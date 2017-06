Claudia Izaguirre: Sin mala leche, notas para un mejor consumidor

La última semana, Perú21 ha informado ampliamente sobre dos asuntos que tienen que ver con productos alimenticios y la situación de la transparencia en la industria alimentaria y los derechos de los consumidores.

Uno ha sido sobre leches y productos lácteos que se pensaba que eran leche de vaca 100%, a raíz de lo evidenciado en Panamá con la bebida Pura Vida de Gloria. El otro, que recién da que hablar, es Herbalife y la estafa piramidal de la que habla un documental que se puede ver en Netflix, pero que también lleva a preguntarse por la bebida estrella de esa marca: los batidos que son vendidos como fórmula para bajar de peso y que “reemplazan” comidas.

En el caso del producto de Gloria, esto ha motivado que se analicen otros de la competencia que se venden en Perú. En ese sentido, he observado que Perú21 ha sido cuidadoso de no hacer generalizaciones o hacer notas tremendistas sobre temas que no tienen fundamento científico, por ejemplo, haciendo eco a señalamientos sobre supuestas sustancias cancerígenas en estos alimentos.

Hay varios ángulos de cobertura en este asunto. Va más allá de solo el caso Pura Vida de Gloria: industria alimentaria, normas peruanas, marketing y publicidad con ética, etiquetado de comprensión fácil para el público, transparencia, la situación de los ganaderos, educación en nutrición en diferentes niveles, educación sobre mercado y derechos y obligaciones del consumidor.

Informando correctamente a partir de esta noticia se ayuda al mercado y al consumidor, especialmente en un país donde, a pesar de la riqueza de productos, nos seguimos alimentando muy mal, y donde no tenemos educación como para entender lo que se señala en una etiqueta o comprender lo que viene en un envase.

Defensa del consumidor, así, con ese título, fue un espacio en varios medios que fue un éxito por una larga temporada, desde la década de los 90, cuando recién se asentaba el Indecopi, hasta hace unos años. Lo ocurrido muestra que el espacio y la temática no se habían agotado, y que el público requiere constante orientación sobre productos, servicios, industrias y sus derechos o posibilidades de reclamo.

Recomiendo que lea en Perú21 la entrevista de Mijail Palacios a la decana del Colegio de Nutricionistas, Saby Mauricio, y el listado de los productos que son leche y los que no deben llevar esa nomenclatura, según la asociación Elegir (goo.gl/upB1XV). En el mundo de los alimentos, no todo es lo que parece ser.

Los medios en general pueden hacer mucho al respecto a favor de la mayoría de la población, en tanto se informe bien, con equilibrio, consultando a fuentes de crédito y especializadas; y que no se queden solo en un escándalo del momento o en notas “mala leche”. Perú21 está en esa ruta y eso es muy saludable.