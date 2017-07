Carlos Parodi: De Thorne a Zavala

La economía peruana sigue frenada, pese a la ligera recuperación de la economía mundial. ¿Cómo lo podemos explicar?

Hace 10 meses asumió el nuevo gobierno, en medio de gran expectativa. En la economía, entre agosto y diciembre de 2016, el sobreajuste fiscal contrajo la inversión pública; en paralelo, el gobierno no logró revertir la caída de la inversión privada (que ya va por su cuarto año), ni tampoco fue exitoso en destrabar los megaproyectos.

Luego ocurrieron dos eventos no esperados, que magnificaron pero no iniciaron la tendencia: El Niño costero y el escándalo de Lava Jato.

En ese contexto asume el nuevo ministro. Reactivar la economía es uno de sus objetivos, lo que significa detener la desaceleración y comenzar a crecer cada vez más (entre enero y abril de este año, el PBI solo creció 1.58%, casi gracias a la pesca, que aumentó 51%); ello pasa por aumentar las dos inversiones, la pública y la privada, ambas en caída libre.

En una economía en la que “nadie cree en nadie”, la tarea es complicada. Tres son las tareas centrales del nuevo ministro: en primer lugar, destrabar la situación política (en su rol de primer ministro), pues no se hacen grandes inversiones en un contexto de un gobierno débil. En segundo lugar, lograr que se vuelva a creer para invertir. En tercer lugar, dada la escasez de recursos (los ingresos fiscales cayeron 6% entre enero y abril), destinarlos directamente a objetivos relacionados con el bienestar de la población, como la salud y la inseguridad ciudadana. Es fundamental que el gobierno conecte con el ciudadano de a pie.

Queda más claro que nunca que la economía no evoluciona en un vacío, sino en una realidad política, institucional y externa determinada. No tomar en cuenta el contexto es un camino seguro al fracaso. Todavía estamos a tiempo, pero no hay margen de error.