Carlos Tapia fue diputado por Izquierda Unida en los 80 y, en esta conversación con Perú21, marca distancia entre esa izquierda de antaño, con Alfonso Barrantes a la cabeza, y el Frente Amplio de Verónika Mendoza y Marco Arana, a quienes tilda de “irresponsables” por la ruptura de su bloque político.

¿Cuáles serán las consecuencias inmediatas de la ruptura del bloque del Frente Amplio?

Se verán debilitados al interior del Congreso, perderán presidencias de comisiones, y los que se salieron no podrán votar en ellas. Las cosas se van a poner más difíciles de lo que ya estaban, pero lo más importante es que han generado –en el pueblo izquierdista y los que votaron por ellos– una gran decepción. Se consideraba que el Frente Amplio iba a superar los errores del pasado de la izquierda y uno de esos errores era la división. Lo que ha sucedido es una división que nadie se explica. Las divisiones se producen por diferencias programáticas, pero no porque se pelean dos o tres personas en la bancada.

¿El origen de esta situación está en la concepción misma del Frente Amplio?

Sí, porque no logró constituirse un verdadero Frente Amplio en el que existen tendencias que convergen en un mismo programa y plan de gobierno. Aquí, por discrepancias en el manejo organizativo de la bancada, el bloque se rompe, y eso no es común, no es normal en la izquierda, que es muy programática. Detrás de esto hay una puja entre la figura más carismática, que es Verónika Mendoza, y el liderazgo un poco opaco de Marco Arana.

*¿Quién es el responsable de lo ocurrido: Mendoza, Arana…? *

Creo que las dos facciones. La de Marco Arana, que tiene una concepción de la política muy singular. Hay que preocuparnos cuando los sacerdotes dejan de serlo y se meten a política. Y en el caso de Verónika Mendoza, me parece que no entendió que no debía acelerar las cosas para iniciar campaña para 2021 apenas se habían acabado las elecciones de 2016, porque abrió celos y no conjugó voluntades. El responsable de que se rompa una organización política es el jefe de la organización. (…) Ni uno ni otro actuó responsablemente y llevaron al Frente Amplio al error que hay ahora.

¿Qué tendría que hacer la izquierda para reconstruirse y recuperar el respaldo que generó en los comicios de 2016?

Para que sea una alternativa verdadera de gobierno en 2021, y no solamente presentarse y decir yo quiero tener X congresistas, tiene que haber una precisión en los programas y planes de gobierno. La izquierda tiene que disputar el centro político, no puede ser un proyecto solo con gente de izquierda, porque es imposible que llegue a gobernar el Perú, y si ganara las elecciones, se hace ingobernable.

Pero no hay madurez en sus dirigentes que les permita aglutinarse, como fue con Izquierda Unida.

No la hay, eso es verdad, y ahí quiero reivindicar la experiencia de Izquierda Unida, que estuvo conformada por cuatro organizaciones políticas, cada una con inscripción. En total, 48 congresistas con una presencia muy importante…

Una bancada que votaba en bloque y no ventilaba los trapos sucios, como es ahora.

No. El acuerdo era que si no había consenso, se retiren del hemiciclo para no presentar una división.

*¿Quién pierde más con la ruptura: el Frente Amplio de Arana o Nuevo Perú de Mendoza? *

Pierden los dos. Ahora Verónika Mendoza dice que se prepara para gobernar, pero el gobierno no es producto de la voluntad de una sola persona, sino de una organización política. (…) Ambos, Arana y Mendoza, han sido irresponsables con sus electores porque la bancada que representaba ese único programa ahora se ha dividido. ¿A nombre de qué? ¿Qué razón tienen? Solamente son pequeñas cuotas de poder alrededor de la bancada y eso es una irresponsabilidad.

La crisis de institucionalidad partidaria no es exclusiva del Frente Amplio. Ocurre algo similar en el Apra, que siempre se distinguió por su disciplina.

Por su disciplina y por su liderazgo y jefatura. (…) Pareciera que sin jefatura ni liderazgo, al interior del Apra no se saben manejar las contradicciones. Me asombra mucho la jugada en el último congreso partidario donde eligen a Alan García como presidente y él renuncia. Es obvio que esto es una maniobra de Alan García para parecer que está por encima del congreso y por encima del Apra. Además, están las acusaciones sobre la ligazón con el narcotráfico entre congresistas actuales del Apra, son cosas que no sé por qué se dicen públicamente…

¿Por qué Alan García no evitó esta crisis?

García ha sido un extraordinario político –no digo que esté bien para el Perú ni para el Apra, pero mucha gente ha dicho que es el más grande animal político– pero con un súper ego que dice: “Sin mí, que venga el diluvio. Sin mí, a ver pues, que entre la mediocridad”, porque Alan García está pensando en 2021.

¿García busca aparecer en 2021 como el gran redentor?

El salvador, tú me has quitado la palabra. Pero lógico pues, y decir: “Ya ven. Cuando yo no estoy, van a ver qué va a suceder”. El Apra ya no solo va a obtener votos pequeños para una bancada minúscula, como él ha conseguido, sino que es posible que la bancada no exista.

Autoficha:

“Soy ingeniero agrónomo y socialista liberal. Fui diputado por Izquierda Unida en 1985-90. He sido fundador de Izquierda Unida junto con Alfonso Barrantes. Yo vengo del MIR , la guerrilla de 1985 con Sinesio López, Carlos Iván Degregori, Alberto Adrianzén; nunca fuimos comunistas”.

“En el gobierno de Humala estuve 98 días como asesor de la PCM , pero Favre ordenó mi salida porque empecé a criticar. Humala fue una gran decepción, pero también por culpa nuestra, porque la izquierda no tuvo la fuerza para tener poder interno”.