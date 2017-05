Claudia Izaguirre: Sobre la importancia del contexto al informar

Hasta hace unos días algunos lectores me han escrito preguntando por qué el director del diario dirigió a Mario Vargas Llosa una columna duramente crítica y el adjetivo de cretino, pues el escritor supuestamente había hecho generalizaciones respecto a que pobres y ricos no leían en el Perú, los primeros por ignorantes y los segundos por dar poca importancia a la cultura.

No está en mi ámbito comentar la columna de opinión del director, pero sí puedo referirme a lo publicado como nota informativa en Perú21 web y difundido ampliamente en sus redes sociales. Fue un despacho de la agencia española de noticias Efe el que dio cuenta de las expresiones de Vargas Llosa en una conferencia en la Universidad de Chicago.

Efe tituló “Vargas Llosa dice que La ciudad y los perros le ayudó a descubrir su vocación”. Y en el tercer párrafo, el redactor escribió lo siguiente y sin precisar contexto: “‘Los pobres no leen porque son ignorantes y los ricos (no leen) porque le dan poca importancia a la cultura y la literatura, y también son ignorantes’, expresó”. Ello podía tomarse como una aseveración del escritor sobre el panorama actual, pero, de haber sido tal, la agencia lo hubiera puesto en el titular.

Vi el video de la conferencia. Vargas Llosa hablaba de su experiencia e impresiones de juventud, cuando él mismo ponía en duda el dedicarse a la carrera de escritor.

Perú21 entonces subió a su web el 25 de abril la nota de la referencia y destaca en un banner la frase de la polémica con la foto de Vargas Llosa que presentaron además como “declaraciones a la agencia Efe”, lo que no fue exactamente.

La nota cierra con estas preguntas: ¿Estás de acuerdo con las declaraciones del Premio Nobel? o ¿crees que es poco pertinente generalizar? Esto, a su vez, fue compartido en las redes sociales de Perú21 invitando a la audiencia a opinar, como si las frases de Vargas Llosa fueran su opinión en el presente. La nota en web no tuvo ninguna actualización o corrección.

Aunque el caso es de fines de abril, vale la pena tomarlo para recordar la importancia del contexto al informar, un asunto al cual me he referido antes. Considero que hubo un error en la edición de esa nota por parte de la misma agencia Efe, y en el que abundó Perú21.

Sobre el contexto, en los diarios impresos muchas veces el espacio no da líneas para abundar en ello, pero en la web no hay tiranía del espacio. Una frase puede ayudar a ubicar a los lectores y que no se lleven impresiones equivocadas respecto a un hecho o un personaje.

De la experiencia en sala de redacción recuerdo que muchas veces los periodistas tienen todo el conjunto de hechos y los contextos en la cabeza y, al momento de escribir o contar algo, se asume que la gente ya sabe todo aquello de lo que estamos hablando, cuando en la realidad no es así.