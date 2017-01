Carolina Trivelli: Mejor salud

Algunos de los más de cien decretos legislativos (DL) publicados están muy bien, otros tienen buena intención pero poca fuerza, y otros preocupan. Los DL referidos a salud preocupan. Revelan contradicciones con la prioridad de mejorar los servicios que recibimos los ciudadanos.

Los DL recortan el poder a SuSalud, que es la entidad que vela por que no seamos maltratados ni estafados por los proveedores de salud. SuSalud también se debilita, pues extrañamente se rebajan los requisitos profesionales de quienes la dirigen.

En los DL se busca fortalecer al SIS. Para ello se crea su consejo directivo. Eso es bueno, pero es una lástima el que no estén ni gobiernos regionales, que son los responsables del SIS en las regiones, ni nadie de la sociedad civil, que traiga la voz de los pacientes.

Hay otros cambios en el SIS. Uno de ellos señala que todo afiliado al SIS debe tener clasificación socioeconómica provista por el Sisfoh. El Sisfoh nos dice si una persona vive en un hogar considerado pobre extremo, pobre no extremo o no pobre. Pero, ¿qué pasa con la gente que no tiene un hogar?, piense en los niños o ancianos abandonados que están en situación de calle, no podrán tener SIS.

Otro caso que preocupa viene de la flexibilización de las normas sobre registros para alimentos industrializados. Ahora, con una declaración jurada, ya no se necesitará verificación de Digesa para vender un nuevo alimento industrializado. Qué miedo. Veremos intoxicaciones.

No se entiende cómo estaremos mejor con esta norma. Lo que correspondía era darle recursos a Digesa para que pueda supervisar mejor, más rápido, con nuevas tecnologías.

Si los DL de salud son una muestra de las prioridades de la actual administración, hay que preocuparnos. Estos DL del sector salud no parecen ir en línea con el compromiso de dar un buen servicio al ciudadano.