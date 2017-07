Han pasado cinco días desde que el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia se encuentran en prisión. El ex procurador Christian Salas considera que la medida dictada por el juez Richard Concepción –quien ordenó 18 meses de prisión preventiva para la ex pareja presidencial investigada por lavado de activos– podría revertirse porque, según anotó, no estuvo muy bien justificada. Acá su análisis.

¿Se ajusta a ley el fallo del juez Richard Concepción, quien ordenó 18 meses de prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia?

—Estamos ante un caso muy probable de lavado de activos y asociación ilícita. Estoy seguro de que más adelante el proceso llegará a una acusación, un juicio oral y terminará en una condena. Sin embargo, considero que este último fallo no ha estado muy justificado ni por el fiscal (Germán Juárez) ni por el juez Richard Concepción en el extremo de que no hay nuevas pruebas para considerar que hay peligro procesal (peligro de fuga u obstrucción de la investigación).

¿Podría ser más preciso?

—No estamos cuestionando que no haya prueba del delito ni tampoco que la pena a futuro sea grave. El artículo 278 del Código Procesal Penal exige que, para que se dicte una prisión preventiva, tienen que presentarse tres elementos: prueba del delito, prognosis de la pena y peligro procesal, y este último no se cumple.

Los abogados de Humala y Heredia han apelado a una Sala Superior para revocar el fallo. ¿Podría prosperar?

—Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, es muy probable que la instancia superior revoque la prisión preventiva del ex presidente y de su esposa. La Sala Superior puede liberar a Humala y a Heredia.

¿Y qué medida cree que le correspondería?

—Podría modificarse por una medida menos gravosa, que podría ser el impedimento de salida del país.

¿En qué cree que centren sus argumentos los abogados de la ex pareja presidencial?

—En que no ha aparecido ningún nuevo dato en la última audiencia que justifique el cambio de la medida de comparecencia por la de prisión.

¿Fue un fallo muy severo?

—Lo que el juez Concepción ha priorizado son los elementos de prueba del delito y prognosis de pena, pero para ello está la Sala Superior, que va a revisar esta decisión y, con mayor tranquilidad, evaluará el tema de la ausencia de elementos que justifican el peligro procesal.

¿Qué elementos de prueba no fueron determinantes?

—En la audiencia (13 de julio), en el caso de Humala, la Fiscalía utilizó como elementos de peligro procesal un acta de inconcurrencia a una diligencia, un acta de lectura de unos supuestos audios (caso Madre Mía) en los que se compraban testigos. ¿Esos elementos son suficientes para la prisión? A mi criterio, no. El hecho de que haya llegado tarde no significa un acto de obstrucción. Simplemente, llegó tarde y eso no justifica prisión. Los audios no figuran en este proceso.

¿Y en el caso de Heredia?

—En relación a Nadine Heredia se ha utilizado como un punto en contra su contratación a la FAO, que ya fue debatida, y su conducta procesal que también ya fue materia de un pronunciamiento que llegó solo a comparecencia. No hay nuevos datos.

¿De qué manera afectaría que sean liberados?

—El proceso no se afecta en lo absoluto porque la investigación continuará su curso.

Muchas voces consideran que la ex pareja presidencial podría fugar del país.

—Con el transcurso del tiempo, nos podemos dar cuenta de que si es que hubieran querido fugar, hace tiempo lo habrían hecho. Con un impedimento de salida del país, el fiscal Juárez podrá trabajar tranquilo.

El ex fiscal superior Avelino Guillén considera que el caso ya debería judicializarse. ¿Coincide con dicha exhortación?

Aún el caso no puede pasar a juicio oral porque no solo Heredia y Humala son los investigados en este proceso de lavado de activos por los presuntos aportes irregulares de Venezuela y Brasil que habrían recibido para las campañas electorales del Partido Nacionalista (2006 y 2011). En esta pesquisa hay muchos más implicados. Lo que tiene que hacer el fiscal Juárez es reunir más pruebas contra todos los demás investigados porque, de lo contrario, no se esclarecerán los hechos en su totalidad. El fiscal requiere contar con mayor información para que se haga fuerte su caso y no solo un extremo. Además, aún falta corroborar lo que dicen los colaboradores. Juárez ha conseguido buen material probatorio y no debe distraerse.

¿El caso está politizado?

—En las diversas contiendas políticas se va a utilizar el proceso para atacar al gobierno humalista, pero no hay ninguna politización. El Poder Ejecutivo no está presionando a los jueces ni a los fiscales.

Dos ex presidentes de la República están presos y otros dos están siendo investigados por presuntos actos de corrupción. ¿A qué se debe?

—La corrupción está institucionalizada y nos ha contaminado en todas las esferas. Los gobiernos de turno no reconocen ello.

Autoficha

“Soy abogado penalista y director de la firma Salas Beteta Abogados, conferencista nacional e internacional, presidente de la Escuela de Litigación Oral y ex procurador anticorrupción. Con el caso Odebrecht, en Perú y a nivel internacional, vemos corrupción a gran escala”.

“La declaración de Marcelo Odebrecht suma y se considera un elemento de convicción adicional. El fiscal Germán Juárez, a cargo de investigar a Humala y Heredia, debe corroborar los testimonios de los colaboradores eficaces”.