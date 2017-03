Carolina Trivelli: Todo suma

Son días difíciles. Urge sumar esfuerzos, desde donde estemos, como podamos. Hay que organizarnos lo mejor que se pueda para que la suma de los esfuerzos de todos; autoridades, empresas, individuos y organizaciones, sea más que la sola suma de las partes. Hoy toca apoyar sin mezquindad y sin estorbar.

Las autoridades están haciendo lo que les toca; atienden la emergencia, dan información, lideran la ayuda y organizan.

Asimismo el COEN funciona. Tenemos que hacerles caso. Generar desorden, por más buena intención que haya detrás, no ayuda. El que no quiere ayudar que no lo haga, pero que no reste, que no quite espacio ni genere conflicto. No tenemos tiempo, ni energía, que perder en ello.

Se extrañan instituciones que agreguen esfuerzos, asuman liderazgo, complementen los esfuerzos del aparato público y ordenen las acciones de los privados. Las asociaciones de municipios, gobiernos regionales, organizaciones sociales, los partidos y gremios empresariales tienen un papel central hoy día y no todas parecen estar a la altura de la emergencia.

Por ejemplo, bien la Sociedad de Pesquería con el puente marítimo para llevar ayuda al norte. Por el contrario, poco útil que la Asamblea de Gobiernos Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú se pronuncien hoy para pedir un GORE Ejecutivo para elaborar una plataforma para enfrentar la emergencia (un poco tarde, ¿no?).

Que cada uno haga lo que le toque, lo que pueda y un poco más. Los que restan, que guarden sus energías para un momento menos inoportuno.

Hoy tenemos que estar juntos, ayudar, ser solidarios y tolerantes. Ya habrá tiempo para evaluar qué hizo cada quien.