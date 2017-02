Carmen Masías Claux: "La medicina de marihuana debe ser subsidiada en Perú"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El Perú se acerca a legislar en favor del consumo de marihuana con fines medicinales. El Poder Ejecutivo presentó una iniciativa en ese sentido al Congreso, que deberá debatir el tema. La jefa de Devida, ente rector de drogas en nuestro país, apoya el proyecto pero pide cautela: controles estrictos y una buena gestión en la distribución.

El Ejecutivo presentó un proyecto para legislar el consumo medicinal de la marihuana. ¿Cuál es la postura de Devida sobre esta iniciativa?

Devida sí piensa que hay que normar y legalizar una medicina proveniente de la marihuana pero con un control y protocolos muy estrictos y con un registro de los grupos minoritarios que necesitan este tipo de medicinas, además se debe advertir de los efectos secundarios. Hay que saber que los componentes principales de la marihuana son el tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (aceite de cannabis). En el caso de la medicina proveniente de la marihuana para niños no debe contener THC porque este es un componente adictivo. En el caso de enfermos terminales sí hay una medicina combinada.

Si ya se conoce hace mucho la fórmula para elaborar medicamentos de marihuana, ¿por qué recién ahora el gobierno presenta un proyecto de ley? ¿Se tardaron?

Es que el Perú es muy complicado, tiene un 70% de informalidad aparte de la ilegalidad. En zonas como el Cerro El Pino, donde hay tuberculosis drogoresistente, hay mucho pastómano. Nuestro país es muy complicado en todas las enfermedades que debe atender y a todas las zonas geográficas que debe llegar. Aquí hay 70 mil poblados de menos de 500 habitantes. Cuando vas a un pueblito alejadísimo, el que te pone el antídoto porque te picó una culebra es un muchacho que tiene 5to de primaria y lo hace muy bien. Eso te hace pensar que, a veces, desde los escritorios de Lima se hacen reglamentos que no funcionan para el resto del país. Aquí, con esta ley, nos estamos centrando solo en Lima a propósito del allanamiento del laboratorio de marihuana para uso medicinal en San Miguel.

¿Entonces una ley, en esta coyuntura, solo funcionará para Lima?

Mira, si yo te soy franca, todo esto es bien difícil porque la evidencia en otras partes del mundo nos demuestra que a pesar de las leyes, los protocolos, igual crece el mercado negro. En un país con 70% de informalidad tendremos que tener protocolos sumamente estrictos y una supervisión rigurosa a estas familias. Hay grupos que abogan por la marihuana fumada y que, por esta ley, van a decir ‘viva la pepa’.

¿Cree que aun aprobándose esta ley habrá, por ejemplo, una familia que logrará acceder a la marihuana de forma lícita sin necesitarla como medicamento?

Va a haber de todo. Con eso no quiero decir que no se deba aprobar la ley. Es más, yo creo que Digemid (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas) en este momento ya debería traer alguna medicina de aceite de cannabidiol para tener una fase de experimentación con estos niños (de San Miguel). Sí estoy a favor de la regulación, pero eso no quiere decir que no estemos atentos a la informalidad en el Perú, a todo este tipo de viveza criolla.

¿Qué parámetros debe poner el gobierno en la ley para reducir los peligros de la aprobación de esta norma?

Debe contemplar protocolos muy estrictos de registros de personas que requieren este tipo de medicación y una gestión de distribución eficiente. En el Perú podemos tener la mejor legislación pero la gestión falla. Yo creo que la Digemid podría traer rápidamente este tipo de remedios y subsidiarlos para estas familias y estos niños (de San Miguel) como una cosa humanitaria.

¿Puede hacerlo hoy mismo sin pedirle permiso a nadie?

Así es. Yo creo que el Poder Ejecutivo podría debatir esa posibilidad y traer la medicina y hacerlo subsidiada. Si la traemos importada y no subsidiada será para una élite.

¿Estos medicamentos, de llegar al Perú, deben estar en los hospitales del Estado o en las farmacias?

Eso lo tendrá que determinar el Ministerio de Salud. Se tendrá que dar una ley en donde se indique claramente a dónde va esta medicina.

Porque si fuesen gente con dinero se irían a otro país a conseguir el medicamento, justamente no tienen esas posibilidades económicas. ¿No sería mejor que el Estado las dé gratis en hospitales?

Por eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de la píldora del día siguiente, en un país tan cucufato como este, ¿quiénes compran esta pastilla? Los que tienen la plata. Esta píldora debería ser distribuida gratuitamente en los hospitales del Estado.

¿Cómo debe ser la gestión en torno a la nueva ley?

Ágil, humana, sin miedo. Y que no se vuelva una cosa moralista en el Congreso porque no lo es, es científica. Yo quisiera que los congresistas se informen. Se tiene que legislar de acuerdo a la realidad en que se vive.

¿Cuál es la realidad del consumo de la marihuana en el Perú? ¿Desde qué edad se consume?

El Perú es uno de los países del mundo donde menos droga se consume. Sin embargo, es preocupante que cada vez la edad de inicio de alcohol, tabaco y drogas sea menor. Antes, la edad de inicio en drogas era 18 años, ahora estamos en 15 o 16 años.

Autoficha

“Yo soy presidenta del ente rector de drogas en el Perú, pero no estoy dentro de la comisión que elaboró la parte científica para presentar la ley al Congreso. A pesar de ello, tengo la obligación de poner este tema como parte de la estrategia de Devida y de sensibilizar sobre ello”.

“En Perú hay muchas personas que sufren epilepsia y uno ni lo sabe porque están medicadas con anticonvulsionantes. Esas personas no requieren marihuana pero los casos refractarios sí, y son alrededor de 60 o 70, aunque algunos hablan de 200”.

“Estamos trabajando en varios colegios públicos a nivel nacional capacitando a docentes gratis sobre consumo de drogas. En Trujillo hemos firmado convenios con municipalidades. También estamos apoyando el programa Barrio Seguro, del Ministerio del Interior”.