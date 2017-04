Claudia Izaguirre: Reportar en medio del dolor y del desastre

A propósito de los males que nos aquejan últimamente, varios lectores se comunicaron para hacer consultas o comentar la información que se difunde en torno a la emergencia que vive nuestro país. Aquí una selección.

El médico James Walter Gutiérrez envió una lista detallada de las enfermedades que podrían proliferar estas semanas en las zonas afectadas por huaicos, desbordes e inundaciones, así como posibilidades de tratamiento y prevención.

El diario ya había tomado cartas en el asunto. El domingo 26 publicó una página con las ocho enfermedades que las autoridades sanitarias han advertido que podrían afectar a nuestra población. La cartilla incluye descripción breve de los síntomas y tratamiento. Sería bueno volver a publicarla por piezas, tanto en la versión impresa (especialmente en la edición regional del norte) como de manera masiva y en formatos multimedia por las redes sociales.

El ingeniero Ricardo Arias Salcedo expresa su molestia porque se habla de “Niño costero”. Señala que eso no existe. El diario publicó un informe el lunes 27 analizando las diferencias entre el actual El Niño y los anteriores y lo tituló “¿Qué distingue a El Niño costero de los fenómenos anteriores?”.

Si se hace la búsqueda en fuentes científicas oficiales extranjeras y locales, no existe la terminología como tal. Sin embargo, “Niño costero” es la expresión que están usando aquí hasta las mismas autoridades y aparece a diario en notas periodísticas. Se espera que, cuando se entreviste a científicos, se les cite con corrección y no se les vaya a poner palabras o expresiones que ellos no usen.

Por su parte, la lectora Sara Cifuentes pidió que al informar siempre se piense en los deudos y afectados por estas desgracias, que no se promueva el morbo ni el dolor. A ella no le gustó cómo Perú21 presentó el video de la reacción del padre del ingeniero Alexander Quispe, que fue arrastrado por el Rímac, mientras trabajaba en la rehabilitación de la zona de desastre. La Redacción tiene un decálogo que incluye una regla de oro: ponerse en los zapatos de las personas sobre las que se informa. Sin embargo, tomé en cuenta lo que me precisó Esther Vargas, editora de Web y Audiencias: la familia convocó a Perú21 porque quería que un medio registrara su pesar e indignación. Asimismo, hicieron un perfil a modo de homenaje a la memoria del joven ingeniero Quispe con información proporcionada por la misma familia.

Finalmente, el lector Guillermo Saavedra Viteri demanda que, en medio de las lluvias, no se descuide la cobertura de otros temas, como las investigaciones sobre corrupción. Titulares de los últimos días han dado cuenta de las lluvias y los daños, del caso Odebrecht y la incorporación de Alan García en las pesquisas, de los aportes fantasmas en la campaña 2011 de Keiko Fujimori y de la disolución del Congreso en Venezuela.