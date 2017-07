Que un presidente sea procesado no es común. Que estén en sus primeros días de prisión preventiva Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes hace menos de un año se despedían de Palacio de Gobierno, es un hecho de alto impacto.

Los medios han hecho los máximos despliegues desde la cobertura de la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, el traslado de Humala y Heredia al juzgado y a la carceleta, y finalmente su internamiento.

Ya viene el circo, se escuchaba decir y la frase se leía en comentarios en las redes sociales, apenas se conoció la decisión judicial. ¿Se referían a lo que podrían hacer los protagonistas de la noticia o quizás al tipo de cobertura por la que optan algunos medios? Me inclino a pensar que es lo segundo, debido al tipo de transmisiones, entrevistados a los que se busca en pos de la frase de escándalo y el rating o comentarios reiterativos y sin fondo que se sueltan en muchos enlaces en vivo con equipos sin mayor preparación o producción sobre el caso.

No lo he visto en Perú21, pero he escuchado entusiastas frases de reporteros y hasta conductores refiriéndose a una sentencia (que no es en este caso) o a que se ha dictado justicia (que tampoco lo es).

La decisión de los 18 meses de prisión preventiva a pedido del fiscal es apelable (lo que harán el martes), revisable y eventualmente revocable. Los asuntos de fondo aún no han sido materia de fallo judicial; apenas comienza el proceso judicial por presunto lavado de activos porque el ex presidente y la ex primera dama se habrían beneficiado con los fondos de financiamiento de las campañas electorales de 2011 y 2016 del Partido Nacionalista Peruano. No hay otra acusación en este proceso.

Por ello, lo que sí sugiero al equipo de Perú21 es precisar en cada reporte el caso por el que Humala y Heredia están detenidos, es decir, el presunto lavado de activos.

Los editores de Audiencias y Web y de Política del diario refieren que esta es una cobertura trascendente, pero como cualquier otro caso de esa envergadura. El equipo de Política es el principal responsable de los contenidos de esta cobertura. Hay un énfasis en no dejar de brindar análisis desde diferentes ángulos, así como piezas que contribuyan a situar a la audiencia como cronologías. “No se ha hecho eco de los diferentes memes que circulan en torno al internamiento de la pareja porque no queremos frivolizar el tema; no sería coherente con la línea de investigación y denuncia que hemos mostrado”, indica la editora Esther Vargas.

El proceso de juzgamiento recién comienza. Explicaciones legales de fácil entendimiento, glosarios jurídicos y contexto, siempre el contexto, serán sumamente agradecidos para una mejor comprensión del caso y para tener audiencias mejor informadas y con elementos para su propio análisis.