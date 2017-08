César Villanueva: "Estoy decepcionado de este gobierno"

El nuevo vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), César Villanueva, es muy crítico con el gobierno. No solo cuestiona los resultados, sino el desempeño de varios ministros. Fue premier, conoce el cargo y, por ello, considera necesaria la salida de Fernando Zavala.

¿Cuál es el balance de la agenda de descentralización del gobierno en el primer año?

-Hay una mayor centralización del presupuesto público. Hasta antes de El Niño costero, el 75% era del Ejecutivo y el 25% se repartía entre los 1,800 distritos, las 200 provincias y las 25 regiones. No hemos avanzado en nada. Estamos exactamente igual que en el gobierno pasado.

Salvo por los GORE-Ejecutivo.

-Los GORE son solo para la foto. Esa no es una modificación sustancial. La descentralización es mucho más que eso. Me siento decepcionado del gobierno porque, además, ofrecieron hasta un ministerio y el vicepresidente de la República fue gobernador… Tenía mucha esperanza y la descentralización sigue pendiente.

¿A nivel legislativo, tampoco se hizo nada el 2016-2017?

-Tampoco avanzamos mucho en lo sustancial. Más bien, hemos entrado en un proceso de creación de distritos. Esa reacción obedece a una redistribución de los recursos que es inequitativa. El centro poblado que solo recibe S/200 del Ejecutivo, para tener más recursos, busca una mayor categorización. Debe darse una nueva forma de distribución. Se dice que la descentralización no sirve porque hay mucha corrupción e ineficiencia. Pues, si es así, también tendríamos que eliminar al Gobierno Central.

¿Qué otros retos tiene el gobierno en este año?

-El tema económico. Ha sido una decepción debido a que el presidente, cuando fue candidato, ofreció una serie de condiciones para crecer más, ofreció un equipo económico de élite.

¿No lo tiene?

-Los resultados los tenemos y no son buenos. Yo no pongo en tela de juicio la capacidad de cada uno de los ministros, pero sí hay resultados no esperables.

¿Está a favor o en contra de que Fernando Zavala dirija la PCM y también el MEF?

-Esa tarea es muy grande. El presidente tiene que definir. Si quiere que se quede en el MEF, debe dejar la PCM. En esta coyuntura, donde las aguas están movidas, hay desconfianza y sospechas sobre la labor del gobierno. Es necesario oxigenar el gabinete.

Pero en Fiestas Patrias ya hubo algunos cambios…

-Pero son más enroques que cambios: del Viceministerio de Vivienda hacia Inclusión Social (Fiorella Molinelli) y de Inclusión Social a Energía y Minas (Cayetana Aljovín). En la práctica, solo has cambiado a la ministra de la Mujer. El momento político era ideal para que este 28 de julio se oxigenara el gabinete, especialmente en el manejo político del presidente de la PCM.

¿El cambio que usted esperó fue el del premier?

-Así es, en el sentido de que no puede estar en dos carteras. Para la economía necesitas alguien a tiempo completo.

¿En qué otros ministerios pensó, por el desempeño de sus titulares, que habría cambios?

-En el Ministerio de Salud, que es un desastre. No hay medicinas en los hospitales, hay colas infinitas y todo eso en Lima, a unas cuadras de Palacio de Gobierno. En el tema de Educación, pasa igual. Con esto de la beca que solicitó el hijo de la ministra, se corrobora que cada día hay una denuncia nueva contra el gobierno.

Los cambios ministeriales son prerrogativa del presidente, pero, desde el Congreso, también pueden interpelar y, de ser el caso, censurar.

-Interpelar es una facultad que tiene el Congreso y a la cual no puede renunciar.

Si las ministras de Salud y Educación no dejan sus cargos, ¿se las interpelará?

-Si las condiciones siguen así, tendremos que interpelarlas y, de esa interpelación, podría decidirse otro paso adicional. El Ejecutivo tiene que repensar si procede un cambio. Yo lo veo complicado, porque cada vez se siente que es un círculo más pequeño del cual el presidente dispone.

¿Dispone de un círculo pequeño porque nadie quiere entrar o porque ellos no quieren convocar a nadie fuera de ese círculo?

-Hay, de hecho, gente que podría colaborar bien y ser muy competente, pero finalmente es la decisión del presidente no querer abrir la cancha.

¿Este nuevo año habrá más confrontación entre poderes, a propósito de la elección de Luis Galarreta como titular del Parlamento?

-Creo que si él cambia su posición confrontacional, puede hacer una buena labor. Eso no implica que, por la concertación, se debilite el rol fiscalizador que debe tener el Congreso. Si los problemas en Educación no son resueltos, ya sea Fuerza Popular, APP o quien sea, tendremos que pedir que la ministra vaya al Congreso. Eso no es buscar confrontación.

¿Si APP sigue integrando la Mesa Directiva, es porque existe afinidad con el fujimorismo?

Más que afinidad, es cómo buscamos equilibrios. El congresista Héctor Becerril decía que APP es progobiernista. APP tiene definido claramente su rol, no somos ni gobiernistas ni fujimoristas, buscamos equilibrios.

Autoficha

“Soy vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP). Antes fui premier y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Vamos a trabajar intensamente en la descentralización fiscal porque es un camino que ayudaría a generar mayores recursos”.

“Mientras las regiones no puedan generar recursos propios, van a ser totalmente dependientes del presupuesto público centralizado. Van a estar sujetas al alcalde que tiene una mejor capacidad de gestión para administrar recursos”.

“Hay exoneraciones que son improductivas en el país. Si hacemos una economía de subsidio, estamos creando un tipo de economía dependiente. Algo sencillo: el cálculo del impuesto predial lo hace el Ministerio de Vivienda. Eso es un absurdo, debe hacerlo cada municipio”.