César Nakazaki: “Toledo debe decidir cómo acabar su vida”

El abogado penalista César Nakazaki es conocido en el país por asumir el patrocinio de personajes mediáticos y casos en los que todo parece estar cuesta arriba para su defendido. En el caso del ex presidente Alejandro Toledo –acusado de recibir US$20 millones de sobornos de Odebrecht–, no es su abogado, pero hace análisis de la situación que le espera al ex jefe de Estado.

El Ministerio Público ya solicitó la prisión preventiva por 18 meses para el ex presidente Alejandro Toledo. ¿Ve al juez ordenando su captura internacional?

Ahora que el fiscal pidió esta medida, el juez debe convocar a una audiencia y allí tendría que presentarse la defensa de Toledo y, de ser el caso, el propio ex presidente. Hasta ese día sigue corriendo el tiempo que será trascendente para él, porque debe decidir cómo afrontará esta denuncia penal, en el Perú o desde el extranjero.

La Fiscalía ha imputado a Toledo los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Con la información que se tiene hasta el momento, ¿a qué hechos responden este tipo de cargos?

El tráfico de influencias no cuadra en la información y teoría del caso que ha venido siendo divulgada en la prensa. Porque de lo que se da cuenta es de un acuerdo entre Alejandro Toledo, otros altos funcionarios de su gobierno y los empresarios brasileños de Odebrecht para, fruto de ese pacto, recibir sobornos y hacer todos los mecanismos legales para que la constructora gane las obras públicas. Si este es el marco de hechos, entonces se debe denunciar por cohecho pasivo o colusión desleal, que son figuras delictivas mucho más graves.

¿Qué puede estar denunciando el fiscal Hamilton Castro al atribuir el tráfico de influencias al ex jefe de Estado?

El tráfico de influencias significaría que Toledo fue contratado, simplemente, para que influya en otros funcionarios públicos y estos beneficien a Odebrecht. Esta figura legal se aplica cuando no hay cohecho ni colusión desleal. Y lo mínimo que habría informado Jorge Barata es que hubo entrega de dinero, y este solo acto permite plantear una hipótesis de cohecho por encima del tráfico de influencias. Estamos hablando de millonarias sumas de dinero. ¿Por qué se arranca con la hipótesis más reducida?

¿Por qué a Josef Maiman, amigo de Toledo, se le imputa lavado de activos en calidad de autor?

Los autores de lavado de activos son los que incorporan el dinero sucio al sistema financiero, y en este caso Maiman fue quien usó sus empresa offshore del extranjero que serían el mecanismo para recibir los sobornos que finalmente fueron destinados para Alejandro Toledo. Por eso, el ex presidente también está implicado en este delito.

En una eventual sentencia, ¿con cuánto se castiga el tráfico de influencias y el lavado de activos?

En el primer caso, estamos hablando de penas no mayores a los seis años; y en cuanto a lavado de activos, estaríamos ante la figura básica, que se castiga hasta con 12 años de cárcel. Pero si encontramos que este delito se cometió en organización criminal, la pena puede llegar hasta 25 años de prisión.

¿Es probable que, en un hipotético escenario, se pueda pedir la extradición del ex presidente a un país con el que el Perú no tenga un tratado de extradición?

Para traer una persona del extranjero existen dos mecanismos: uno es la extradición y el otro el principio de reciprocidad. El primero solo puede plantearse en países donde se han celebrado tratados de extradición. Donde no existen estos acuerdos, se recurre a la figura del derecho internacional del principio de reciprocidad.

¿Y respecto al caso de Israel, país al que, según se especula, Toledo iría porque su esposa Eliane Karp tiene esa nacionalidad?

Como es bien conocido, Perú no ha firmado un tratado de extradición con Israel, pero existe el principio de reciprocidad que se ha venido aplicando entre ambos países. Comenzó con la entrega que hizo el Perú de un magistrado israelita, implicado en sobornos. Y luego Israel hizo lo propio al entregar a ciudadanos israelitas denunciados por tráfico ilícito de drogas. Entonces, sí puede invocarse este recurso y tranquilamente aplica en el caso de Alejandro Toledo.

¿Y cómo perjudicaría a Toledo si no se pone a derecho?

Toledo debe de haber conseguido un buen abogado penal al que le haya narrado todo. Este abogado debe de haberle hecho un pronóstico de lo que puede pasar, si será condenado o puede luchar por la absolución. Recién a partir de ahí tendría que decidir cómo va a acabar su vida, porque si está actuando sin ninguna asesoría, finalmente lo traerán esposado.

¿Cree que, culpable o no, el ex presidente deba asumir el proceso en el Perú?

Yo no veo otra alternativa para Alejandro Toledo. Lo único que le queda por definir es si vendrá al Perú hoy o mañana. Pero él ya debió regresar y desde el aeropuerto anunciar ante la prensa que se pone a derecho. En la misma Sala Penal tendría que ir con la vincha que usó en la Marcha de los Cuatro Suyos y decir al juez ‘aquí estoy’. Ojalá encuentre un buen especialista que lo asesore bien.

Autoficha

“Soy abogado penalista. El presidente de la República, en este caso Pedro Pablo Kuczynski, es quien debe decidir, de darse el caso, si se aplica la extradición o el principio de reciprocidad. De acuerdo a la Constitución, el jefe de las relaciones internacionales es el mandatario”.

“Toledo es un peruano muy famoso. No creo que pueda esconderse, salvo que recurra a un gobierno dictatorial. Eso dependerá de la realidad y de la evaluación que haga él mismo, porque si las pruebas son contundentes, solo hay un final”.

“Para abrir un proceso penal solo se deben plantear hipótesis de investigación. El tráfico de influencias es un delito muy bajo. Sin embargo, en este contexto uno puede ampliar las denuncias; es decir, más adelante se pueden agregar otros delitos, aunque sería muy inédito”.