos.

En el Perú ya cayeron en los últimos días algunos que se encuentran en la segunda o tercera línea de las adjudicaciones; pero en la última semana se sabía que venía algo grande. Fue IDL Reporteros el que dio la alerta basado en fuentes de la Fiscalía.

Perú21 ha venido informando continua y ampliamente sobre el caso, tanto en la web, en sus redes sociales, como en el diario impreso. El viernes, al hacerse pública la acusación contra el ex presidente Alejandro Toledo y la coima de 20 millones de dólares que le dio Jorge Barata, el jefe máximo de Odebrecht, la web Perú21 empezó a reportar sobre el hecho y generó expectativa entre sus seguidores sobre lo que vendría ayer sábado.

Por eso me llamó la atención ver que el impreso de ayer, en la portada, pusiera la noticia sobre Toledo en segundo lugar, el mismo que remitía a la página 7, la segunda de la sección Política, y ahí en un espacio menor se tituló “Alejandro Toledo en la mira de la Fiscalía”. Al lado, una entrevista amplia al fiscal César Zanabria, coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, quien pide que se respete la autonomía del Ministerio Público en su investigación sobre el escándalo Lava Jato. No había nada más. Solo se me ocurrió pensar en que tuvieron que cerrar temprano por alguna falla en la rotativa. No es noticia común una acusación formal así a un ex presidente de la República.

Otro ha sido el ritmo de cobertura en la plataforma digital: Perú21 informó desde la primera hora sobre el allanamiento de la casa de Toledo en la urbanización Camacho, mostró fotografías de los interiores; y al comenzar la tarde presentó, en calidad de exclusiva, parte del documento judicial en el que consta que Jorge Barata, como colaborador eficaz, confesó haber pagado sobornos a Toledo.

Ese ritmo y capacidad informativa debe verse en todos los productos de la marca Perú21, pues, como me explicó el director Juan José Garrido, ya no es un diario impreso con una web sino un equipo generador de noticias para diversas plataformas que deben cumplir un decálogo que incluye: 1) informar con el mayor esfuerzo, diligencia y honestidad; 2) conseguir toda la información posible para contextualizar la noticia; 3) no publicar ninguna denuncia si no ha sido verificada por, al menos, tres fuentes; 4) buscar la versión del agraviado.

Lo ideal es ver una cobertura de alto impacto en todos los productos. Los digitales informando en tiempo real; y el impreso informando, analizando y ofreciendo una lectura de fondo porque los lectores quieren saber TODO SOBRE EL CASO ODEBRECHT.