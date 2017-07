Carlos Tapia: Huelga de profesores y Movadef

El mensaje del presidente Kuczynski no abordó la huelga de los docentes. Los paros y marchas de profesores por aumento de sueldos no son novedad. Lo nuevo es su relación con los gobiernos regionales, su discurso anti Sutep, la presencia del Movadef y la vacilación gubernamental. El tema de mejoras de sueldos es acompañado por la preocupación de los profesores rurales –menos calificados– de ser cesados en la evaluación del próximo año. Al ser una protesta no convocada por el Sutep, su intención rupturista se muestra transparente. La complicidad de los gobiernos regionales, por temor y también como protesta contra el centralismo, favoreció las movilizaciones.

La presencia del Movadef, aupado con éxito a la protesta de los profesores, radicalizó y le quiere dar sentido estratégico a la lucha. Pero el PCP-SL permanece oculto, en su llamado ‘frente único’; los que aparecen públicamente, salvo algunos, no son del PCP-SL. El Conare (Puka Llacta) le dio espacio al Movadef. El Conare apunta a la negociación con el Gobierno y este vacila. PPK dice que “huelga no es pedagógica sino política” (¿?). Ministra levantó mesa de negociaciones en el Cusco. Después, negociación solo si suspenden la huelga. Pero la fuerza de la protesta se mantiene.