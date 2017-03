Claudia Izaguirre: El problema es que no se hace prevención

Leí críticas a la entrevista al vicealmirante AP Luis Giampietri, publicada por Perú21 el domingo pasado. Algunos opinaron que se daba demasiada tribuna a alguien ubicado más bien en la oposición al gobierno –hay que recordar su cercanía al fujimorismo y a Alan García– y no tenían claro por qué se había escogido a este personaje en la coyuntura de emergencia. Otros criticaron un titular basado en una frase de Giampietri durante la charla: “No se ha reaccionado todavía”. Este fue bastante compartido y cuestionado en redes sociales.

En cuanto a lo primero, entiendo que la selección del entrevistado no fue como crítico u opositor al gobierno. Giampietri es uno de los principales conocedores del fenómeno El Niño. En ámbitos académicos y también industriales, cuyos rubros pueden ser afectados directamente por el fenómeno, el vicealmirante aún es un participante activo en conferencias y reuniones.

Respecto al titular criticado, cabe precisar que el título principal, que fue en portada del impreso y en la apertura de la entrevista, fue “El problema es que no se hace prevención”, algo que, a la vista de los sucesivos desastres y el número de víctimas y damnificados que tenemos ahora, nadie puede negar.

Opino que la entrevista en su conjunto fue amplia e interesante; la conversación fue conducida por Mariella Balbi, colaboradora permanente del diario.

El titular “No se ha reaccionado todavía”, que fue calificado como mezquino por varios, dado que incluso podíamos ver ese mismo día destacamentos militares desplegados en las zonas de emergencia, atendiendo a quienes quedaron aislados, y por el que algunos criticaron a Perú21 por prestarse a una falsedad o dar tribuna a quien no lo merecía, en verdad correspondía a una pieza secundaria de la entrevista, un recuadro en la última página del impreso, basado en una frase de Giampietri con la que respondió a las preguntas de Balbi sobre si se había reaccionado tarde y qué habría que hacer. Quizás ahí debió observar que cómo se podía decir que no se había reaccionado todavía. La frase no tuvo mayor desarrollo o sustento.

Claro, ese titular secundario fue llamativo y dio que hablar en el ámbito digital. Dio la impresión de que fue lo principal que dijo el entrevistado. Pero lo fundamental fue El Niño, las temperaturas del mar, la falta de instrumentos adecuados de medición en el país y que no hay prevención y en eso, como ya lo señalé antes, todos estamos de acuerdo. Y también en que no podemos continuar así y esta es la oportunidad para marcar un cambio en el Perú.

Cuidar textos, contextos, titulares y lo que fundamenta estos, he ahí el trabajo de filigrana de un cuidadoso editor.