Claudia Izaguirre: “Hay que mejorar la raza” (sic)

Varias generaciones de peruanos hemos crecido escuchando que si personas de ascendencia indígena o negra tenían hijos con alguien más bien blanco, estaban “mejorando la raza”. Así crecimos, así nos hicimos. No podemos negar nuestra historia ni lo que hemos dicho y hecho. ¿Pero acaso todo debe mantenerse igual? ¿No podemos dejar de celebrar algunos chistes y bromas? ¿No podemos evolucionar y mejorar considerando la dignidad inherente al ser humano?

Perú21 tiene un compromiso en la lucha contra la discriminación en general. Ello es claro para quienes siguen sus contenidos en la versión impresa y la plataforma digital. Esther Vargas, editora de Audiencias y Web, me dice que en estos tiempos de redes sociales estos temas tienen mayor exposición.

Creo que los medios aportan en esta lucha. En este sentido, la editora me explica que Perú21 no solo quiere quedarse en el reporte de un incidente; se informa, pero también se analiza la situación con entrevistas a especialistas. Muchas veces, cuando se reporta algo a través de Facebook, hay comentarios insultantes y agresivos. El equipo ha decidido que ellos no se eliminan, no porque los respaldan, sino “para poner en evidencia lo que la gente opina”.

Pregunto cómo se filtra el prejuicio que un periodista puede trasladar a los contenidos. “Siempre se pueden cometer errores, pero analizamos los titulares y en qué nos equivocamos o dejamos abierta la posibilidad de parecer racistas, discriminadores, sexistas. No es un tema resuelto, pues cada tema es diferente, y se dan contextos diversos. Pero el equipo tiene claro que vamos a informar de eso y a contribuir al debate”, comenta Esther Vargas.

Además de lo que se ha comentado en los últimos días por las expresiones de un conductor de TV en un panel deportivo sobre los jugadores ecuatorianos de fútbol, el lector Hernán Herrera Napa sugirió seguir abordando la discriminación racial, especialmente la que se da en los estadios, pero también valorar el aporte de la raza negra en la historia y la cultura del país, y ver por qué esos contenidos no están formalmente incluidos en el currículo escolar.

Otro lector sugirió hace un tiempo que en las notas de web que se hacen sobre memes de fútbol no se incluyan los que contienen una ofensa racial.

Owan Lay, especialista en políticas públicas, señala en una entrevista difundida ayer en Perú21, que “el lenguaje genera estereotipos sobre un conjunto de individuos (…). Los estereotipos vinculados a la población afrodescendiente generan discriminación, y la discriminación tiene como resultado la exclusión y la marginalidad. Cuando además se los animaliza, lo que se está haciendo es deshumanizar al sujeto y quitarle su condición de sujeto de derechos, y eso genera relaciones perversas en el Perú”.

Periodistas y comunicadores trabajamos con lenguaje. Tenemos bastante que pensar y trabajar.